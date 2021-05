Budowlana lista płac. Tyle zarabiają prezesi firm

Pandemiczny rok 2020 był bardzo udany dla sporej części giełdowych firm budowlanych. Wiele z nich doświadczyło dużych wzrostów przychodów i zysków - często rekordowych - a także osiągnęło najwyższe od lat kapitalizacje. Również w wynagrodzeniach prezesów spółek można zauważyć tendencje wzrostowe.

INSTAL KRAKÓW - 1,93 mln zł

LIBET - 1,71 mln zł

TRAKCJA - 1,52 mln zł

ZUE - 1,49 mln zł

ELEKTROTIM - 1,37 mln zł

ULMA - 1,28 mln zł

POLIMEX MOSTOSTAL - 1,22 mln zł

UNIBEP - 1,19 mln zł

STALEXPORT AUTOSTRADY - 1,19 mln zł

ATREM - 1,1 mln zł

TORPOL - 0,92 mln zł

MOSTOSTAL ZABRZE - 0,87 mln zł

CNT - 0,86 mln zł

TESGAS - 0,71 mln zł

RAFAKO - 0,69 mln zł

VISTAL GDYNIA - 0,68 mln zł

REMAK-ENERGOMONTAŻ - 0,65 mln zł

PROCHEM - 0,62 mln zł

PEKABEX - 0,61 mln zł

PJP MAKRUM - 0,54 mln zł

INTROL - 0,49 mln zł

MDI ENERGIA - 0,40 mln zł

P.A. NOVA - 0,38 mln zł

DEKPOL - 0,37 mln zł

HERKULES - 0,35 mln zł

ENERGOAPARATURA - 0,30 mln zł

ENERGOINSTAL - 0,24 mln zł

MOSTOSTAL PŁOCK - 0,05 mln zł

MOSTOSTAL WARSZAWA - 0 zł

Łączne zarobki (w zarządzie i radach nadzorczych) Piotra Juszczyka, prezesa i głównego akcjonariusza Instalu Kraków, wyniosły ok. 1,935 mln zł. Dla porównania szef spółki, wyspecjalizowanej w budownictwie przemysłowym oraz inwestycjach deweloperskich, zainkasował 2,31 mln zł w 2019 r.Zarobki Thomasa Lehmanna, prezesa i jednego ze znaczących akcjonariuszy Libetu, producenta kostki brukowej, wyniosły łącznie (zarząd i rady nadzorcze spółek zależnych) 1,713 mln zł. Rok wcześniej było to ok. 0,83 mln zł.Marcin Lewandowski, prezes wyspecjalizowanej w budownictwie kolejowym i drogowym grupy Trakcja, w 2020 r. otrzymał za pracę w spółce 1,527 mln zł. Rok wcześniej jego wynagrodzenie wyniosło ok. 1,64 mln zł.Wiesław Nowak, prezes i większościowy akcjonariusz ZUE, zarobił w 2020 r. 1,49 mln zł. W 2019 r. szef działającego w budownictwie kolejowym przedsiębiorstwa otrzymał ok. 1,46 mln zł.Andrzej Diakun, długoletni prezes Elektrotimu, pracę zakończył w połowie 2020 r. Łącznie zarobił on 1,317 mln zł; poza wynagrodzeniem podstawowym na tę kwotę złożyły się też: 664 tys. zł nagrody, 162 tys. z tytułu zakazu konkurencji oraz 25 tys. zł z rad nadzorczych spółek zależnych. Nowym prezesem w sierpniu 2020 r. został Ariusz Bober, którego ubiegłoroczne wynagrodzenie w grupie wyniosło łącznie 220 tys. zł.Rodolfo Carlos Muñiz Urdampilleta, prezes Ulma Construccion Polska, za kierowanie spółką, która na budowy dostarcza szalunki i deskowania, w 2020 r. otrzymał 1,287 mln zł. Rok wcześniej było to ok. 1,44 mln zł.Krzysztof Figat, prezes wyspecjalizowanego w budownictwie energetycznym i przemysłowym Polimeksu Mostostalu, za pracę w zarządzie i radach nadzorczych spółek zależnych otrzymał łącznie 1,226 mln zł. Rok wcześniej jego wynagrodzenie wyniosło 812 tys. zł.W 2020 r. Leszek Gołąbiecki, prezes Unibepu, otrzymał wynagrodzenie w wysokości 744 tys. zł, a do tego też premię roczną z zysku netto grupy za 2019 r. w wysokości 451 tys. zł. W 2019 r. Gołąbiecki miał zarobki na poziomie ok. 1,29 mln zł, z czego większość (0,55 mln zł) stanowiła premia za zysk z 2018 r.Emil Wąsacz jest zarówno prezesem giełdowego Stalexportu Autostrady, jak i zależnej spółki Stalexport Autostrada Małopolska. Ten drugi podmiot niemal w całości odpowiada za operacyjną działalność grupy, czyli zarządzanie koncesyjnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków. W przyszłości grupa chce budować i zarządzać też innymi drogami.