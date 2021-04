Budowlańcy liczą na Krajowy Plan Odbudowy. Prezes Budimeksu wyjaśnia dlaczego

– Polska powinna być liderem we wdrażaniu środków z Funduszu Odbudowy, podobnie jak dotychczas przodowała w skutecznym wydawaniu środków z budżetu Unii Europejskiej – podkreślił Dariusz Blocher, prezes Budimeksu, w rozmowie z portalem WNP.PL dotyczącej Krajowego Planu Odbudowy oraz znaczenia unijnych funduszy dla sektora budowlanego.

- Projektów w takiej formie dotychczas było relatywnie niewiele i o małej wartości. Mamy dobry moment, żeby to zmienić, bo potrzeby inwestycyjne w infrastrukturze, energetyce odnawialnej czy służbie zdrowia są duże - powiedział Blocher.Prezes pytany o to, jak duży wpływ mają środki unijne na sytuację w polskim sektorze budowlanym, wskazał, że według statystyk GUS rynek budowlany w Polsce jest warty ponad 100 mld zł. Chodzi o prace realizowane przez firmy zatrudniające powyżej 9 osób.Połowa wartości tych prac przypada na infrastrukturę transportową czy hydrotechniczną, która jest napędzana środkami unijnymi. Zatem bez współfinansowania z funduszy UE trudno byłoby je zrealizować, bazując tylko na budżecie państwa i samorządów.Zdaniem Blochera przez najbliższe siedem lat nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 rozwój infrastruktury w Polsce będzie uzależniony od funduszy unijnych.Niemniej ten budżet UE nie wyczerpie jeszcze potrzeb inwestycyjnych w tym obszarze i będzie potrzebna kolejna perspektywa unijna, abyśmy mogli nadrobić zaległości wobec krajów zachodniej Europy. Jednak kolejny budżet UE będzie już zapewne mniej szczodry dla Polski niż dotychczasowe rozdania.Trzeba brać pod uwagę, że w przyszłości mniejsze środki unijne przełożą się na uszczuplenie rynku budowlanego. Dlatego firmy, które chcą zachować obecną skalę działalności, muszą się dywersyfikować branżowo i geograficznie.W tym pierwszym aspekcie Budimex od prawie dekady rozwija się w segmencie utrzymania infrastruktury i gospodarki odpadami, za co odpowiada zależna spółka FBSerwis. Taki rozwój jest jednak bardzo czasochłonny, gdyż spółka ta wciąż odpowiada za znacznie mniej niż 10 proc. rocznych przychodów grupy, które wynoszą ponad 8 mld zł.Dywersyfikacja biznesu wymaga zdaniem Blochera działania z dużym wyprzedzeniem. Aktualnie Budimex przygląda się też możliwościom zainwestowania kapitału w sektorze energii odnawialnej, a także chce rozwijać się w takich krajach, jak Niemcy, Czechy i Słowacja.Co do Ukrainy czy Białorusi szersze wejście na te rynki unijnych firm budowlanych to zdaniem szefa Budimeksu perspektywa raczej 7-10 lat niż 2-3 lat – mimo ogromnych potrzeb dotyczących rozwoju infrastruktury w tych krajach.Chodzi o zapewnienie odpowiednich standardów europejskich i transparentności. Przypomniał, że zachodnie firmy budowlane w Polsce zaczęły się pojawiać wówczas, gdy podpisała ona umowę przedakcesyjną z UE. Blocher wskazał, że Budimex nie należy do firm, które mają duży „apetyt na ryzyko”, stąd na razie nie rozpatrują ekspansji w kierunku wschodnim.Podsumowując, prezes Budimeksu podkreślił, że z Krajowym Planem Odbudowy wiążą się duże nadzieje na rozwój i unowocześnianie państwa. Dlatego jego zdaniem Polska powinna być liderem we wdrażaniu środków z Funduszu Odbudowy, podobnie jak dotychczas przodowała w skutecznym wydawaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.Zaznaczył przy tym, że Budimex nie byłby dziś firmą o takiej skali, gdyby nie fundusze unijne.– 85 proc. naszego biznesu to sektor publiczny, czyli głównie współfinansowana przez UE infrastruktura. Prawdziwy skok w działalności Budimeksu nastąpił w momencie, gdy te pieniądze zaczęły płynąć do Polski – wskazał Blocher.– KPO to pieniądze dla szerokiego sektora, nie tylko budowlanego. Czasem po prostu trzeba nie dzielić włosa na czworo, tylko podjąć decyzję i iść do przodu, mając też plan na ewentualne modyfikacje, jeśli coś nie działa – podsumował.Zobacz też: Budimex przed zmianą warty. Dariusz Blocher szczerze o minionych 20 latach