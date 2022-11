Budownictwo przyszłości jest już w Polsce. Tak to robią w Strabagu

Największe koncerny budowlane pracują wciąż nad wdrażaniem nowych rozwiązań. Także Strabag buduje szybciej, taniej, oszczędniej; to znak naszych czasów, że zaprasza na plac budów roboty.

Budownictwo przeżywa podobny boom innowacyjny, jak pozostałe branże.

Zakupy bezgotówkowe w sklepie to niegdysiejsza innowacja - tak się przyzwyczailiśmy, że nie zauważamy tego.

Podobnie w budowlance - innowacje wkraczają w nią w szybkim tempie.

Roboty SPOT i skaning laserowy obiektów w drodze do modelowania informacji o budynku

- Szpital Bielański w Warszawie to jeden z pierwszych obiektów medycznych w Polsce i pierwszy budowany w metodologii BIM przez samorząd. Już na etapie postępowania przetargowego miejska spółka sprecyzowała stawiane wymagania z obszaru modelowania informacji o budynku (BIM) - mówi w rozmowie z WNP.PL Maciej Tomaszewski, rzecznik prasowy Strabagu.

BIM już od jakiegoś czasu jest metodą zarządzania informacjami w ciągu całego cyklu życia budynku za pośrednictwem modelowania cyfrowego. Zaczyna się od projektu wstępnego i - poprzez konstrukcję, konserwację - kończy na wycofaniu budynku z eksploatacji.

Rzecznik dodaje, że Strabag do procesu budowlanego szpitala stworzył wielobranżowy model BIM na podstawie dostarczonej dokumentacji 2D, a następnie prowadził koordynację prac budowalnych na podstawie cyfrowego modelu obiektu. Komunikacja dotycząca postępu prac na budowie pomiędzy wykonawcą i zamawiającym polegała na wymianie informacji zwartych w aktualnym modelu BIM.

- W tym projekcie prowadzone jest od samego początku przedsięwzięcia kompleksowe skanowanie 3D rejestrujące postęp robót - i na każdym kolejnym etapie prac, na całym obiekcie – wskazuje Maciej Tomaszewski.

Uzupełnia, że uzyskiwane w ten sposób chmury punktów mają bardzo duże zagęszczenie i precyzyjnie odwzorowują rzeczywistość w cyfrowy sposób. Do wykonania inwentaryzacji prac, pokazujących ich postęp wykorzystywany był m.in. skaner laserowy. To bardzo precyzyjne urządzenie pozwala na zarejestrowanie wszystkich elementów konstrukcyjnych, architektonicznych oraz widocznych instalacji w fazie zakończenia stanu surowego – w celu opracowania modelu powykonawczego.

Do tego typu zadań w miejscach trudno dostępnych wprowadzano także roboty SPOT – czworonożne psy-roboty produkowane przez Boston Dynamic. Ich zadaniem było przekazanie danych do modelu cyfrowego z tych właśnie miejsc.

Jak szybko sfrezować nawierzchnię? Mamy odpowiedź

Jak sprawnie, w krótkim czasie przeprowadzić proces inwentaryzacji spękań nawierzchni bitumicznej w celu jej frezowania oraz pomiaru zakresu prac? Wystarczy frezowanie 3D.

Rzecznik prasowy Strabagu wyjaśnia, że w tym celu stosowana jest innowacyjna metoda skanowania uszkodzonej powierzchni za pomocą skanera umieszczonego na pojeździe serwisowym. Skaning wykonuje się na wskazanym odcinku trasy bez konieczności jej zamykania. Potem dane podlegają obróbce w celu stworzenia modelu cyfrowego zakresu prac.

Jak podkreśla Maciej Tomaszewski, w ten sposób powstaje dokładny model, na podstawie którego zostanie przeprowadzenie frezowanie nawierzchni. Poza informacjami dotyczącymi obszaru, na którym muszą zostać przeprowadzone prace, pozyskuje się informację o grubości nawierzchni, którą trzeba sfrezować.

