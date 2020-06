Budownictwo na minusie, a cementownie i tak rosną

Produkcja cementu w maju wzrosła o 8 proc. rok do roku - do 1,865 mln ton - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny. Cementownie zanotowały zatem spory wzrost, choć dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju zaliczyła 5-procentowy spadek.

Jak podał GUS, miesiąc do miesiąca produkcja cementu wzrosła o 18,2 proc. Natomiast w okresie styczeń-maj produkcja wyniosła 7,199 mln ton o 4,7 proc. więcej rdr.

Przypomnijmy, że wg opublikowanych we wtorek danych GUS, produkcja budowlano-montażowa w maju 2020 r. spadła o 5,1 proc. rok do roku (rdr), a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,8 proc.



Przemysł cementowy w Polsce tworzy 13 zakładów należących do dziewięciu producentów: Cementownia Kraków-Nowa Huta, Cementownia Odra, Cementownia Warta, Cemex Polska, Dyckerhoff Polska, Górażdże Cement, Górka Cement, Grupa Ożarów i Lafarge Cement.