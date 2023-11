Budowlańcy domagają się dla siebie ministerstwa w nowym rządzie

Polska Izba Inżynierów Budownictwa, zrzeszająca 120 tysięcy członków, apeluje o utworzenie Ministerstwa Budownictwa, które w pełni odpowiadałoby za sprawy branży.

Po 2021 roku kwestie budowlane została podzielone na kilka ministerstw.

Według Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jeden ośrodek decyzyjny ułatwiałby funkcjonowanie branży.

Budowlanka odpowiada za znaczącą część naszego PKB.

Sektor budownictwa odpowiada za około 20 proc. polskiego PKB i realizację zadań strategicznych z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa Polski, czyli energetyki, mieszkalnictwa, infrastruktury, w tym budowy dróg i mostów oraz obiektów użytkowych. Jednak jego interesy nie są reprezentowane w jednym resorcie.

Utworzenie ministerstwa byłoby zasadne z powodu wielu wyzwań dla branży

- Branża budowlana w Polsce to ogromny sektor odpowiedzialny za strategiczne zadania, takie jak budowa bezpiecznej infrastruktury drogowej, kolejowej, energetycznej, mieszkalnictwo, powstawanie budynków użyteczności publicznej i wiele innych. Tę branżę, często od pokoleń tworzy kilka milionów Polaków, setki tysięcy podmiotów gospodarczych działających w wielu obszarach. To wielki zasób, który obecnie nie posiada ministerstwa, które w jednym miejscu skupiałoby wszystkie jego zadania i mogło reagować na pojawiające się problemy - mówi Mariusz Dobrzeniecki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zdaniem sygnatariuszy apelu, w najbliższych latach przed branżą stoi wiele wyzwań, dlatego, w ich opinii, utworzenie odrębnego resortu jest pilnym zadaniem dla nowego rządu.

- Cyfryzacja, która obejmie nie tylko naszą branżę, ale także samorządy i obywateli, do tego kryzys mieszkaniowy i wzrost cen produkcji, a także całe ogromne przedsięwzięcie jakim będzie odbudowa naszego wschodniego sąsiada to są zadania, którym już dziś musimy stawić czoła. A na horyzoncie rysują się już kolejne wyzwania. W takiej sytuacji nasz sektor nie może dalej działać podzielony pomiędzy inne ministerstwa, to stwarza zbyt wiele utrudnień i wydłuża procesy budowlane. Jedno ministerstwo objęłoby swoim zakresem te wszystkie działania - argumentuje Rafał Zarzecki, wiceprezes PIIB.

Obecny stan prawny powoduje wiele problemów dla branży budowlanej

To wszystko ma przemawiać za utworzeniem dedykowanego dla branży resortu. Zwłaszcza że, jak twierdzą przedstawiciele PIIB, "budownictwo, będące jedną z największych gałęzi polskiej gospodarki, w 2021 r. zostało włączone do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, co spowodowało marginalizację tego sektora".

Dodatkowo niektóre kluczowe przepisy powstają w innych resortach, takich jak środowisko, cyfryzacja czy infrastruktura. To w ostatnich latach doprowadziło do chaosu legislacyjnego oraz prawnego.

Nie sprzyjał temu także sposób procedowania zmian legislacyjnych w parlamencie.

- Wielokrotnie alarmowaliśmy także, że obecny kształt administracyjny utrudnia, a często nawet uniemożliwia przeprowadzenie odpowiednich konsultacji społecznych, które nawet jeśli były prowadzone to nie zapewniały odpowiedniego czasu na zapoznanie się oraz ustosunkowanie do niekiedy kluczowych dla naszego sektora zmian - podkreśla Izba.