Następnie dane z modelu cyfrowego trafiają bezpośrednio do frezarek nawierzchni, które wykonują prace zgodnie z zeskanowanym modelem. Tego typu rozwiązanie przyspiesza w znaczący sposób czas wykonania napraw, ogranicza koszty oraz znacząco wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa maszyn roboczych.

Wykorzystując siatki tekstylne wykonane z włókna węglowego lub szklanego, można zredukować grubość płyty do 3 cm

Jako kolejny przykład innowacji stosowanych w budownictwie przez Strabag Tomaszewski podaje betonowe płyty elewacyjne, które są często stosowane jako element ścian osłonowych w budownictwie.

Zwykłe płyty zbrojone stalą wymagają zwykle grubości co najmniej 8-10 cm - ze względu na konieczną osłonę betonową. Ponieważ grubość ta nie jest wymagana konstrukcyjnie, powoduje ona niepotrzebne zużycie materiału, dodatkowy ciężar i duży ślad węglowy.

Wyjaśnia, że - wykorzystując siatki tekstylne wykonane z włókna węglowego lub szklanego - można zredukować grubość płyty do 3 cm. Powoduje to sięgające nawet 70 proc. oszczędności w wykorzystania materiałów.

Strabag zaprojektował testowe płyty betonowe wzmocnione siatką z włókna szklanego. Opracowany został specjalny proces projektowania i obliczania nowej płyty przy użyciu modelowania cyfrowego.

Powstałe w ten sposób płyty pomyślnie przeszły testy okładziny pod względem ich właściwości konstrukcyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu można tworzyć dużo większe powierzchnie okładzin. Stosowane zazwyczaj płyty fasadowe ścian osłonowych składają się zazwyczaj z mniejszych elementów. Gotowe płyty z betonu tekstylnego mogą mieć wymiary do 370 x 120 cm.

ClearAir Asphalt - skomplikowana nazwa przyjazne zastosowania

Według Macieja Tomaszewskiego stale rosnące natężenie ruchu drogowego prowadzi do wzrostu poziomu zanieczyszczeń i hałasu, który osiągnął już w aglomeracjach miejskich rozmiary stanowiące problem. Podkreśla, że Strabag dostrzegł ten problem, który przez trzy lata prowadził na terenie Niemiec odpowiednie prace badawcze. Wynikiem tego projektu stała się technologia ClAir Asphalt.

Innowacyjna metoda układania oraz zastosowany fotokatalityczny materiał z wiórów kruszywowych powoduje, jak podkreśla Tomaszewski, że ClAir Asphalt zapewnia wielofunkcyjną nawierzchnię drogową o najlepszej możliwej odporności na poślizg i jakości, a także nawierzchnię asfaltową o obniżonej emisji hałasu i dwutlenku azotu.

Wyjaśnia przy tym, że zrębki kruszywa zawierają niewielką ilość (poniżej 1 proc.) dwutlenku tytanu, który pod wpływem światła UV reaguje jako fotokatalizator i umożliwia przekształcenie tlenków azotu w nieszkodliwe azotany.

W związku z tym zaprojektowano nowy proces wbudowywania materiału z wiórów kruszywowych w świeżo ułożoną nawierzchnię. Umożliwia to wkomponowanie materiału fotokatalitycznego w gorącą nawierzchnię asfaltową. Powstało do tej pory 14 odcinków eksperymentalnych tej nawierzchni - z wykorzystaniem ClAir Asphalt.

Digitalizacja procesu oczyszczania ułatwia i usprawnia kontrolę proces

Susza, brak wody, jej oszczędzanie - to hasła bardzo często przewijające się w przestrzeni publicznej. Także Strabag - w ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju - poświęca bardzo dużo uwagi kwestiom odpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych, w tym ponownemu wykorzystaniu wody na budowach.

Dlatego zaprojektowano unikatowe rozwiązanie: kontenerową oczyszczalnię ścieków budowalnych. Zamiast odprowadzać wodę z budowy, należy ją uzdatnić, aby usunąć zanieczyszczenia, osady i dostosować wartość pH. Tak oczyszczona woda może być ponownie wykorzystana w procesie budowalnym, np. do produkcji betonu, jak i celów czyszczenia, mycia urządzeń na placu budowy.

