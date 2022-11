Budowlańcy mają mniej roboty, specjaliści dostępni od ręki. Nowy trend na rynku

To zmiana wynikająca przede wszystkim z mocno spowolnionych inwestycji deweloperskich. Zainteresowanie remontami i wykończeniem wnętrz jest dużo mniejsze, co powoduje, że grafiki ekip remontowych i budowlanych są zdecydowanie swobodniejsze.

Jak podkreśla Mirosław Król z agencji nieruchomości Król i Partnerzy, w kalendarzach ekip budowlanych i remontowych zrobiło się luźniej. -Niektórzy specjaliści są dostępni od ręki. Pół roku temu było to nie do pomyślenia - mówi Mirosław Król.

- Jeszcze w pierwszej połowie roku ekipy budowlane i remontowe miały ręce pełne roboty i szansa na znalezienie wolnego terminu graniczyła z cudem. Obecnie sytuacja wygląda zgoła inaczej. Łatwiej o dostępnych ekspertów – większy problem stanowi finansowanie remontów i dostępność niektórych materiałów budowlanych. – Zima będzie dobrym czasem na remont. Wyraźnie widać spowolnienie przy inwestycjach deweloperskich, co w praktyce może oznaczać, że ekipy budowlane i wykończeniowe do wiosny nie będą mieć wielu zleceń. To szansa dla klientów indywidualnych – dodaje Mirosław Król.

Ekipy remontowe i budowlane dostępniejsze dla klientów indywidualnych

To duża zmiana, bo dotychczas oczekiwanie na ekipy wykończeniowe czy na specjalistów, np. stolarzy czy brukarzy, mogło mocno opóźniać prowadzenie prac remontowych. Jeszcze kilka miesięcy temu ekspertów umawiało się na wiele miesięcy do przodu i czasem trzeba było synchronizować kalendarze np. osób zajmujących się remontem kuchni, elektryków czy hydraulików. Obecnie nie ma takich problemów.

- Ekipy budowlane są dostępne i bardziej skłonne do negocjacji warunków współpracy niż w roku 2021 i jeszcze przed wakacjami. Głównym powodem jest oczywiście sytuacja gospodarcza, która delikatnie spowalnia rynek budowlany i deweloperski. Nie ma już tak wielu nowych inwestycji, a te które trwają mają zdecydowanie wolniejsze tempo. Ekipy budowlane, remontowe i wykończeniowe podejmują więc zadań u klientów indywidualnych i próbują w ten sposób przeczekać trudniejszy czas – mówi Mirosław Król.

Ddodaje, że problemem w przypadku wielu inwestycji jest teraz dostępność materiałów.

- Czasem więc oczekiwanie nie wiąże się już z czynnikami kadrowymi, a właśnie typowo logistycznymi. Obecna sytuacja to istotny sygnał dla całej gospodarki: przypomnę, jeszcze w marcu i w kwietniu, po tym jak wielu mężczyzn wyjechało na Ukrainę baliśmy się, że domów nie będzie miał kto dokończyć – wskazuje Mirosław Król.

Remont nadal karkołomnym zadaniem. Ekipy gotowe do pracy, ale ceny i dostępność materiałów wciąż nie zachęcają

Jak mówi Mirosław Król, wiele zadań już teraz jest realizowanych na bieżąco, np. zadania brukarskie, zlecenia dotyczące montażu okien i drzwi czy nawet prace wykończeniowe, choć tutaj skala dostępności ekspertów zależy od tego, jak duże zadanie trzeba zrealizować.

- Paradoksalnie im mniejsze zlecenie, tym łatwiej o ekipę. Chodzi o to, by specjaliści byli dostępni dla klientów podstawowych np. deweloperów, gdy inwestycje znowu ruszą – mówi Mirosław Król. – W ubiegłym tygodniu moja klientka planowała rozpoczęcie remontu. Szacowała, że jeżeli złoży zlecenie teraz to inwestycja zacznie się po nowym roku. Ekipa budowlana była gotowa w kolejnym tygodniu – mówi Mirosław Król.

Obecna sytuacja jest dobrą wiadomością dla osób mających środki na remont domu czy mieszkania lub kupujących mieszkania pod inwestycję, które wymagają remontu. Realizacja takich działań jest teraz sprawniejsza i relatywnie tańsza niż jeszcze kilka miesięcy temu.

- Pamiętajmy jednak, że ceny materiałów budowlanych nadal rosną. Szacunki na rok 2023 nie zapowiadają spadków cen, a nawet wręcz przeciwnie. Wydaje się więc, że obecny czas jest całkiem niezły na prowadzenie działań inwestycyjnych – dodaje ekspert.

