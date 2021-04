Budowlańcy alarmują: brakuje piasku do budowy dróg

A dokładnie do dróg o nawierzchni betonowej. Producenci materiałów budowlanych i firmy wykonawcze wskazują, że wytyczne techniczne ustalone dla kruszyw drobnych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad są tak wysokie, że na budowach już pojawiają się trudności z dostępem do piasku.

Nieporozumienia zagrażają kontraktom

Problem na placu budowy

Stanowisko GDDKiA: czas na uwagi minął

Potwierdził to WNP.PL Łukasz Machniak, dyrektor biura zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw, który wskazuje, że wysokie wymagania wobec parametrów piasku skutkują koniecznością transportu kruszyw drobnych na dość duże odległości, co do tej pory było obserwowane głównie w odniesieniu do kruszyw grubych.- Wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, prowadzimy rozmowy nad możliwymi zmianami – tak, aby wymagania dla kruszyw drobnych w większym zakresie były zbieżne z jakością krajowych złóż piasku, mając cały czas na uwadze ograniczenie ryzyka wystąpienia reakcji alkalia-kruszywo - wyjaśnił Machniak.Dodał, że jednocześnie pojawiają się też nowe wyniki badań i wiedza - ważna w kontekście prowadzonych rozmów.Zobacz też: Kruszywa odporne na pandemię. Zagrożenia czyhają gdzie indziej Krzysztof Filusz, który jest również członkiem zarządu PZPK, wskazał, że transportem samochodowym kruszywa opłaca się wozić na odległość do ok. 100 km.Dlatego też rzadziej wozi się samochodami kruszywo na dalsze odległości, gdyż zazwyczaj w takim promieniu operuje już jakaś inna kopalnia, która jest w stanie zaopatrzyć lokalny rynek.Natomiast w przypadku transportu kolejowego renta geograficzna wynosi ok. 200-300 km, a nawet więcej, jeśli bliżej nie ma możliwości pozyskania danego materiału.- Stowarzyszenie Producentów Cementu zawsze opowiadało się i opowiada za zgodną z wymaganiami jakością materiałów budowlanych stosowanych w budowie nawierzchni drogowych i obiektów inżynierskich - podkreślił Jan Deja, dyrektor SPC, w rozmowie z WNP.PL.- Jednocześnie SPC uważa, że proponowane dzisiaj dokumenty techniczne, opracowane m.in. w oparciu o projekt badawczy RID, w wielu miejscach są niespójne i wymagają zmian wynikających choćby z najnowszych doświadczeń. Dotyczy to m.in. wykluczenia dużej grupy piasków, co już dziś utrudnia sytuację na wielu budowach - dodał.Zaznaczył przy tym, że w przeszłości był szefem zespołu, który przygotowywał ogólne specyfikacje techniczne.- Zawsze opowiadałem się za tym, aby dla kruszywa grubego obowiązywał tzw. wymóg R0, czyli zerowa potencjalna reaktywność alkaliczna. Od 25 lat w Polsce budujemy z sukcesami nawierzchnie betonowe na autostradach oraz drogach ekspresowych i w oparciu o dotychczasowe regulacje nigdzie nie dochodziło do uszkodzeń wynikających z reakcji alkalia-kruszywa. GDDKiA nie przedstawiła nigdy takich danych - podkreślił Jan Deja.Wskazał również, że poza piaskami w nowych dokumentach GDDKiA pojawiają się też niespójności dotyczące możliwości stosowania cementów, z czym SPC również się nie zgadza.- Uważam, że tematy te powinny być szybko przeanalizowane, a dokumenty zmodyfikowane w oparciu o dostępną wiedzę i doświadczenie. Bo już dziś dochodzi do trudności na budowach, które mogą skutkować opóźnieniami w realizacji kontraktów oraz nieuzasadnionym wzrostem kosztów - stwierdził.Również Daniel Grzegorski, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego, przekazał WNP.PL, że problem dotyczący piasku „został zauważony przez wszystkich interesariuszy procesu budowlanego” i trwają rozmowy, których celem jest „stworzenie jak najlepszych rozwiązań dla finalnego użytkownika inwestycji”.- Wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu, Polskim Związkiem Producentów Kruszyw i Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego wystąpiliśmy do GDDKiA w 2021 r. z dwoma pismami dotyczącymi m.in. alkaliczności drobnych kruszyw w nawierzchniach betonowych - potwierdziła WNP.PL Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.Dodała, że OIGD - jako organizacja skupiająca firmy wykonawcze - ma sygnały od swoich członków dotyczące problemów z dostępem do przebadanych piasków, zwłaszcza na południu Polski.- Złoża piasków występują przede wszystkim w północnej części Polski. Dlatego na kilku kontraktach firmy sygnalizują trudności. Chodzi o to, aby piasku nie wozić 300-400 km na plac budowy, bo mocno podniesie to koszty budowy - powiedziała Dzieciuchowicz.Jak wyjaśniła, producenci piasku muszą mieć przeprowadzone roczne badania złóż, aby móc go sprzedawać wykonawcom.- Nie wszyscy producenci takie badania mają lub widzą zasadność ich przeprowadzania, gdyż poza nawierzchniami betonowymi dla GDDKiA taki piasek może trafiać do pozostałej części budownictwa. Nawierzchni betonowych nie buduje się aż tak dużo, aby wszystkie kopalnie piasku widziały potrzebę przeprowadzania takich badań - podkreśliła Barbara Dzieciuchowicz.- W latach 2000-2010 w Niemczech na ponad 300 km betonowych autostrad federalnych wystąpiło tzw. zjawisko ASR (reakcja alkalia-krzemionka), co spowodowało poważne uszkodzenia strukturalne oraz naraziło użytkowników tamtejszych dróg na duże utrudnienia w czasie podróży, a budżet państwa na wydatek ok. 300 mln euro na niezbędne naprawy - przekazało WNP.PL biuro prasowe GDDKiA w odpowiedzi na pytania dotyczące tej sprawy.Dodało, że GDDKiA „analizując doświadczenia niemieckie oraz uwzględniając wiedzę z innych państw w zakresie technologii i uszkodzeń betonu (kraje UE, USA, Kanada), podjęła działania zmierzające do wypracowania odpowiednich wymagań dla kruszyw i cementów do betonów”.Jak zaznaczono, „celem tych działań jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zjawiska ASR na realizowanych w ramach zadań GDDKiA nawierzchniach dróg krajowych z betonu cementowego oraz obiektach inżynierskich”.- Analizując przyjęty przez GDDKiA sposób wdrażania Wytycznych Technicznych RID do dokumentacji wzorcowej, rozpowszechnianie wiedzy o wprowadzaniu wniosków RID, liczbę podmiotów, które wyraziły chęć opiniowania Wytycznych Technicznych, można z całą pewnością uznać, że w zakresie wymagań wprowadzanych do dokumentów wzorcowych zainteresowane podmioty miały realną szansę na przedstawienie swoich uwag - wskazano.Stanowisko, które otrzymaliśmy od GDDKiA jest bardzo obszerne i nie daje zwięzłej odpowiedzi w temacie podnoszonym przez środowiska branżowe. Dlatego publikujemy je poniżej w całości oraz na końcu artykułu w formie pliku PDF do pobrania.