Budownictwo: Odłożeni w czasie

Pandemia nie zatrzymała budów. Dla cechującej się niskimi marżami i słabą płynnością finansową branży taki scenariusz oznaczałby katastrofę. Jednak budownictwo może poczuć skutki koronakryzysu – z opóźnieniem.

Dołek do zasypania

Ryzyka i obawy

Trzeba jednak pamiętać, że Budimex jest największą firmą budowlaną w Polsce i na tle branży wyróżnia się dobrymi wynikami. Dla tych podmiotów, które w ostatnich latach osiągały symboliczne zyski lub zmagały się ze stratami, wstrzymanie robót mogłoby stanowić cios, po którym trudno byłoby się podnieść.Na szczęście branżowe organizacje, wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury oraz największymi publicznymi inwestorami – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskimi Liniami Kolejowymi – wypracowały procedury dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego, które pozwoliły na kontynuowanie kontraktów.– Koronawirus nie może nas zatrzymać. Zapewniam wszystkich, którzy realizują projekty drogowe i kolejowe, że one będą dalej prowadzone – zaznacza minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.Co ważne, zapewnia również, że rząd utrzyma poziom finansowania inwestycji zapisanych w obowiązującym Krajowym Programie Kolejowym i Programie Budowy Dróg Krajowych. To natomiast oznacza, że GDDKiA i PKP PLK będą dalej ogłaszać nowe przetargi, co budowlańcom daje nadzieje na uniknięcie luki w podaży kontraktów w dwóch kluczowych segmentach rynku.Potwierdza to Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który podkreśla, że koronawirus nie wpłynął w żaden sposób na tegoroczne plany.– Zależy mi też, aby utrzymywać stabilność na rynku budowlanym. Dlatego liczba 25 zaplanowanych dużych przetargów na 2020 r., które obejmują ok. 350 km dróg o wartości szacunkowej ok. 12 mld zł, wydaje się odpowiednia, abyśmy w kolejnych latach systematycznie wykonywali plan inwestycji – wskazuje Żuchowski.Natomiast w przypadku zawieranych kontraktów GDDKiA chce, aby 2020 r. zamknął się liczbą 29 umów o wartości ok. 19 mld zł. Zdaniem Żuchowskiego, biorąc pod uwagę to, że trwa realizacja inwestycji wartych blisko 50 mld zł, a także rusza m.in. program 100 obwodnic, perspektywy najbliższych lat, co najmniej do 2026 r., są dobre dla branży budowlanej.A jak sytuacja wygląda na torach? Arnold Bresch, członek zarządu PKP PLK ds. realizacji inwestycji, informuje, że Krajowy Program Kolejowy jest rozpędzony i znajduje się w apogeum. W realizacji są umowy o łącznej wartości niemal 45 mld zł, co jest historycznym rekordem. Rok 2020 ma przynieść kolejne umowy i przetargi o wartości kilkunastu miliardów złotych.– Mamy nadzieję, że uda się utrzymać potencjał wykonawczy na nową perspektywę unijną. Projekty są już przygotowywane i będziemy gotowi, aby od razu ruszyć z przetargami – zapowiada Bresch. – Jeśli 2021 r. będzie już możliwość ogłaszania przetargów z nowej perspektywy unijnego budżetu, to będziemy mieć przygotowaną dokumentację na zadania warte 40 mld zł. Nasza spółka nie powieli błędów z przeszłości z „pustymi szufladami” – zapewnia.Deklaracje największych zamawiających dodają otuchy firmom budowlanym, bo, jak już wspomnieliśmy, ich portfele zamówień są grube, a więc i potencjał wykonawczy mocno rozbudowany. W takiej sytuacji pojawienie się luki w podaży nowych zleceń byłoby bardzo groźne.Bartłomiej Sosna, ekspert firmy badawczej Spectis, wyliczył, że na koniec 2019 r. zagregowany portfel zamówień 20 największych firm był wart ok. 58 mld zł i o 8 proc. większy niż rok wcześniej. Po pierwszym kwartale ta kwota wzrosła do ponad 60 mld zł.W efekcie w najbliższych kwartałach wykonawcy nie muszą obawiać się o wykorzystanie swojego potencjału. Jednak po dobrych statystykach w pierwszych miesiącach roku dynamika produkcji budowlano-montażowej będzie hamować.– W całym 2020 r. spodziewamy się wyniku na niedużym minusie. Więcej obaw dotyczy 2021 r. i tego, ile będzie wówczas nowych inwestycji w sektorze prywatnym – stwierdza Sosna.Jak wyjaśnia, inwestycje drogowe mają już swój szczyt za sobą, gdyż wcześnie rozpoczęto realizację przedsięwzięć z obecnego budżetu unijnego. Na koniec pierwszego kwartału 2020 r. w realizacji znajdowały się drogi ekspresowe i autostrady o długości niespełna 1 tys. km, a rok wcześniej było to ok. 1,3 tys. km.