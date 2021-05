Budowlane certyfikaty zaczynają nabierać kształtu

Z pewnością nie jest możliwe, aby system certyfikacji wykonawców powstał w 2021 czy 2022 roku. Myślę jednak, że z powodzeniem mógłby on już zacząć działać - po odpowiednim przygotowaniu, konsultacjach i pilotażach - od 2025 r. - podkreślił w rozmowie z portalem WNP.PL Tomasz Żuchowski, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Powszechna, uczciwa i partnerska

Jego zdaniem certyfikacja pozwoliłaby skrócić i uprościć postępowania przetargowe. Wykonawcy nie musieliby do każdego przetargu składać licznych oświadczeń i zaświadczeń, a tylko przez określony czas, np. przez rok, legitymowaliby się przyznanym certyfikatem.Jednocześnie certyfikat ten zaświadczałby posiadany przez dany podmiot potencjał kadrowy, sprzętowy i finansowy, co pozwoliło określić, czy wykonawca daje rękojmię realizacji inwestycji.Wówczas istniałyby większe możliwości uniknięcia sytuacji, w których nowe firmy wchodzące na rynek - niezależnie czy zagraniczne, czy krajowe - podejmują się zadań, do których nie są przygotowane.- W systemie „Projektuj i buduj” taka świadomość może się pojawić dopiero po około dwóch latach od podpisania umowy, gdy trzeba rozpocząć prace budowlane, a bez własnego potencjału firma jest zdana wyłącznie na podwykonawców - powiedział Żuchowski.GDDKiA jest jednym z inicjatorów wdrożenia takiego systemu, ale miałby on zastosowanie również dla innych, dużych zamawiających publicznych, czyli przykładowo PKP PLK czy Wód Polskich.- W przyszłości mogłyby z niego korzystać również samorządy, a co najważniejsze wzmocniłby rynek w Polsce. Z pewnością nie jest możliwe, aby system certyfikacji powstał w 2021 czy 2022 roku. Myślę jednak, że z powodzeniem mógłby on już zacząć działać - po odpowiednim przygotowaniu, konsultacjach i pilotażach - od 2025 r. - ocenił Żuchowski.- Wówczas stanowiłby ważne narządzie wspomagające realizację inwestycji z nowego budżetu Unii Europejskiej oraz Krajowego Planu Odbudowy - podkreślił.Swoje stanowisko ws. certyfikacji wyartykułowała już Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w liście do Jarosława Gowina, który został upubliczniony w ostatnich dniach.- Nie chcemy i nie możemy pozostać biernymi obserwatorami. Warto z całą pewnością kontynuować działania w tym zakresie, by docelowo i nasz rynek był rynkiem, na którym działają wykonawcy posiadający odpowiednie zasoby (osobowe, rzeczowe, finansowe) - czytamy w liście podpisanym przez prezes Barbarę Dzieciuchowicz.- Jednocześnie dla dobra całego rynku budowlanego istotnym jest również, aby wykonawcy nieposiadający żadnych zasobów, lub na poziomie niezapewniającym należytej realizacji zamówienia publicznego, zostali skutecznie wyeliminowany z postępowań i realizacji inwestycji w ramach zamówień publicznych - czytamy również.Jednocześnie prezes zaznaczyła, że certyfikacja musi zostać wdrożona rozważnie.- Z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i uzasadnionych interesów stron i nie może być wykorzystywana do ewentualnego patologicznego eliminowania „niechcianych” przedsiębiorców. Nie może przy tym również w żadnym razie prowadzić pozbawienia możliwości realizowania zamówień publicznych podmiotów zdolnych do ich wykonania - wskazała Dzieciuchowicz.- Certyfikacja jest potrzebna i powinna zostać wdrożona. Aby spełnić swoją rolę powinna być powszechna i obowiązkowa w pewnych przedziałach zarówno w odniesieniu do robót budowlanych, jak i usług i dostaw. Postrzegamy ją jako przeniesienie przeprowadzania ocen z instytucji zamawiających na określone organy - dodała.Szefowa OIGD wskazała, że model certyfikacji powinien być oparty na partnerstwie i równowadze, poszanowaniu zasad równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji i proporcjonalności. Wszelkie działania powinny być prowadzone transparentnie.Ponadto jednostka certyfikująca nie może być organem zamawiającego - powinna być niezależna, a tym samym posiadać walor niezależności od podmiotów z natury władztwa administracyjnego usytuowanych po stronie zamawiających.OIGD postuluje też m.in. dwa rodzaje certyfikatów: formalny, obejmujący przesłanki wykluczenia z postępowania, oraz jakościowy - obejmujący przesłanki pozytywne uczestnictwa w postępowaniu. Za niedopuszczalne uznaje natomiast pomysły tworzenia tzw. czarnej listy wykonawców, która już istniała w przeszłości, ale była narzędziem wadliwym i krzywdzącym podmioty, które na niej się znajdowały.Zobacz też: Dobre perspektywy dla budowlanki, ale podszyte ryzykiem