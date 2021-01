Budować wciąż się uczymy

Gdybyśmy na budownictwo patrzyli wyłącznie przez pryzmat wybranych statystyk, to branży pozostałoby tylko z dumą wypinać pierś, gdyż bilans ostatniego pięciolecia bez wątpienia budzi szacunek. Warto jednak spojrzeć na ostatnie lata pod kątem zjawisk - sukcesów i porażek - mogących pomóc określić to, jak bardzo dojrzałym rynkiem budowlanym jesteśmy.

Dialog w końcu realny

Prawo na europejskim poziomie

Eksportowy potencjał

Z podwykonawcy w generalnego

Coraz bardziej zieloni

Sito nadal zbyt dziurawe

Kontraktowe tsunami

„Budować, jak to łatwo powiedzieć”

Energetyka nie dodała mocy

Publiczno-prywatna porażka

Razem można więcej

Za nami ponad 30 lat gospodarki rynkowej, z czego przeszło połowa przypada na obecność w strukturach Unii Europejskiej. Dlatego na powielanie tych samych błędów nie możemy sobie pozwalać, a istniejące szanse muszą być przekuwane w sukces. To konieczne, jeśli systematycznie mamy skracać dystans dzielący Polskę od wysoko rozwiniętych państw Europy.Budownictwo, które bezpośrednio i pośrednio może odpowiadać nawet za 1,5 mln miejsc pracy i generować kilkunastoprocentowy wkład do polskiego PKB, ma w tym wyścigu do odegrania kluczową rolę.Spójrzmy jednak w tej krótkiej analizie na pięć „sukcesów” i tyle samo „porażek”, których świadkami byliśmy w ostatnich latach. Jeśli będziemy pielęgnować te pierwsze, a z tych drugich wyciągniemy odpowiednie wnioski, to za kolejne pięć lat budowlany „egzamin dojrzałości” powinien zakończyć się wyłącznie pozytywnym wynikiem.Rozpoczynając subiektywny wybór „sukcesów” trudno nie wskazać na pierwszym miejscu - po wielu latach jałowych sporów, animozji oraz złych emocji - stworzenia realnej płaszczyzny dialogu i współpracy pomiędzy branżą budowlaną a GDDKiA i PKP PLK.Pokazał to czas pandemii, gdy przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury szybko udało się ustalić reguły funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Budowy nie zatrzymały się nawet na chwilę, a choć tradycyjną, biurowo-administracyjną pracę trzeba było często przenieść na internetowe łącza, to paradoksalnie - mimo braku bezpośredniego kontaktu - dystans pomiędzy wykonawcami i zamawiającymi stał się bliższy i mniej problematyczny.Wspomniany wcześniej dialog to już nie tylko wzajemny koncert życzeń, ale wdrażane w praktykę zmiany w procedurach przetargowych, a także w prowadzeniu i rozliczaniu kontraktów. Sztandarowym przykładem jest działający od początku 2019 r. nowy system waloryzacji kontraktów GDDKiA i PKP PLK.Choć branży z pewnością nie może on w pełni satysfakcjonować, to mechanizm ten jest wynikiem kompromisu i przede wszystkim daje szansę realnego działania.Doczekaliśmy się też nowego Prawa zamówień publicznych, które weszło w życie od 2021 r. Według jego zapisów waloryzacja będzie obligatoryjna. W połączeniu z wieloma innymi rozwiązaniami, postulowanymi od lat przez rynek, nowa ustawa daje nadzieje na dalsze „ucywilizowanie” polskiego sektora zamówień publicznych.O tym, że Polacy i krajowe firmy budowlane mają potencjał do ekspansji zagranicznej nikogo nie trzeba przekonywać. Świadectw można szukać w dalszej przeszłości, jeszcze w czasach PRL, gdy polskie kompetencje były szeroko wykorzystywane w „braterskich i przyjacielskich” państwach.Choć „hiszpańskiego scenariusza” ekspansji z pewnością nie doświadczymy, to współcześnie nie mamy się czego wstydzić. Nasze firmy na zagranicznych rynkach występują coraz częściej w roli generalnego wykonawcy, a nie tylko podwykonawcy prostych robót.Rosnąca świadomość krajowych podmiotów, dotycząca ekspansji zagranicznej jako długoterminowej strategii rozwoju, to także efekt działania takich inicjatyw jak Polski Klaster Eksporterów Budownictwa.Cieszy również rosnący zasób polskich firm, które z roli podwykonawców krajowych inwestycji infrastrukturalnych lub realizatorów mniejszych projektów, przesunęły się do grona generalnych wykonawców dużych przedsięwzięć - wartych setki, a nawet miliardy złotych. Pozytywnych przykładów takiego rozwoju, wspomaganego często inwestycjami współfinansowanymi przez UE, nie brakuje.Często powtarzane jest, że budownictwo to konserwatywna branża, przez co czasem trudno implementować jej nowe technologie, czy poddawać ją procesom cyfryzacji. Wydaje się jednak, że ten trend zaczyna się zmieniać, a jednocześnie coraz większą