Budowlańcy są zadowoleni z waloryzacji kontraktów. Jest jednak kilka "ale"

Branża wykonawcza oczekiwała dnia, w którym zostanie zmieniony limit waloryzacyjny. Od 2019 roku obowiązywał on w wysokości 5 proc., co dla firm budowlanych było niewystarczające. Maksymalna dopłata bądź korekta wyniesie teraz nie więcej niż 10 proc. od wartości zaakceptowanej kwoty kontraktowej w umowie z przyszłym wykonawcą.

Jeszcze nie pora, aby odtrąbić sukces

Ryzyko długoterminowe

Co dalej z podziałem ryzyk?

Zmiany zapowiedziane przez GDDKiA zawierają jednak kilka „ale”. Pierwszym z nich jest nieuwzględnienie w limicie kontraktów już zawartych, gdzie - mimo że łopata nie została wbita w ziemię - limit dawno osiągnięto. W komunikacie dyrekcji jasno zaznaczono, że nowy limit będzie dotyczyć wszystkich przetargów ogłaszanych w tym roku na zadaniach realizowanych w systemie Projektuj i buduj.O komentarz w sprawie poprosiliśmy głównego ekonomistę Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Organizacja ta była głównym głosem w negocjacjach prowadzonych z głównym publicznym zamawiającym.- W warunkach ogromnej niepewności co do rozwoju sytuacji rynkowej w kolejnych kwartałach i silnej konkurencji cenowej między wykonawcami, bardzo trudno jest w sposób racjonalny kalkulować swoje oferty, a ewentualne niedoszacowanie cen przez niektórych graczy może przyczynić się do problemów z realizacją wybranych odcinków dróg w przyszłości. Podniesienie limitu waloryzacji do 10 proc. w nowych kontraktach pozwoli wykonawcom przygotować się do wykonania przyszłych umów z większym spokojem i ułatwi wypracowanie satysfakcjonującej marży, która w segmencie infrastruktury drogowej nigdy nie jest imponująca - mówi w rozmowie z WNP.PL Damian Kaźmierczak, główny ekonomista PZPB.Czytaj także: Drogowcy przygotowali aż 6 wariantów dla nowej Zakopianki I dodaje, że należy wyraźnie podkreślić, że samo podniesienie limitu waloryzacji dla nowych kontraktów wcale nie oznacza, że segment drogowy może już spać spokojnie i wolno mu odtrąbić sukces po długotrwałych rozmowach ze stroną publiczną.- Po pierwsze wciąż nierozwiązany pozostaje problem indeksacji kontraktów w toku, czyli wszystkich umów pozyskanych przed 2022 r. Nigdy wcześniej materiały nie drożały w takim tempie w wyniku koincydencji tak wielu niekorzystnych zdarzeń, które pozostają poza jakąkolwiek kontrolą firm budowlanych, czyli rekordowych cen surowców i energii, problemów w łańcuchach dostaw oraz słabego złotego - przekonuje Damian Kaźmierczak z PZPB.Również Artur Popko, prezes Budimeksu, w rozmowie z WNP.PL zwraca uwagę na stosowanie limitu wyłącznie w nowych kontraktach.- Podniesienie maksymalnego pułapu waloryzacji umów to długo wyczekiwany i postulowany przez całą branżę drogową krok na przód w stosunku do mechanizmów działających od 2019 roku. Na razie jest to rozwiązanie zaproponowane tylko dla nowych umów. Sposób obliczania waloryzacji pozostał bez zmian, zmienił się natomiast maksymalny pułap. W kontraktach podpisywanych jeszcze w roku 2021 z GDDKiA obowiązywał pułap +/- 5 proc. Z uwagi na drastyczny wzrost kosztów produkcji w 2021 roku, Budimex wnioskował o uwolnienie górnego limitu. Tak jak ma to miejsce w sąsiednich krajach - komentuje prezes Budimeksu.- Obecnie zaproponowany wskaźnik 10 proc. dla kontraktów w nowych postępowaniach przetargowych jest oczywiście korzystniejszy dla wykonawców, ale także dla zamawiającego - gdy ceny poszczególnych surowców będą spadać - dodaje w rozmowie z WNP.PL.W rozmowie z WNP.PL przedstawiciele branży wykonawczej podkreślają, że wyczekiwana zmiana nadeszła dość późno, a decyzje o złożeniu oferty były przez długi czas obarczone dużym ryzykiem.- Obecnie funkcjonujący mechanizm waloryzacji z 5-procentowym progiem był nieadekwatny już od dłuższego czasu, co niejednokrotnie sygnalizowaliśmy i wraz z organizacjami branżowymi postulowaliśmy o wprowadzenie rewizji tego systemu - mówi w rozmowie z WNP.PL Marcin Szerszeń, wiceprezes Onde.- Przerzucanie całego ciężaru zmian cen powyżej tego progu wyłącznie na wykonawcę było mordercze dla branży. Uwzględnienie naszego głosu to dobry sygnał dla całego sektora wykonawczego. Obecne cenowe szaleństwo, dodatkowe obciążenia przedsiębiorców i zakładane przez NBP prognozy rynkowe sprawiają, że podejmowanie decyzji długoterminowych jest obarczone dużym ryzykiem - dodał Marcin Szerszeń.O ile wykonawcy zgodnie przyznają, że podniesienie limitu waloryzacyjnego jest krokiem słusznym i pożądanym, tak wielu oczekiwało również zmian w podziale ryzyka. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że ryzyko związane ze wzrostem kosztów realizacji kontraktów podzielone będzie po połowie między wykonawców i zamawiającego, co oznacza, że waloryzacji podlega 50 proc. wartości kontraktu.Uwagę na to zwraca Marcin Szerszeń z Onde. - Zwiększenie limitu do 10 proc. wydaje się sensowną propozycją, oczekiwaną przez branżę. Należy jednak wziąć pod uwagę, że funkcjonujący model waloryzacyjny zakłada podział ryzyk wzrostu cen czynników produkcji po 50 proc. Bardziej zasadne, a przy tym sprawiedliwe, byłoby nieograniczanie górnego pułapu indeksacji - komentuje w rozmowie z serwisem.Zdaniem głównego ekonomisty PZPB zmiana w podziale ryzyk jest konieczna, aby uniknąć problemów w przyszłości.- GDDKiA zachowała status quo w obowiązującym podziale ryzyk 50/50. Światową praktyką jest zasada, że waloryzacji podlega 80-100 proc. wartości kontraktu, podczas gdy w Polsce jest to zaledwie 50 proc. wartości umowy. Podział ryzyka 50/50 jest – moim zdaniem – mocno dyskusyjny, ponieważ po przekroczeniu 5-procentowego limitu waloryzacji, to wykonawcy ponoszą pełne ryzyko dalszego wzrostu cen materiałów budowlanych i nie współdzielą go z zamawiającym. W mojej ocenie dalsza modyfikacja obowiązujących zasad waloryzacji wydaje się konieczna, jeżeli strona publiczna chce uniknąć kłopotów w obszarze inwestycji drogowych w przyszłości - ocenia Damian Kaźmierczak z PZPB.O otwarcie dialogu apelował również Artur Popko z Budimeksu. - Biorąc jednak pod uwagę podział odpowiedzialności 50/50 w całej umowie, suma wzrostu kosztów opartych na koszyku produktów poddawanych analizie musi osiągnąć 20 proc., aby wykonawca osiągnął proponowany pułap 10 proc. waloryzacji. Ważne, że zamawiający w tym zakresie są otwarci na dialog i dalsze rozmowy - podał dla WNP.PL.