Budowlana grupa bije rekordy w pandemii. I liczy na więcej

- Będziemy chcieli zbliżać się do ogólnej wartości portfela zleceń na poziomie ok. 3 mld zł i myślę, że jest to realne jeszcze w tym roku - podkreślił Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu, w rozmowie z portalem WNP.PL. Na wyniki grupy mocno będą oddziaływać kontrakty na budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych, ale Erbud widzi dla siebie szanse także w segmencie drewnianego budownictwa modułowego.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Przejęcia i rozwój

Nawet dekada wzrostu

Skup zamiast dywidendy

Bardzo dobre wyniki dodatkowo wywindowały rosnący w ostatnich kwartałach kurs akcji Erbudu na warszawskiej giełdzie na poziom powyżej 50 zł za walor. Obecnie są one warte niemal trzykrotnie więcej niż przed rokiem.Ostatnio tak drogie akcje Erbudu były na początku 2011 r., czyli niedługo przed kryzysem w branży budowlanej, związanym z przegrzaniem koniunktury przed Euro 2012.- Nasze wyniki i kondycja branży budowlanej przekładają się na duży wzrost notowań akcji spółki na GPW w ciągu ostatniego roku. Uważam, że to też zasługa dywersyfikowania działalności spółki i otwierania się na nowe segmenty rynku - skomentował Grzeszczak. - Wczoraj była to energetyka odnawialna oraz serwis przemysłowy, a dziś budownictwo modułowe. Pozwalają one zwiększać skalę naszego biznesu i jego rentowność. Dlatego spodziewamy się, że wycena akcji będzie dalej rosnąć - dodał.W kasie Erbudu na koniec minionego roku było 346 mln zł gotówki, co oznacza, że nie posiada on obecnie długu netto.- Stan naszej gotówki pozwala nam myśleć w najbliższych miesiącach o przejęciu w segmencie serwisu przemysłowego w Niemczech. Chodzi o ekspansję w innych regionach niż Zagłębie Ruhry, w którym jest obecna nasza spółka zależna IVT - zapowiedział Grzeszczak.- Z drugiej strony mamy przed sobą inwestycje związane z wejściem w segment budownictwa modułowego, który będziemy chcieli być może sfinansować przez sprzedaż akcji Onde inwestorowi branżowemu lub inwestorom giełdowym w ramach IPO - dodał.Zobacz więcej: Spółka z Grupy Erbud złożyła prospekt do KNF Erbud jest blisko sfinalizowania zakupu działki wraz z halą produkcyjną w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie zamierza ulokować produkcję obiektów modułowych.Zobacz także: Erbud szykuje budowę fabryki. Wiadomo, gdzie może powstać - Przed nami duże wyzwanie dotyczące skompletowania kadry, zarówno produkcyjnej i inżynieryjnej w Polsce, jak i handlowej w Niemczech. Łącznie będzie to ok. 150 osób - podkreślił prezes.- Zamówiliśmy najnowsze linie produkcyjne o dużej wydajności i wysokim poziomie automatyzacji. Biorąc pod uwagę czas oczekiwania na ich dostawę, spodziewamy się, że pierwsze budynki modułowe będziemy stawiać latem 2022 r. Pierwsze z nich powstaną na potrzeby naszej grupy. Będą to nowe siedziby GWI w Dusseldorfie oraz Onde w Toruniu - zapowiedział.Odnosząc się do dużych wzrostów generowanych przez spółkę Onde, prezes wskazał, że grupa spodziewa się dobrych perspektyw w energetyce odnawialnej.- Onde rozpoczęło 2021 r. z portfelem zamówień wartym ponad 1 mld zł, a wkrótce będziemy podpisywać kolejne kontrakty. Obecny portfel zamówień całej grupy do realizacji w 2021 r. wynosi ok. 2 mld zł. Będziemy chcieli zbliżać się do ogólnej wartości portfela zleceń na poziomie ok. 3 mld zł i myślę, że jest to realne jeszcze w tym roku - ocenił Grzeszczak.Onde jest aktywne również w sektorze budownictwa drogowego, w którym realizuje m.in. kontrakt na budowę odcinka drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Nie będzie to jednak rosnący segment w działalności firmy.- Konkurencja w przetargach drogowych jest obecnie bardzo zaciekła, co sprawia, że Onde nie jest w stanie ze swoim poziomem cen zbliżyć się do najtańszych ofert. Nie będziemy się w taką walkę cenową włączać, gdyż to odbiłoby się na rentowności całej grupy - wyjaśnił Grzeszczak.- W naturalny sposób Onde będzie zwiększać skalę działalności w segmencie OZE, który daje perspektywy wzrostu na 5-10 lat. Dlatego tam będziemy też przesuwać część pracowników dotychczas zaangażowanych w budownictwo kubaturowe - stwierdził.Zaznaczył przy tym, że mimo słabszej koniunktury w budownictwie kubaturowym w 2020 r., Erbudowi udało się pozyskać w tym segmencie zlecenia warte ok. 1 mld zł.- Obecnie podobnej wartości zlecenia kubaturowe mamy w portfelu na 2021 r. Spodziewamy się, że w najbliższych tygodniach możemy sfinalizować rozmowy o następnych kontraktach kubaturowych o łącznej wartości kilkuset milionów złotych. Liczymy, że po zwalczeniu pandemii dojdzie do ożywienia w tym sektorze budownictwa - wskazał prezes.- Natomiast w sektorze energetyki cieplnej w Polsce widzimy obecnie większą liczbę ogłaszanych przetargów i chcielibyśmy pozyskać kilka kontraktów, aby podwoić przychody w segmencie przemysłu w Polsce - dodał.Mimo rekordowych wyników finansowych, Erbud kolejny rok z rzędu raczej nie wypłaci dywidendy.- Od ubiegłego roku mamy zawieszoną politykę dywidendową. W minionym roku skupiliśmy jednak w celu umorzenia akcje własne za 16 mln zł. Będziemy zastanawiać się nad skupem akcji własnych również w tym roku, gdyż mamy sygnały od akcjonariuszy, że takie działanie jest przez nich bardziej oczekiwane niż dywidenda - wyjaśnił prezes Grzeszczak.- We wrześniu 2021 r. zapada też termin wykupu naszych obligacji o wartości 52 mln zł. Będziemy się jeszcze zastanawiać, czy tego wykupu dokonać, czy je rolować - dodał.Pytany natomiast o perspektywy związane z wynikami pierwszego kwartału 2021 r., odpowiedział, że podczas trzeciej fali pandemii grupa miała jednocześnie w ostatnich tygodniach od 20 do 40 osób zakażonych, głównie na stanowiskach biurowych.- Nie miało to jednak większego wpływu na pracę firmy. Również bardziej zimowa aura w pierwszym kwartale tego roku, w porównaniu do minionych lat, nie oddziaływała negatywnie na prowadzenie budów - podsumował.