Budownictwo bezpieczną ostoją, jest jednak zagrożenie

Budowy nie opustoszały

Ze Wschodu nie znaczy gorszy!

- Systematycznie na rynek trafiają kolejne znaczące przetargi. Jednocześnie wydaje się, że w kontekście unijnej polityki transportowej, która ma promować zrównoważoną i ekologiczną kolej, nie należy się obawiać, aby potencjalne cięcia lub przesunięcia wydatków w budżecie Unii Europejskiej dotknęły inwestycji w tym sektorze - stwierdził Trojanowski.Jak zauważył, w minionych latach budownictwo, w którym praca nie jest łatwa i lekka, musiała mocno konkurować o pracowników z przemysłem, handlem oraz innymi usługami.- Obecnie wydaje się, że to budownictwo ma w nadchodzącym czasie bardziej przewidywalne perspektywy niż inne sektory gospodarki, w których już jest widoczne rosnące bezrobocie. Dlatego też luka pracownicza w budownictwie będzie się coraz mniejsza - podkreślił.Odnosząc się do sytuacji na budowlanym rynku pracy, menadżer Strabaga przypomniał, że w okresie przypadającym na prawosławne Święta Wielkanocne na Ukrainie pojawiały się obawy, że wielu pracowników wyjedzie z tej okazji z Polski i później już nie wróci. Natomiast powrót będzie się wiązał z odbyciem 14-dniowej, obowiązkowej kwarantanny, co spowoduje ubytek pracowników.- Z naszych obserwacji poczynionych na budowach wynikało, że większość pracowników z Ukrainy została na święta w Polsce. O pozostanie w naszym kraju, także ze względów zdrowotnych i sanitarnych, apelowała również ambasada ukraińska w Warszawie. Zarówno wśród naszych załóg, jak i podwykonawców nie było większych trudności z powodu odpływu pracowników z Ukrainy - powiedział Trojanowski.Dodał, że prawdopodobnym zjawiskiem wydaje się podejmowanie pracy w budownictwie pracowników pochodzących ze Wschodu, którzy dotychczas pracowali w innych branżach, takich jak gastronomia czy hotelarstwo. Ograniczenie działalności tych sektorów gospodarki mogło ich skłonić do poszukiwania zatrudnienia w budownictwie.Wojciech Trojanowski zwrócił też uwagę, że przewidziana w Tarczy Antykryzysowej 3.0 możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności wydania nowego zezwolenia jest dobrym pomysłem.- Dotychczasowe procedury były bardzo zbiurokratyzowane, co stanowiło duży problem w ostatnich dwóch latach szczytowej koniunktury w branży. W sytuacji epidemii, gdy urzędy działają w ograniczonym zakresie, nie należy mnożyć trudności, a usprawniać procedury - zaznaczył.Jak wskazał Trojanowski, do dziś często jest spotykany stereotyp, według którego pracownicy ze Wschodu wykonują na budowach przede wszystkim proste zajęcia fizyczne.- Rzeczywiście przed kilkoma laty tak było. Obecnie nie ma większych różnić w kompetencjach pomiędzy krajowymi pracownikami budowlanymi a obcokrajowcami. Jednocześnie wielu cudzoziemców jest obecnie operatorami maszyn i ciężkiego sprzętu, gdyż w ostatnim czasie sukcesywnie podnosili swoje kwalifikacje - podkreślił.Jak stwierdził, to naturalne, że pracownicy wyjeżdżający za granicę podnoszą swoje kwalifikacje. Tak było i jest w przypadku Polaków wyjeżdżających na Zachód i podobnie jest w przypadku pracowników ze Wschodu, którzy przyjeżdżają do Polski.- Wiele w tym względzie zależy też od pracodawców - od tego, jakie środowisko do rozwoju tworzą dla swojej załogi. Strabag zatrudnia w Polsce ok. 2,5 tys. pracowników fizycznych i nastawia się na budowanie z nimi długoterminowych relacji. Dlatego niezależnie od narodowości dajemy możliwość podnoszenia kwalifikacji - zapewnił Trojanowski.Odnosząc się do skutków pandemii wskazał, że w skali globalnej ograniczenia w przemieszczaniu będą z pewnością widoczne jeszcze długo. - Podróżowanie będzie też znacznie droższe niż było dotychczas, a jednocześnie będzie budzić obawy związane z pandemią. Stąd międzynarodowa mobilność pracowników będzie znacznie mniejsza - ocenił.- Kryzys wywołany pandemią koronawirusa nie zmieni natomiast sytuacji demograficznej w Europie. Po okresie recesji, który dotknie najpewniej gospodarki wszystkich krajów, koniunktura zacznie ulegać poprawie. W sytuacji niepewności nie spodziewałbym się wzmożonego powrotu Polaków z emigracji - podsumował.