świadomość sektora obserwujemy w kwestiach ochrony środowiska, redukcji emisji CO2, zwiększania efektywności energetycznej czy gospodarki obiegu zamkniętego.Budownictwo będzie miało ważną rolę do odegrania w unijnej strategii Europejskiego Zielonego Ładu, więc taka świadomość jest konieczna i staje się warunkiem koniecznym do prowadzenia biznesu.Przechodząc do listy „porażek” trzeba w pierwszej kolejności wskazać na wciąż istotną lukę w postaci braku sprawnego systemu weryfikacji potencjału i kompetencji wykonawców, ubiegających się o duże zamówienia publiczne. Właśnie tę bolączkę można uznać za praprzyczynę wielu innych problemów.Zapowiedzi GDDKiA, dotyczące prac nad systemem certyfikacji, są pozytywne, ale do realnych, sprawdzonych w działaniu powszechnych rozwiązań wciąż jeszcze daleko. Stąd krajowe firmy, z doświadczeniem i potencjałem, wciąż mogą być wypychane z rynku przez firmy „teczkowe”, albo obce podmioty wchodzące do Polski bez odpowiedniego przygotowania.Z powyższego wynika natomiast to, że w ostatnich latach nadal mieliśmy do czynienia z masowo zrywanymi kontraktami drogowymi i kolejowymi.Co prawda, nie powodowało to już takich szkód dla rynku jak w dobie kryzysu po Euro 2012, gdyż podwykonawcy zyskali lepszą ochronę, a grono działających na rynku egzotycznych podmiotów oraz „ryzykantów” się uszczupliło. Jednak skutki wielomiesięcznych opóźnień inwestycji oraz wzrost kosztów ich realizacji ponosimy wszyscy.Miało być ich budowane docelowo nawet 100 tys. rocznie. Takich obietnic ze strony rządu już nie słyszymy. Dotychczasowe starania państwa, związane z programem „Mieszkanie Plus" i rozwojem rynku tanich mieszkań na wynajem brutalnie zderzyły się z rzeczywistością.Poziom trudności administracyjnych, organizacyjnych oraz ekonomicznych, z którymi deweloperzy i budowlańcy zmagają się na co dzień, okazał się nie do pokonania przez rząd. W czasie, gdy państwu nie udało się rozpędzić sztandarowego programu, deweloperzy notowali natomiast rekordowe wyniki.Wielomiliardowe projekty publiczne w energetyce oraz przemyśle nie pozwoliły na wzmocnienie rynku wykonawców działających w tym sektorze, a wielu z nich przyniosła dotkliwe straty. Sztywne warunki kontraktów czy brak waloryzacji umów rozwiały plany stworzenia „polskich czempionów” budownictwa przemysłowego.Z drugiej strony sytuacje związane z licznymi przetargami anulowanymi w trakcie ich trwania, czy też przedsięwzięciami wstrzymywanymi niedługo po rozpoczęciu realizacji, jak Elektrownia Ostrołęka C, nie stawiają państwa w roli przewidywalnego i odpowiedzialnego inwestora.Listę porażek zamyka wciąż po macoszemu traktowane partnerstwo publiczno-prywatne w segmencie infrastruktury drogowej. Symboliczne było ubiegłoroczne zarzucenie mocno zaawansowanych przygotowań do budowy drogi S6 - Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w ferworze prezydenckiej kampanii wyborczej na rzecz tradycyjnego modelu realizacji.To sprawia, że w perspektywie nieuchronnego w przyszłości mniejszego dopływu środków unijnych będziemy mieć coraz mniej czasu na zdobycie doświadczeń w realizacji dużych projektów PPP. Nie mówiąc już o poważnym postrzeganiu naszego kraju przez podmioty i fundusze wyspecjalizowane w realizacji tego typu przedsięwzięć.Przed nami kolejne wyzwania. Wciąż musimy zmagać się z realiami pandemii COVID-19, które w mniejszy lub większy sposób oddziałują na chyba każdy aspekt naszego życia: prywatnego, społecznego i gospodarczego.Projekty drogowe, kolejowe i hydrotechniczne, Centralny Port Komunikacyjny, Europejski Zielony Ład oraz transformacja energetyczna - to tylko część z planowanej, długiej listy zadań. Od poziomu i jakości współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku, na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji, będzie zależał ich sukces.Cieszy to, że coraz ważniejszy głos i wpływ na kreowanie pozytywnych zmian posiadają organizacje branżowe, na czele z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa.Generalni wykonawcy nie są w stanie sprawnie działać bez znajdującego się w dobrej kondycji rynku podwykonawczego. I odwrotnie - ci drudzy wraz dostawcami oraz usługodawcami nie są w stanie stabilnie funkcjonować bez przewidywalnego rynku generalnego wykonawstwa.Natomiast bez nich wszystkich nie poradzą sobie inwestorzy. Nie zapominajmy o tym nigdy - zarówno w czasach pędzącej koniunktury oraz dotkliwego kryzysu, jak i w krótkich okresach „małej stabilizacji”.