Budowlanka znowu w górę. Wzrost prawie o 1/3

Produkcja budowlano-montażowa w marcu br. była wyższa o 27,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku (przed rokiem spadek o 10,8 proc.) oraz o 41,4 proc. w stosunku do lutego br. roku (przed rokiem wzrost o 34,2 proc.) - wynika ze wstępnych danych GUS.

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu do marca 2021 roku, zwiększyła się we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków - o 44,9 proc., w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 23,2 proc., zaś w jednostkach realizujących roboty budowlane specjalistyczne - o 13,7 proc.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych)

Również w stosunku do lutego bieżącego roku, we wszystkich działach sekcji Budownictwo, odnotowano wzrosty wartości prac budowlano-montażowych. Dla podmiotów specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 63,2 proc., zajmujących się budową budynków o 37,0 proc., a wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 26,0 proc.

W pierwszym kwartale br. zwiększenie produkcji budowlano-montażowej w skali roku wystąpiło w przedsiębiorstwach realizujących prace z zakresu budowy budynków (o 39,0 proc.), wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 16,3 proc.) oraz specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 14,1 proc.).

Produkcja budowlano-montażowa w marcu 2022 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, była wyższa zarówno dla robót o charakterze inwestycyjnym - o 16,9 proc., jak

i remontowym – o 44,9 proc. (przed rokiem spadek odpowiednio o 15,4 proc. oraz 2,1 proc.).

W okresie styczeń-marzec 2022 roku, w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku, wystąpił także wzrost wartości robót inwestycyjnych o 16,5 proc. oraz remontowych o 34,1 proc. (wobec spadków analogicznych prac o 17,9 proc. i 4,6 proc. w 2021 roku).

Dynamika produkcji budowlano-montażowej (ceny stałe; przeciętna miesięczna 2015=100)

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu br. (w cenach stałych), w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015, wyniosła 118,8.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 24,4 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 5,1 proc. wyższym w porównaniu z lutym 2022 roku.