- W tym celu Strabag opracował wiele łatwych do połączenia kontenerowych modułów takiej oczyszczalni. Tak powstały: moduł osadników BW-Compact i Neutr-Compact. Zdaniem przedstawicieli firmy to charakteryzuje się lepszymi parametrami od używanych do tej pory rozwiązań w zakresie poprawy jakości wody stosowanej do ponownego procesu. W instalacji zastąpiono agresywne kwasy CO2, co pozwala uniknąć wypadków i wycieków oraz zwiększyć żywotność urządzenia. Digitalizacja procesu oczyszczania ułatwia i usprawnia kontrolę procesu. Rozwiązanie kontenerowe znacznie wpływa na proces logistyczny – umożliwia w ciągu kilku godzin szybką instalację, rozruch oraz ponowne wykorzystanie instalacji w innym miejscu – tłumaczy rzecznik prasowy Strabagu.

Egozszkielet na budowie to nie science fiction

Egzoszkielet do niedawna kojarzył się ze science fiction, ewentualnie z zastosowaniami militarnymi lub pomocą niepełnosprawnym ruchowo. Ale i ta innowacja trafi w końcu na place budów; może być stosowana przy pracy fizycznej.

- To czysto mechaniczna konstrukcja, montowana za pomocą specjalnej uprzęży, która wspomaga układ szkieletowo-mięśniowy pracownika budowlanego ("man-machine systems"). Wspomaga też powtarzające się czynności, dzięki zastosowaniu systemu stabilizującego pracę mięśni i żeber – objaśnia Maciej Tomaszewski.

I dodaje, że w przypadku rozwiązania, nad którym pracują w Strabagu, zastosowano układ plastikowych żeber (soft), mechanizmów sprężynowych i linowych (passive) i pneumatyczne systemy napędowe (active). To mechaniczne wsparcie prowadzi do odciążenia układu mięśniowo-szkieletowego jego użytkowników.

W efekcie zmniejszają się obciążania pracownika i jego zmęczenie pracą oraz przestoje związane z chorobą. Egzoszkielety są szansą na zmniejszenie obciążenia pracą na budowie, szczególnie podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów i materiałów oraz podczas czynności związanych np. z wierceniem licznych otworów nad głową robotnika.

Strabag wykorzystuje kontenery z instalacją fotowoltaiczną

Maciej Tomaszewski podkreśla, że ponad 60 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych wiąże się ze spalaniem paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej, ciepła i transportu; w Europie to ponad 78 proc. Budownictwo i przemysł budowlany mają udział w 37 proc. całkowitej emisji CO2.

Strabag, jako jedna z największych firm budowlanych na Starym Kontynencie, ma znaczący wpływ na te liczby, ze względu na zużycie energii (na poziomie 273 GWh w 2021 roku).

Podaje, że jedną z możliwości ograniczania emisji jest fotowoltaika. Kontenery z instalacją fotowoltaiczną Strabag zastosował na budowie m.in. trasy tramwajowej na ul. Kasprzaka w Warszawie, autostrady A2 – obwodnicy Siedlec, obwodnicy Wąchocka. Dla przykładu: 18 zestawów paneli fotowoltaicznych zostało już zamontowanych na prowadzonej inwestycji w Warszawie. Zastosowano łącznie 108 paneli fotowoltaicznych, które są w stanie wyprodukować ok. 40 MWH energii rocznie. Pozwoli to pokryć w 50 proc. zapotrzebowanie na energię ze źródła odnawialnego, redukując ślad węglowy oraz obniżając koszty.

- Projekty PV Strabag wyszły poza Polskę - na ukończeniu znajduje się również instalacja montowana w Wiedniu na budowie Strabagu. Kolejne instalacje pojawią się także w Niemczech. Montaż paneli na 40 proc. kontenerów Strabag pozwoli na produkcję ok. 10 proc. całkowitej energii, którą zużywa firma - dodaje Maciej Tomaszewski.

