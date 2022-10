Budowanie mieszkań w odwrocie, nieruchomości komercyjne dają zarobić

Raport NBP na temat rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych i cenach mieszkań wskazuje na zmiany, które dokonały się w ostatnim kwartale. Przede wszystkim spada wartość kredytów hipotecznych

Budownictwo mieszkaniowe zanotowało najgorszy wynik od 2005 roku

Zainteresowanie nieruchomościami komercyjnymi, mimo odczuwanego spowolnienia, jest nadal wysokie

Rynek wtórny w dużych miastach zdominowany jest przez zakupy gotówkowe ukraińskich uchodźców

Eksperci Narodowego Banku Polskiego przygotowali kolejną odsłonę "Raportu na temat rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych i cenach mieszkań w II kwartale 2002 roku". Można się z niego dowiedzieć, jak bardzo budownictwo mieszkaniowe odczuwa skutki wzrostu stóp procentowych, wysokiej inflacji i poważnego ograniczenia dostępu do kredytów hipotecznych.

Rynek mieszkaniowy zaczyna odczuwać mniejsze zainteresowanie zakupem nowych lokali

Liczba sprzedanych kontraktów na sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnych w drugim kwartale tego roku była na niskim poziomie 9,3 tysięcy wobec średniorocznego wskaźnika kwartalnego w 2021 roku. Odczuwalny jest popyt na tańsze mieszkania o niższym standardzie, w mniej atrakcyjnych lokalizacjach i zdecydowanie mniejszych.

W minionym kwartale oddano do użytku w Polsce 54,7 tysiące mieszkań co jest najniższym wynikiem od 2005 roku. Analizowano także rynek wtórny, który od kilku miesięcy działa pod silną presją dużej ilości uchodźców z Ukrainy. Dotyczy to szczególnie dużych miast gdzie znacząco wzrosła ilość podpisywanych transakcji gotówkowych. Na ten segment rynku w dużo mniejszym stopniu wpływają koszty pożyczek bankowych.

Najwyższe wzrosty cen nowych mieszkań w Poznaniu, Krakowie i Gdyni, a na rynku wtórnym we Wrocławiu, Łodzi i Gdyni. Ceny w Warszawie są na najwyższym krajowym poziomie i w wielu lokalizacjach przekraczają pułap 15 tysięcy za metr kwadratowy.

W ubiegłym kwartale banki udzieliły łącznie 15,6 miliardów złotych kredytów hipotecznych - o 2 miliardy mniej niż w pierwszym kwartale 2022 roku, ale aż o 6 miliardów złotych mniej niż w analogicznym okresie roku minionego.

Wartość przyznanych kredytów hipotecznych spada kolejny kwartał z rzędu

Trudno odnosić się do szczegółowych cen mieszkań w największych miastach, bowiem teraz deweloperzy, którzy dysponują wybudowanymi lokalami, proponują znaczące obniżki cen, chcąc jak najszybciej pozyskać pieniądze.

Według analiz przygotowanych przez NBP wynika, że średnia szacowana stopa zwrotu z kapitału własnego deweloperów mieszkań z projektów inwestycyjnych realizowanych w drugim kwartale tego roku wyniosła około 19 procent. Ten wskaźnik nie uwzględnia jednak kosztu kredytu, jaki inwestorzy zaciągnęli w banku na realizację poszczególnych budów.

Zdecydowanie bardziej optymistyczne są dane dotyczące nieruchomości komercyjnych. Rynek powierzchni magazynowych był dobry, a popyt i podaż był w analizowanym okresie na stosunkowo wysokim poziomie. Na koniec drugiego kwartału 2022 roku całkowite zasoby powierzchni magazynowych wzrosły do 25,9 milionów metrów kwadratowych, a w budowie lub w przygotowaniu do realizacji były projekty na ponad 4,3 miliona metrów kwadratowych.

Nieruchomości komercyjne są nadal atrakcyjne dla międzynarodowych inwestorów

Zainteresowanie tym rynkiem nieruchomości jest duże, ponieważ część dużych międzynarodowych firm przenosi swoją dotychczasową aktywność z Ukrainy i Rosji właśnie do Polski. Oznacza to, że kolejnych okresach koniunktura nadal powinna być na zadowalającym poziomie.

Szacowana wartość podpisanych i zrealizowanych transakcji nieruchomości komercyjnych w celach inwestycyjnych i przeznaczonych pod długotrwały wynajem w pierwszej połowie roku wyniosła około 3 miliardów euro, czyli ponad 14,6 miliarda złotych. Nie jest przy tym tajemnicą, że w większości inwestorami są zagraniczne podmioty, w tym zwłaszcza fundusze działające na międzynarodowym rynku nieruchomości. W ramach obrotu handlowego 34 procent stanowiły magazyny, 39,5 procent biura, a 23,5 procent centra handlowe i inne obiekty komercyjne.

Dla rozwoju całego rynku budownictwa mieszkaniowego i nieruchomości decydujące będą kolejne kwartały, kiedy spowolnienie będzie coraz bardziej odczuwalne w gospodarce.