– Dołek jest do zasypania, jeśli w najbliższych miesiącach GDDKiA wzmocni swoją aktywność kontraktową. To jednak schyłek tego budżetu unijnego, więc inwestycje takie jak program 100 obwodnic czy Centralny Port Komunikacyjny będą mogły oddziaływać na rynek dopiero po 2022 r. – ocenia Sosna.Natomiast w sektorze kolejowym mamy szczyt aktywności inwestycyjnej i będzie on trwał praktycznie do końca realizacji obecnej perspektywy budżetu unijnego, czyli do 2023 r., a może nawet 2024 r. Wciąż na etapie planowania, projektowania lub przetargu pozostają inwestycje PKP PLK o wartości ok. 15 mld zł.Najgorzej sytuacja wygląda w segmencie inwestycji samorządowych, gdzie najwięcej przetargów ogłaszano w 2018 r., a miniony rok przyniósł już spadek nowych postępowań o ponad 20 proc.Bartłomiej Sosna wskazuje jednak, że mimo wszystko 2020 r. może być lepszy dla rentowności firm budowlanych dzięki niższemu poziomowi kosztów.Z uwagi na kryzys, wywołany przez pandemię koronawirusa, doszło do spadków cen ropy, energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2. Do tego od ubiegłego roku tanieje stal. Zmniejszyła się też presja płacowa. Zatem kontrakty podpisywane przed kilkunastoma miesiącami mogą dzięki temu cechować się ponadprzeciętną rentownością.Z opiniami eksperta zdają się korespondować przewidywania dwóch największych graczy na rynku, czyli grup Budimex i Strabag.Wojciech Trojanowski, członek zarządu grupy Strabag w Polsce, potwierdza, że w 2020 r. firma wchodziła z dużym portfelem zamówień i planowała zwiększyć przychody, poprawić wyniki, a także podnosić poziom portfela.– Wydaje się, że te założenia uda się wypełnić. Cieszy nas dobra współpraca z GDDKiA i PKP PLK oraz ich deklaracje co do nowych przetargów. Martwią nas jednak inwestycje samorządowe i prywatne – mówi Trojanowski. – Najgorsze dla budownictwa będą lata 2021-2022. Dlatego tak ważne są inwestycje publiczne oraz ich warunki. Duże nadzieje wiążemy też z rozwojem partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym spełnienie zapowiedzi GDDKiA w tym temacie.Zwraca też uwagę, że pandemia rozpoczęła się w momencie startu sezonu budowlanego. Dlatego budownictwo jest jednym z niewielu sektorów, który zwiększa zatrudnienie, co pokazuje znaczenie tego sektora dla gospodarki.Z kolei Budimex w 2020 r. zakładał utrzymanie wielkości portfela i lekki wzrost przychodów oraz rentowności. Prezes Dariusz Blocher przyznaje, że pandemia spowodowała trochę perturbacji, ale wbrew pozorom nie będzie ona wpływać na tegoroczne wyniki.– Liczymy na podpisywanie kolejnych umów. W części budowlanej naszej działalności nie będziemy w tym roku dotknięci dużymi zmianami – powiedział Blocher.Ucierpi natomiast biznes deweloperski, bo ten zmaga się z dużymi spadkami sprzedaży mieszkań. Jednak prezesa Budimeksu bardziej martwi nie to, co będzie działo się w ciągu najbliższego roku, ale to, co nastąpi później. Kluczowe pytanie dotyczy tego, jak będzie wyglądał nie tylko poziom inwestycji centralnych – kolejowych i drogowych, a także przedsięwzięć samorządowych i prywatnych.To pytanie zadaje sobie też sektor finansowy i ubezpieczeniowy, bo budownictwo standardowo jest postrzegane jako sektor podwyższonego ryzyka. Choć lata płyną, to echa pamiętnego kryzysu branży w czasach przegrzanej koniunktury przed Euro 2012 wciąż są słyszalne.– Na szczęście działalność sektora budowlanego została utrzymana, co pozwoliło na kontynuowanie prac oraz utrzymanie przepływów finansowych wykonawców – podkreśla Bartosz Tokarski, zastępca dyrektora biura ubezpieczeń klientów strategicznych firmy EIB.W sytuacji epidemii udało się też znaleźć pozytywne rozwiązania dotyczące przyspieszenia płatności od zamawiających publicznych.– Te standardy powinny pozostać już na zawsze. Najwięksi inwestorzy publiczni dzięki takiej odpowiedzi stali się bardzo atrakcyjnym partnerem i pewnym płatnikiem, który rozumie problemy branży – ocenia Tokarski.Jednocześnie zaznacza, że ocenianie perspektyw finansowych firm budowlanych jest utrudnione. Co prawda z wyników za pierwszy kwartał 2020 r. można było wysnuć wniosek, że sytuacja dużych podmiotów, które realizują kontrakty infrastrukturalne, jest względnie stabilna, a portfele zamówień dają bezpieczeństwo na najbliższy rok. Jednak z drugiej strony napływające informacje na temat gwałtownego obniżenia popytu na obiekty mieszkaniowe, powierzchnie biurowe czy handlowe mogą spowodować zawirowania na rynku.– Instytucje finansowe z uwagą obserwują tę niepewną sytuację. 