Budownictwo neutralne klimatycznie. Zegar tyka coraz szybciej

Cel neutralności klimatycznej, który Unia Europejska chce osiągnąć w 2050 r., nie zostanie osiągnięty bez budownictwa. Nie chodzi tu tylko o wdrożenie wdrożenia „zielonego ładu” na uruchamianych budowach. Jeszcze większym wyzwaniem wydaje się być przede wszystkim modernizacja istniejących budynków.

Narzędzia redukcji

Proces zmian

Szymon Firląg, prezes Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa, ocenił, że na tle ogólnych wyzwań klimatycznych osiągnięcie dekarbonizacji jest najłatwiejsze właśnie w przypadku budynków. Potrzebne są jednak odpowiednie działania.Firląg zwrócił uwagę, że kontrola źródeł ciepła wciąż jest symboliczna. To powoduje, ze walka ze smogiem nie jest efektywna.W jego opinii koniecznej jest wprowadzenie klas energetycznych dla budynków, podobnie jak ma to miejsce w przypadku sprzętu AGD. Dodał, że na rynkach europejskich takie działania są widoczne i ma to skutek stymulacyjny do inwestowania w efektywność budynków.Zdaniem Firląga w przyszłości posiadanie odpowiedniej klasy energetycznej wpływałoby pozytywnie na wartość mieszkania, a więc też atrakcyjność sprzedaży czy najmu.Szymon Firląg uważa, że dużego impulsu dla dekarbonizacji budownictwa można też upatrywać w rozwiązaniach dotyczących inteligentnych budynków, które będą w coraz większym stopniu ograniczać zapotrzebowanie na energię na rzecz jej produkowania, w tym oddawania do sieci elektroenergetycznej.Andrzej Wiszniewski, prezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii, przypomniał, że na początku 2021 r. weszły w życie nowe wymogi unijne związane z Dyrektywą EPDB (ws. efektywności energetycznej budynków).Przewiduje ona, że od 2021 r. wszystkie nowe budynki muszą być obiektami o niemal zerowym zużyciu energii. W przypadku budynków użyteczności publicznej taki wymóg obowiązuje już od 2019 r.Wiszniewski zaznaczył jednak, że przepisy te dotyczą tylko nowych obiektów, a to od modernizacji tych istniejących będzie zależało osiągnięcie neutralności klimatycznej. Tej natomiast nie da się osiągnąć bez odpowiednich narzędzi wsparcia finansowego oraz edukacji i promocji. Jak wskazał prezes, te kwestie wciąż wymagają odważniejszych działań.Wiszniewski zwrócił też uwagę na aspekt stworzenia odpowiedniej wielkości rynku termomodernizacji. Jak wyjaśnił, duże firmy budowlane nie są obecnie takimi zadaniami zainteresowane, gdyż wolą się skupić na większych kontraktach, które dotyczą budowy nowych obiektów.Dla przyspieszenia samych prac termomodernizacyjnych warto też sięgać po nowe technologie, bo pojawiają się już możliwości dotyczące prefabrykacji w tej dziedzinie.Krzysztof Domarecki, prezes Grupy Selena, ocenił, że przez ostatnie 20 lat polskie firmy wykreowały bardzo dużo przyjaznych dla środowiska rozwiązań, również w zakresie budownictwa.Jednocześnie stwierdził, że brakuje nam jednak odważnej promocji w skali europejskiej. Dlatego Polska jest wciąż bardziej kojarzona z węglem i zanieczyszczonym powietrzem.Wśród ciekawych rozwiązań wypracowanych przez Selenę w ostatnich latach Domarecki wymienił m.in. wysokorefleksyjną i powłokę do dachów, która odbija światło słoneczne i obniża ich temperaturę. Wykorzystano ją m.in. do pokrycia dachu portu lotniczego w brazylijskim Porto Allegre, gdzie udało się w ten sposób obniżyć temperaturę z 86 do 34 stopni Celsjusza.Domarecki podkreślił, że architekci, projektanci i budowlańcy są zazwyczaj przywiązani do rozwiązań, które stosują od lat. W tym kontekście odniósł do nowego standardu uszczelniania i izolacji okien WINS, który Selena zaczyna wprowadzać na rynek.- Recepcja innowacji zajmuje trochę czasu. Efekty biznesowe mam nadzieję przyjdą, ale to nie będzie na „pstryknięcie palcem”. Czeka nas duży proces edukacji, przełamywanie barier w tym, do czego ludzie się już przyzwyczaili. Czekają nas setki webinariów dla tych, którzy będą tego używać. Będziemy też przekonywać inwestorów - podkreślił prezes.Zapewnił, że rozwiązania dotyczącego nowego standardu pozwalają zapobiec utracie energii w budynku mieszkalnym nawet do 30 proc., co ogranicza jego emisyjność.Prace nad rozwiązaniem, przygotowanym przez Selenę wspólnie z zewnętrznymi ekspertami oraz instalatorami okien, trwały od zeszłego roku. Spółka podkreśla, że to element jej szerokiej strategii przeciwdziałania zmianom klimatycznym.