Łączne zarobki Wąsacza w 2020 r. wyniosły 1,196 mln zł, z czego 644 tys. zł otrzymał za pracę w spółce-matce, a resztę w jednostkach zależnych. Rok wcześniej jego zarobki wyniosły ok. 2,832 mln zł.Prawie 1,1 mln zł zarobił Andrzej Goławski, prezes Atremu - firmy pracującej przy inwestycjach dla gazownictwa i energetyki. Rok wcześniej było to 475 tys. zł, przy czym Goławski szefem spółki został w marcu 2019 r.Wyspecjalizowaną w budownictwie kolejowym spółką kieruje Grzegorz Grabowski. W 202o r. zarobił on 918 tys. zł. Rok wcześniej było to natomiast ok. 0,54 mln zł.Dariusz Pietyszuk, prezes Mostostalu Zabrze, w 2020 r. otrzymał łącznie 868 tys. zł za pracę w zarządzie (468 tys. zł) i radach nadzorczych spółek zależnych (220 tys. zł) oraz dzięki premii (180 tys. zł). W 2019 r. jego łączne płace sięgnęły ok. 0,81 mln zł.Prezesem CNT, czyli spółki Centrum Nowoczesnych Technologii (dawny Energopol-Południe), która należy do grupy Zbigniewa Jakubasa, jest Jacek Taźbirek. Podobnie jak przed rokiem, otrzymał on łącznie 860 tys. zł.Włodzimierz Kocik, prezes i główny akcjonariusz Tesgasu, za pracę dla firmy otrzymał 709 tys. zł - wobec ok. 0,53 mln zł rok wcześniej.Przechodząca trudności grupa z Raciborza, wyspecjalizowana w budownictwie energetycznym, w 2020 r. miała aż trzech prezesów. Do 20 maja firmą kierował Paweł Jarczewski, który zarobił 692 tys. zł. Następnie funkcję tę objęła wcześniejsza wiceprezes Agnieszka Wasilewska-Semail (345 tys. zł), a od 12 sierpnia prezesem został Mariusz Zawisza (345 tys. zł).Ryszard Matyka, prezes i większościowy akcjonariusz Vistalu Gdynia, ubiegły rok zakończył łącznymi zarobkami na poziomie 685 tys. zł. Rok wcześniej zainkasował za pracę w całej grupie, wyspecjalizowanej m.in. w produkcji konstrukcji stalowych i budowie mostów, łącznie 361 tys. zł.Stanisław Kalarus prezesem firmy, zajmującej się przede wszystkim budownictwem energetycznym i przemysłowym, był od lipca 2018 r. do stycznia 2021 r. W ubiegłym roku zarobił 651 tys. zł wobec 649 tys. zł w 2019 r.Jarosław Stępniewski, który zarządza projektowo-inżynierską firmą, zarobił w zarządzie i radach nadzorczych spółek zależnych łącznie 622 tys. zł (ok. 0,52 mln rok wcześniej).Łączne zarobki Roberta Jędrzejowskiego, prezesa i znaczącego akcjonariusza Pekabeksu, wyniosły 611 tys. zł. W roku 2019 szef firmy, zajmującej się produkcją prefabrykatów betonowych oraz generalnym wykonawstwem, otrzymał 583 tys. zł.Mariusz Tuchlin, prezes i większościowy akcjonariusz budowlano-deweloperskiej spółki Dekpol, zarobił w ubiegłym roku w zarządzie 370 tys. zł. W 2019 r. było to 366 tys. zł.Do 17 lutego 2020 r. prezesem spółki Herkules, specjalizującej się m.in. w usługach dźwigowych, był Mariusz Zawisza, który w tym czasie zarobił 285 tys. zł. W marcu zastąpiła go Marta Towpik, która za ubiegłoroczną prezesurę otrzymała 351 tys. zł.Zarobki Tomasza Michalika, prezesa Energoaparatury, wyniosły 300 tys. zł. Rok wcześniej otrzymał on 349 tys. zł.W ubiegłym roku wynagrodzenie Michała Więcka, który stoi na czele Energoinstalu, wyniosło 240 tys. zł. Więcek, który jest też znaczącym akcjonariuszem firmy, rok wcześniej również otrzymał 240 tys. zł.Szefem wyspecjalizowanej w budownictwie przemysłowym spółki, która należy do grupy Mostostalu Warszawa, jest od lipca 2019 r. Jacek Szymanek. W ubiegłym roku otrzymał on wynagrodzenie w wysokości 48 tys. zł wobec 15 tys. zł rok wcześniej. Niemniej zasiada on również w zarządzie Mostostalu Warszawa, gdzie w 2020 r. zarobił 962 tys. zł.Prezesem spółki od maja 2018 r. jest Miguel Angel Heras Llorente. Co ciekawe, zarówno w 2019 r., jak i rok wcześniej jego wynagrodzenie wyniosło równe 0 zł (słownie: zero złotych). Podobnie było też w 2020 r. Niemniej pełni on również funkcje zarządcze w strukturach koncernu Acciona, do którego należy Mostostal Warszawa.