Budowlany zielony ład. Prezes Velux Polska podaje przepis

Europejski Zielony Ład ma być strategią rozwojową Unii Europejskiej na kolejne dekady, a także sposobem na wzrost gospodarczy. O tym, jaką rolę w tym perspektywicznym planie ma odegrać budownictwo, portal WNP.PL rozmawiał z Jackiem Siwińskim, prezesem spółki Velux Polska.

- Dlatego mamy pełną świadomość tego, jaki ślad węglowy pozostawiają nasze produkty. Przykładowe okno Velux zainstalowane w Europie Centralnej może w swoim cyklu życia zaoszczędzić ok. 300 kg emisji CO2 - powiedział prezes.Zwrócił też uwagę, że każdy producent działa w ramach pewnego łańcucha dostaw, dlatego należy stawiać dostawcom wymagania dotyczące emisji CO2 i śladu węglowego.Prezes, odnosząc się do rządowych programów Czyste Powietrze oraz Mój Prąd, stwierdził, że zasługują one na pochwałę i są bardzo ambitne. Dodał, że w przypadku Czystego Powietrza udało się zdiagnozować bariery w jego wdrażaniu, związane m.in. ze składaniem wniosków o dofinansowanie.Stopniowo powinniśmy zmierzać do realizacji celów, które pierwotnie przewidywał program, czyli renowacji ok. 400 tys. budynków rocznie.Siwiński, pytany o priorytety producentów, wskazał, że równolegle toczą oni walkę o jak najniższe koszty i jak najwyższą jakość oraz postęp technologiczny. Jednocześnie zastrzegł, że budowanie przy dzisiaj dostępnych technologiach jest bardzo energooszczędne.Dlatego z perspektywy polskiego rynku i ok. 3 mln budynków jednorodzinnych, które mają bardzo niski standard energetyczny, większy efekt dałaby popularyzacja tych rozwiązań, które są dostępne cenowo, a jednocześnie zapewniają dobre wskaźniki efektywności energetycznej.- Trzeba popularyzować to, co już mamy obecnie, a nie promować najnowsze technologie, gdyż będzie to podnosić barierę cenową dla wielu klientów. Oczywiście nowe technologie muszą się pojawiać, żeby pobudzać innowacyjność, ale tu i teraz pójdźmy szeroko z tym, co już mamy - podsumował Siwiński.Jacek Siwiński znajdzie się wśród prelegentów tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wciąż trwa jeszcze rejestracja uczestników tego wydarzenia.Pierwszy panel z udziałem Siwińskiego, zatytułowany „Inwestycje zagraniczne”, odbędzie się 2 września w godz. 16.30-18.00. 30 lat inwestycji zagranicznych w Polsce - bilans, ewolucja, perspektywy. W trakcie debaty będzie mowa m.in. o polskich atutach w oczach inwestorów, nearshoringu i innych aktualnych trendy czasu recesji. Czy czas skracania globalnych łańcuchów produkcji jest szansą dla polskich kooperantów i poddostawców? Jakich inwestycji potrzebuje teraz polska gospodarka?Drugi panel z udziałem Jacka Siwińskiego, „Rynek budowlany w nowych realiach”, odbędzie 3 września w godz. 9.30-11.00. Wśród jego głównych wątków znajdą się kwestie dotyczące inwestycji infrastrukturalnych w nowej perspektywie budżetu UE 2021-2027, a także sytuacja inwestorów samorządowych i prywatnych w sytuacji gwałtownego spowolnienia gospodarki.Ponadto poruszone będą takie tematy jak: nowe Prawo zamówień publicznych 2021 r. i nowy system waloryzacji kontraktów, rynek inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych, postęp technologiczny w budownictwie, gospodarka obiegu zamkniętego na placu budowy, a także budowlany rynek pracy.Trzeci panel z udziałem prezesa Velux Polska to „Green Deal - analiza i praktyka” 3 września w godz. 13.30-15.00. Tu mowa będzie m.in. o tym, na jakie działania i w jakich obszarach przekładają się strategiczne cele Europejskiego Zielonego Ładu? Najlepsze praktyki w inwestowaniu - kierunki, branże, specyfika. Finansowanie działań - potrzebne nowe kanały? Projekty wpisujące się w koncepcję Zielonego Ładu. To pozostałe punkty wyznaczające zakres dyskusji.Czwartą debatą z udziałem prezesa Siwińskiego będzie „Stop smog” 4 września w godz. 13.30-15.00. Wśród tematów m.in. narzędzia prawne mające ograniczać to zjawisko, efekty i skuteczność działań, program „Czyste powietrze” - reaktywacja? Finansowanie wymiany pieców, smog i ciepło systemowe, jakość powietrza w politykach miejskich, problem ubóstwa energetycznego i środki zaradcze – to wybrane motywy tematyczne panelu.