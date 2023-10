Budowlany gigant widzi potencjał nad polskim morzem. Z wykonawcy chce zostać inwestorem

Budimex ruszył z robotami przy budowie pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego offshore. - Na razie uczestniczymy w tego typu inwestycjach jako wykonawca, ale docelowo chcielibyśmy wchodzić w nie również jako inwestor - mówi WNP.PL Artur Popko, prezes Budimeksu.

- Ten rok jest wyjątkowy pod względem ogłaszanych zamówień - szczególnie w kluczowym dla nas segmencie drogowym - mówi w rozmowie z WNP.PL Artur Popko.

Wyzwaniem na krajowym rynku dla firmy jest rosnąca konkurencja, a także sinusoida liczby zamówień.

Budimex sięga zatem coraz śmielej na zagraniczne rynki.

Budowa terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, którą w Świnoujściu realizuje Orlen, została zainaugurowana. Budimex jest generalnym wykonawcą części lądowej tej inwestycji. Czy prace już ruszyły?

- Zakończyliśmy właśnie budowę terminala logistycznego w porcie promowym, więc cały zespół płynnie przechodzi na kolejną inwestycję w Świnoujściu. Prace ruszyły, bo projekt ma ambitny czas realizacji. Ma być gotowy do końca 2024 roku.

Termin nie jest jedynym wyzwaniem. Będzie to pierwszy terminal instalacyjny dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Uczestnicząc w tym zaawansowanym technicznie projekcie, będziemy mieli szansę potwierdzić naszą pozycję lidera na rynku inwestycji hydrotechnicznych.

To pierwszy tego typu obiekt w kraju, ale nie ostatni. Wiadomo, że będą w Polsce budowane kolejne terminale instalacyjne. Czy Budimex chce się zająć tymi projektami?

- Oczywiście, że tak. Jesteśmy zainteresowani realizacją nabrzeży portowych, portów instalacyjnych i to nie tylko w dziedzinie offshore.

Na razie uczestniczymy w tego typu inwestycjach jako wykonawca, ale docelowo chcielibyśmy wchodzić w nie również jako inwestor, zwłaszcza jeśli dotyczyć będą rozwoju zielonej energii.

Wyjątkowy rok dla budowlanki. Dużo zamówień, jeszcze więcej konkurencji

Jak na krajowym rynku wygląda obecnie kwestia zamówień?

- Ten rok jest wyjątkowy pod względem ogłaszanych zamówień, szczególnie w kluczowym dla nas segmencie drogowym. Tylko w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

(GDDKiA) otworzyła ponad 20 nowych przetargów, a do końca tego roku liczba ta ma wzrosnąć dwukrotnie.

Wyzwaniem pozostaje konkurencja i rosnąca liczba oferentów. Do postępowań w Polsce przystępuje coraz więcej firm zagranicznych (także spoza Unii Europejskiej), które opracowują swoje oferty często wykorzystując uwarunkowania skrajnie różniące się od naszych. Wiele lokalnych przedsiębiorstw mocno obniża marżowość, by zwiększyć swe szanse. Zamówień jest dużo, ale rynek staje się coraz trudniejszy i bardziej wymagający.

Obok rosnącej konkurencji - z jakimi innymi wyzwaniami musicie się dziś mierzyć na rynku wykonawczym?

- Największym wyzwaniem jest dostępność środków na finansowanie projektów. Są one niezbędne, by proces ogłaszania przetargów i ich realizacji prowadzony był w sposób równomierny i ciągły. To z kolei przekłada się na tempo inwestycji, które ma ogromne znaczenie, patrząc m.in. na ambitne cele rozwojowe czy potrzeby gospodarcze i społeczne.

Od dłuższego czasu mamy do czynienia ze swoistą sinusoidą liczby zamówień. Jako branża oczekujemy, że proces ogłaszania i rozstrzygania przetargów, a także podpisywania umów, będzie przebiegał płynnie, co ustabilizowałoby sytuację na rynku budowlanym.

Budimex chwali się sukcesami na zagranicznych rynkach

Czy tę stabilizację dają zagraniczne kontrakty, bo przecież dziś biznes Budimeksu to już nie tylko polski rynek. Jak postępuje zapoczątkowany dwa lata temu powrót firmy na rynki zagraniczne?

- Jednym z filarów strategii biznesowej Budimeksu jest rozwijanie działalności na rynkach zagranicznych. Naszym celem jest realizacja inwestycji budowlanych w krajach ościennych – w Czechach, na Słowacji czy w Niemczech. Po dwóch latach od ogłoszenia tego planu, dziś możemy pochwalić się ważnymi dla nas sukcesami.

Na rynku słowackim realizujemy projekt autostradowy – skrzyżowanie dróg D1 i D4. To największy kontrakt infrastrukturalny realizowany na terenie tego państwa.

W Czechach złożyliśmy najkorzystniejsze oferty w dwóch postępowaniach na budowę dróg ekspresowych – D11 i D35, o łącznej wartości 3,5 mld zł. Przy tym D11 będzie stanowić przedłużenie polskiej trasy S3. W ten sposób powstanie drogowe połączenie między Polską i Czechami. To także największy kontrakt infrastrukturalny od dekady na tamtejszym rynku. Obecnie czekamy na weryfikację naszych ofert. Liczymy, że pod koniec roku dojdzie do podpisania zamówień. To umożliwiłoby wejście w fazę realizacji już na początku przyszłego roku.

W Niemczech prowadzimy aktualnie pięć kontraktów. Nasza spółka RailBX GMbH otrzymała