Budowlana grupa spokojna o przyszłość. Napędzą ją wiatr i słońce

Prawdopodobnie jeszcze w drugim kwartale 2021 r. nowymi regulacjami zajmie się Sejm. Najbliższe aukcje OZE dla dużych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych zaplanowano na 8 czerwca, a dla małych - 11 czerwca.Dariusz Grzeszczak podkreślił, że wprowadzenie zasady 10H w 2016 r. spowodowało kilkuletnie zahamowanie rozwoju lądowych farm wiatrowych na lądzie.- Na szczęście udało nam się przeczekać ten czas dzięki dywersyfikacji działalność PBDI, czyli dzisiejszego Onde. Zachowaliśmy też potencjał kadrowy w tym obszarze. Dlatego obecnie należymy do głównych beneficjentów boomu inwestycyjnego w energetyce wiatrowej i słonecznej - stwierdził prezes.W pierwszym kwartale 2021 r. Onde miało 229 mln zł przychodów (+249 proc. rok do roku). Zysk operacyjny wyniósł 18,9 mln zł (+1250 proc.).Łączna wartość portfela zleceń spółki na koniec marca 2021 r. wynosiła 1,017 mld zł. Spółka miała w realizacji projekty wiatrowe o mocy 1265 MW, a w fotowoltaice było to 87 MW.- Na koniec pierwszego kwartału tego roku portfel zamówień grupy w segmencie OZE opiewał na ponad 1 mld zł, a na horyzoncie rysują się już kolejne kontrakty. Zatem ten segment będzie motorem wyników całej grupy - zapowiedział Grzeszczak.- Jednocześnie w fotowoltaice wchodzimy w obszar działalności deweloperskiej. Zakupiliśmy już projekty farm o łącznym potencjale mocy ok. 241 MW. Chcemy zwiększyć stan posiadania do końca tego roku jeszcze o ok. 300-350 MW - dodał.Onde kupuje zarówno projekty, które nie posiadają pozwoleń na budowę i nie brały jeszcze udziału w aukcjach OZE, jak i te na dalszym etapie rozwoju deweloperskiego - m.in. projekty, które już zakontraktowały moc w aukcjach.- Rola dewelopera w ciągu najbliższych kilku lat pozwoli nam jeszcze bardziej umocnić naszą pozycję na rynku OZE. Myślę, że ten segment, biorąc pod uwagę scenariusz transformacji energetycznej, ma w Polsce perspektywę co najmniej 10-15 lat intensywnego rozwoju - wskazał Grzeszczak.Zakupy mają być refinansowane lub finansowane z emisji nowych akcji w ramach potencjalnego debiutu giełdowego Onde.Zobacz też: Spółka z Grupy Erbud złożyła prospekt do KNF - Onde złożyło prospekt do KNF w marcu, więc zapewne ewentualny debiut giełdowy w czerwcu mógłby być realny. Jednak niezależnie od tego wciąż drugą opcją jest scenariusz związany z pozyskaniem inwestora branżowego. Myślę, że do końca czerwca powinno się wyjaśnić, które rozwiązanie zostanie wybrane - powiedział prezes.Ta kwestia jest też kluczowa w aspekcie pozyskania kapitału na rozwój w nowym segmencie działalności grupy, a mianowicie w drewnianym budownictwie modułowym.- Podtrzymujemy plan uruchomienia produkcji w segmencie modułowym latem 2022 r. Sfinalizowaliśmy zakup działki pod budowę zakładu. Wkrótce powinniśmy też zakupić linie produkcyjne - wskazał Grzeszczak.Zobacz też: Erbud szykuje budowę fabryki. Wiadomo, gdzie może powstać - Ponadto intensywnie kompletujemy już zespół - zwłaszcza sprzedażowy w Niemczech, gdzie odpowiada za to doświadczony menedżer wraz ze specjalistą mającym 30-letnie doświadczenie w segmencie modułowym na rynku niemieckim - dodał.Erbud chce nadal rozwijać się też w segmencie serwisu przemysłowego w Niemczech. Na koniec maja spółka planuje sfinalizować przejęcie kolejnego podmiotu na tamtejszym rynku. Wcześniej zarząd zapowiadał, że chodzi o ekspansję w innych regionach niż Zagłębie Ruhry, w którym jest już obecna spółka zależna IVT, którą Erbud kupił w 2018 r.Odnosząc się do segmentu budownictwa kubaturowego na polskim rynku Grzeszczak stwierdził, że notuje on wyniki lepsze od oczekiwań.- W ubiegłym roku spodziewaliśmy się wyników na poziomie ok. 1 mld zł, a przebiliśmy te plany o 100 mln zł. W 2021 r. na koniec pierwszego kwartału mieliśmy już prawie 1,3 mld zł zleceń kubaturowych w kraju w portfelu - zaznaczył.Jak dodał, podpisany pod koniec kwietnia kontrakt na centrum dystrybucyjne dla Lidla za 229 mln zł pokazuje, że budownictwo kubaturowe ma się całkiem dobrze. Erbud spodziewa się dobrych perspektyw dla magazynów, obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniówki.- Patrząc na portfel zamówień grupy oraz bieżącą kontraktację, osiągnięcie poziomu 3 mld zł przychodów w 2021 r. jest realne, a w 2022 r. wydaje się być pewne. Zwłaszcza, że od przyszłego roku rozpoczniemy też działalność w segmencie modułowym. W perspektywie kilku lat możemy już zmierzać w kierunku przychodów na poziomie 4 mld zł - zapowiedział prezes Grzeszczak.Rosnące ceny materiałów, zwłaszcza stali, dotychczas nie miały większego wpływu na rentowność kontraktów grupy.- Pracujemy przede wszystkim dla klientów, z którymi mamy długoletnie relacje, więc możemy renegocjować umowy. Huty w ubiegłym roku mocno ograniczyły moce produkcyjne, a tymczasem rynek inwestycyjny odbudował się szybciej od prognoz. Popyt przewyższył podaż, ale myślę, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy sytuacja wróci do równowagi - podsumował Dariusz Grzeszczak.