Budownictwo jest spokojne o swoją przyszłość. Strach widać w mikrofirmach

Wśród pięciu branż: transportu, przemysłu, budownictwa, handlu i usług, najspokojniejsze o przyszłość jest budownictwo - wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Dodano, że najbardziej o swą przyszłość w drugim półroczu obawiają się mikrofirmy.

Choć w początkowym okresie lockdownu przedsiębiorcy wskazywali na trudności wynikające z konieczności technicznego dostosowania się do funkcjonowania w nowych warunkach, obecnie nie jest to sfera mająca wpływ na ich działanie.

Najwięcej MŚP - 40 proc. - mówi o zamiarze utrzymania dotychczasowego sposobu działania i niechęci do wprowadzania zmian.

Najspokojniejsze o przyszłość z pięciu analizowanych branż transportu, przemysłu, budownictwa, handlu i usług jest budownictwo.

Jak podkreślili autorzy badania, pierwszą falę uderzenia pandemii odczuło negatywnie około 70 proc. mikro, małych i średnich firm, tracąc całość lub część przychodów. Gospodarka się już rozmraża, ale nie oznacza to powrotu do stanu sprzed koronawirusa.



Dwie na pięć firm liczy, że sytuację uda się przeczekać bez wprowadzania zmian, jedna na pięć nie wie, co robić, a pozostałe w zależności od branży mają mniej lub bardziej pesymistyczne i optymistyczne scenariusze - wynika z badania. Najkorzystniej swoją przyszłość widzą budownictwo i przemysł, a najbardziej się o nią obawiają usługi i mikrofirmy.

Jak wskazali respondenci w badaniu Keralla Research, na zlecenie BIG InfoMonitor, największą obawą firm jest prawdopodobieństwo utraty klientów.

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, komentując wyniki badań, wskazał, że najwięcej (40 proc. przedsiębiorców) mówi jednak o zamiarze utrzymania dotychczasowego sposobu działania i niechęci do wprowadzania zmian. "Może to oznaczać, że firmom tym udało się wyjść cało z kłopotów, które gospodarce zafundował lockdown i liczą, że tak będzie dalej. Ale rodzi się pytanie, czy da się nie zmieniać nic, jeśli wszyscy inni będą to robić" - zauważył.

Ponad 22 proc. pytanych przedstawicieli firm albo nie wie, jaki powinien być kolejny krok - są zagubieni i nie potrafią przewidzieć, co jeszcze może spotkać ich biznes; albo - jak zwolennicy utrzymania status quo wyszli z pandemii bez większego szwanku.

Jak wynika z badania, w przemyśle prawie 12 proc. przetwórców, by zdobyć więcej klientów, chce rozwijać działalność i pracować intensywniej niż wcześniej. Niemal co dziesiąty przedstawiciel przemysłu rozważa też zmianę profilu, 6 proc. przymierza się do podwyżki cen, niemal 5 proc. do obniżki cen, a 4 proc. do ograniczenia działalności.

W tym samym czasie w transporcie więcej niż co piąta firma obawia się przymusu ograniczenia działalności gospodarczej, 7 proc. boi się spadku cen, a dodatkowo trzy na sto nie wykluczają ogłoszenia upadłości. W usługach dodatkowo ponad osiem firm na sto bierze też pod uwagę zawieszenie działalności, a co dziesiąty usługodawca obawia się konieczności obniżki cen.

Z kolei w handlu głównym kierunkiem jest przebranżowienie - wspomina o nim ponad 5 proc. pytanych. Po 3,5 proc. wskazało plan wejścia w sprzedaż online, ograniczenie działalności i ogłoszenie upadłości.

Najspokojniejsze o przyszłość z pięciu analizowanych branż transportu, przemysłu, budownictwa, handlu i usług jest budownictwo. W tym sektorze główną bolączką jest ewentualna konieczność obniżki cen produktów i usług (12,5 proc.), ale są i tacy, którzy rozważają rozwój i podwyżki.

Jedynie firmy mikro, liczące od 1 do 9 pracowników, rozważają możliwość ogłoszenia upadłości lub połączenia z innym podmiotem, najczęściej zastanawiają się też nad obniżeniem cen produktów i usług.

Firmy większe, w których pracuje od 50 do 249 osób, najwyraźniej wskazały, że nie widzą potrzeby podejmowania żadnych działań, bo obecne nastawienie w zupełności im w tym trudnym okresie wystarcza. Według deklaracji to te przedsiębiorstwa są najbardziej skłonne rozwijać działalność, mimo przeciwności oraz przechodzić na tryb pracy zdalnej.

Eksperci BIG zwrócili uwagę, że choć w początkowym okresie lockdownu przedsiębiorcy wskazywali na trudności wynikające z konieczności technicznego dostosowania się do funkcjonowania w nowych warunkach, obecnie nie jest to sfera mająca wpływ na ich działanie.

"Dwa-trzy miesiące temu nawet niektóre biznesy komputerowe borykały się z niedoborami sprzętowymi i procedurami przystosowującymi ich systemy do działania w warunkach powszechnego trybu home office. Z naszego badania wynika, że obecnie przedsiębiorstwa nie widzą na tym polu technologicznych ograniczeń" - wyjaśniła Halina Kochalska z BIG InfoMonitor.

W przemyśle co ósma firma zamierza na stałe skierować część załogi na pracę zdalną, w usługach co 12., a w handlu co 14.

Badanie Keralla Research na zlecenie BIG InfoMonitor przeprowadzono techniką wywiadów telefonicznych na próbie 500 mikro, małych i średnich firm na przełomie kwietnia i maja 2020 r.

