Budowlańcy czekają na drogowe przetargi warte miliardy

Obawiająca się gospodarczych skutków pandemii koronawirusa branża budowlana oczekuje na zapowiadane na ten rok przetargi na nowe odcinki autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic. Łączna wartość inwestycji, obejmujących 25 odcinków dróg, jest szacowana na ponad 12 mld zł.

Dariusz Blocher, prezes Budimeksu, tłumaczył, że największym zmartwieniem dla branży jest to, czy będą nowe przetargi. Dziś wciąż wiele wcześniej ogłoszonych postępowań jest rozstrzygane, przez co również do portfela Budimeksu trafiają nowe kontrakty.- Jednak to zasługa głównie dwóch zamawiających, czyli GDDKiA i PKP PLK. Samorządy natomiast wstrzymują nowe inwestycje, bo obawiają się o swoje budżety lub już mają z nimi problemy. Podobnie jest w przypadku inwestorów prywatnych - podkreślił Blocher Wniosek jest zatem prosty: inwestycje infrastrukturalne, a zwłaszcza te drogowe, w obliczu słabnącej koniunktury będą w nadchodzących latach stanowić kluczowe źródło nowych zamówień dla firm budowlanych.Poniżej publikujemy informacje o odcinkach dróg szybkiego ruchu, na które w 2020 r. GDDKiA ma ogłosić lub już opublikowała przetargi. W sumie jest to 25 odcinków o łącznej długości ok. 353 km.Na mapach na czarno/szaro - drogi w użytkowaniu, czerwono - w realizacji, zielono - w przetargu, niebiesko - w przygotowaniu, żółto - w planach.W woj. zachodniopomorskim zaplanowano przetarg na obwodnicę Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6. Niespełna 8-kilometrowy odcinek miał zostać już zrealizowany w ramach budowy dłuższego odcinka tej ekspresówki, ale okazało się, że uniemożliwiają to odmienne od założonych warunki gruntowe. Stąd potrzebne było przeprojektowanie trasy i zrealizowanie jej według nowej koncepcji.Wśród inwestycji, które mają zostać ogłoszone w woj. mazowieckim, znajduje się jeden z odcinków Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Chodzi o fragment S17 pomiędzy węzłami Drewnica i Ząbki o długości ok. 3,6 km.Na pograniczu województw mazowieckiego i podlaskiego planowane jest ogłoszenie przetargów na dwa odcinki autostrady A2. Pierwszy z nich, Siedlce Zachód - węzeł Łukowisko, będzie liczył 36,5 km. Natomiast sąsiedni odcinek Łukowisko - Biała Podlaska będzie miał 27 km długości.W woj. lubuskim i dolnośląskim przetargów mają doczekać się dwa kolejne odcinki „najdłuższych schodów w Europie”, czyli znajdującej się w złym stanie poniemieckiej autostrady. Chodzi o odcinki A18 o długości kolejno ok. 16,2 km oraz 21,5 km.W woj. małopolskim pod koniec kwietnia ogłoszono już przetarg na ostatni odcinek drogi ekspresowej S7 między węzłami Miechów i Szczepanowice (5,3 km), a na ogłoszenie czeka drugi etap „łącznika brzeskiego”, czyli trzykilometrowego odcinka DK75 biegnącego do autostrady A4. Natomiast w woj. świętokrzyskim zaplanowano przetarg dotyczący obwodnicy Opatowa w ciągu dróg S74/DK9 (14,9 km).W woj. lubelskim zaplanowano przetarg na odcinek drogi S19 między węzłami Lublin Rudnik oraz Lubartów Północ. Ten fragment międzynarodowego szlaku Via Carpatia będzie miał 23,8 km. Ponadto ma zostać ogłoszony przetarg na obwodnicę Chełma w ciągu drogi S12 o długości 17 km.W woj. podkarpackim zaplanowano przetargi na dwa kolejne fragmenty trasy Via Carpatia. Będą to odcinki S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe (11,1 km) oraz Miejsce Piastowe - Dukla (10,4 km).Prawdziwa ofensywa przetargowa czeka natomiast w tym roku Podlasie, gdzie zaplanowano ogłoszenie przetargów na dwanaście odcinków trasy S19 o łącznej długości blisko 140 km.Pierwszy z nich, obejmujący odcinek Dobrzyniewo - Białystok Zachód (5,7 km), ogłoszono w lutym, ale w kwietniu unieważniono go z powodu zbyt drogich ofert w stosunku do budżetu. Postępowanie ma zostać powtórzone Natomiast pod koniec kwietnia ogłoszono przetargi na południową obwodnicę Białegostoku . Jeden dotyczy 16,6 km drogi S19 od węzła Białystok Zachód do węzła Białystok Księżyno.W drugim ma być wybrany wykonawca 7,9 km drogi S19 od węzła Księżyno do węzła Białystok Południe oraz 13,6 km drogi krajowej nr 65 od węzła Białystok Południe do ronda na obecnej DK65 w rejonie Grabówki.Kolejne przetargi na trasę S19 na Podlasiu mają być systematycznie ogłaszane w kolejnych miesiącach tego roku. W całym wydarzeniu przewidziano dyskusje na blisko 20 tematów dotyczących różnych dziedzin gospodarki.W ramach eventu 20 maja o godz. 9.00 zaplanowano start półtoragodzinnego bloku tematycznego „Inwestycje - budownictwo”, w ramach którego przewidziano m.in. rozmowy z ekspertami, wystąpienie ministra infrastruktury i dyskusję panelową z udziałem szefów GDDKiA i PKP PLK, a także spółek Budimex, Strabag i Track Tec.Zobacz więcej: Budować nie da się zdalnie. Ale można dyskutować o przyszłości Po zakończeniu tej dyskusji odbędzie się czat z Tomaszem Żuchowskim, p.o. Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. Zapewne na wiele istotnych kwestii zabierze on głos podczas dyskusji panelowej.Czy trwająca pandemia koronawirusa wpłynęła na tempo inwestycji prowadzonych przez GDDKiA? Czy realizacja i rozliczenie inwestycji zaplanowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad może napotkać na utrudnienia? Czy rozpędzonemu obecnie sektorowi budownictwa drogowego grozi w najbliższych latach luka w podaży nowych kontraktów? To tylko niektóre z tematów ważnych dla branży budownictwa drogowego.Zachęcamy do przesyłania pytań, na które odpowiedzi chcielibyście usłyszeć od Tomasza Żuchowskiego. Wystarczy zostawić je w komentarzu pod tym artykułem lub przesłać na adres tomasz.elzbieciak@wnp.pl . Postaramy się jak najwięcej z nich zadać szefowi GDDKiA. Zapraszamy!