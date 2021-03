Budowlane certyfikaty mogą przemeblować rynek

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada wprowadzenie certyfikacji wykonawców. Taki dokument może stać się warunkiem koniecznym dla firm budowlanych, żeby rozmawiać z ubezpieczycielami i rynkami finansowymi o korzystnej ofercie.

Certyfikaty zmienią rynek

Dodał, że takie spojrzenie na temat jest bardzo bliskie rynkowi ubezpieczeniowemu i finansowemu.- To jest przecież nasza codzienność: zajmowanie się ryzykiem, jego ewaluacją i budowaniem rozwiązań, które pozwalają nimi zarządzać np. za pomocą umów ubezpieczenia. Dlatego oceniam, że nowe rozwiązania Pzp, ale przede wszystkim to, w jaki sposób zostaną zastosowane w konkretnym przetargu, będą miały wpływ na ocenę ryzyka przez instytucje finansowe angażujące się dany projekt - powiedział Górny.Będzie to dotyczyć - jak wskazał - gwarancji należytego wykonania, ale także umów ubezpieczenia zabezpieczających samą inwestycję.- Kłopoty na etapie realizacji i niemożność dojścia do porozumienia pomiędzy inwestorem a wykonawcą mają aktualnie bezpośredni wpływ np. na możliwość uzyskania oferty dotyczące przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej dla wielu inwestycji - wyjaśnił.- Oczywiście pierwszorzędne znaczenie w dalszym ciągu będą miały takie kwestie jak analiza wyników finansowych wykonawcy, jego pozycja w sektorze, doświadczenie z innych projektów, technologia jaką stosuje, a także projekcja dla rozwoju całej branży - dodał.Zwrócił przy tym uwagę, że nawet najbardziej otwarta postawa zamawiającego i szerokie pole do dostosowania się do nowych uwarunkowań realizacji zamówienia nie będą miały znaczenia, gdy twarde liczby wskazują na duże ryzyko porażki.- Jednak fakt, że umowy w kontrakcie przewidziały już bardziej elastyczne możliwości znalezienia porozumienia co do podwyższenia wynagrodzenia lub np. wydłużenia realizacji inwestycji, wpływa na bardziej pozytywną ocenę zakończenia projektu z sukcesem - zaznaczył Górny.Wiele zależy od tego, jak w konkretnej sytuacji rozmawiać będą ze sobą strony. Jeśli są nastawione na dobro projektu i znalezienie rozwiązań, wtedy na przeszkodzie nie stoją przepisy prawa.- Dobrym, ostatnim tego przykładem jest wypracowana jeszcze w ramach „starej” ustawy Pzp ugoda przedsądowa pomiędzy inwestorem a konsorcjum wykonawców dotycząca przedłużenia terminu realizacji i podwyższenia wynagrodzenia za budowę nowego bloku energetycznego - przypomniał ekspert.Zobacz więcej: Jest ugoda w Turowie. Nowa elektrownia węglowa na finiszu W jego opinii w podobny sposób należy spojrzeć na ewentualny system certyfikacji wykonawców w zakresie dopuszczenia do przetargów oraz dający dodatkowe punkty wykonawcy dotyczący jego rzetelności. Prace nad takim rozwiązaniem zapowiada m.in. GDDKiA.- Będzie to kolejne narzędzie wykorzystywane przez instytucje finansowe, potwierdzające dalszą profesjonalizację sektora zamówień publicznych. W dalszym ciągu jednak nie zastąpi on przeprowadzania przez instytucje finansowe własnej i zgodnej z ich wewnętrznymi procedurami oceny ryzyka - wskazał ekspert EIB.- Należy także wziąć pod uwagę zagrożenia w postaci ograniczonej oferty rynkowej dla podmiotów, które np. nie znajdą się na liście certyfikowanych, rzetelnych wykonawców. Taki certyfikat może w praktyce stać się dokumentem „must have”, żeby rozmawiać z rynkami finansowymi o sensownej ofercie - podsumował Łukasz Górny.Przypomnijmy, że stworzenie systemu certyfikacji wykonawców GDDKiA stawia sobie wśród kluczowych wyzwań - i ma w tym poparcie Ministerstwa Infrastruktury. Szefowie największych organizacji branżowych stwierdzali jednak w rozmowie z WNP.PL , że to bardzo trudne zadanie i nie spodziewają się, aby taki system powstał wcześniej niż w 2022, a nawet 2023 r.