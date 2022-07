Budownictwo szykuje się na spadek liczby inwestycji

Inflacja, wyższe ceny energii i presja na podwyżki oraz skutki sankcji nałożonych po agresji rosyjskiej, a także mniejsza liczba ogłaszanych przetargów to zjawiska, które będą kształtowały rynek budowlany w IV kwartale. - Ceny zaczynają się stabilizować - są wciąż wysokie, ale już nie rosną - mówi w rozmowie z WNP.PL Marcin Hutyra, wiceprezes firmy Skanska Central Europe odpowiedzialny za rynki w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech.

Na ten rok portfel zamówień w Skanska Central Europe jest pełny, ale 2023 rok to nadal duża niewiadoma.

Model wykorzystujący własne finansowanie staje się w obecnej sytuacji mocnym atutem Skanskiej.

Wykonawcy uważnie obserwują reakcje inwestorów na niestabilności podwyższone ryzyko. Nowe przepisy dotyczące płatności na wykonane roboty mogą spowodować, że na rynku przetrwają tylko najwięksi gracze.

Tak wiele zmieniło się od chwili, gdy planowaliśmy naszą rozmowę, że wszystko lub prawie wszystko, co było ważne, poddane zostało przewartościowaniu. Aktualne jest jednak pytanie o kondycję branży budowlanej po zakończeniu pierwszego półrocza tego roku i pozycję na rynku.

- Dla Skanska Central Europe 2021 rok zakończył się pozytywnie i dał możliwość zbudowania solidnego portfela na realizację zadań także w 2022 roku. Był to czas odbicia po negatywnym wpływie pandemii. Na początku tego roku myśleliśmy, że wchodzimy w tzw. "nową normalność", ale niestety doświadczenie wojny dotknęło branżę na wiele sposobów. Mimo że funkcjonujemy w czasach nieustannej niepewności, możemy skorzystać ze zdobytych wcześniej doświadczeń. Jesteśmy wyczuleni na sygnały płynące z rynku i mamy silne zaplecze finansowe jako część Grupy Skanska.

Co ważne, zgodnie z naszym modelem biznesowym, jesteśmy samofinansującą się grupą budowlaną, nie zaciągamy na naszą działalność kredytów bankowych. W obecnej rzeczywistości ma to ogromne znaczenie biznesowe.

Dodatkowo, realizujemy kontrakty w sektorze publicznym, prywatnym i w ramach umów wewnątrz Grupy Skanska. W obecnej sytuacji w ramach Grupy Skanska sami finansujemy i realizujemy budowy mieszkań oraz biurowców, a potem je sprzedajemy.

W przypadku rynku mieszkaniowego dostrzegamy aktualne tendencje na rynku, natomiast to nie wstrzymuje nas od realizacji naszych planów w ramach Grupy Skanska i jest to nadal przedsięwzięcie zyskowne.

Ubiegły rok był analizowany głównie pod kątem obostrzeń covidowych i postępujących szczepień, wówczas branża budowlana liczyła na to, że sytuacja na rynku budowlanym ulegnie normalizacji. Też rok 2022 zaczął się bardzo dobrze, ale na koniec lutego sytuacja w Ukrainie zaskoczyła nas wszystkich. Po wynikach z minionego roku nie tylko my, ale i pozostali generalni wykonawcy liczyli na bardzo dobre wyniki sprzedażowe i zysk netto w kolejnych latach, jednak nikt nie był w stanie przewidzieć konsekwencji, jakie wywołała wojna.

W Skanska mamy pełny portfel zamówień do końca 2022 roku. Jeśli chodzi o przewidywania na przyszły rok, to uważnie monitorujemy sytuację.

Wydaje się, że będą nam towarzyszyć dwa przeciwstawne wektory. Jeden to ten związany z inflacją, wyższymi cenami energii i presją na podwyżki oraz sankcjami nałożonymi po agresji rosyjskiej na Ukrainę, które będą dotyczyć generalnych wykonawców szczególnie w IV kwartale.

Z drugiej strony prawdopodobnie będziemy obserwować mniejszą liczbę ogłaszanych przetargów. Na ten moment widzimy, że ceny zaczynają się stabilizować - są wciąż wysokie, ale już nie rosną. W przypadku stali, od ponad 2 miesięcy obserwujemy tendencję spadkową. Widzimy także, że magazyny dostawców niektórych asortymentów są pełne, cześć inwestycji jest wstrzymanych i w efekcie nie ma komu sprzedawać materiałów.

Inflacja i brak przetargów to wyzwania na najbliższe miesiące

Z drugiej strony nadal obserwujemy wydłużone terminy dostaw dla niektórych materiałów oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw. Wspólnie z inwestorami, projektantami i dostawcami szukamy rozwiązań zamiennych. Doceniamy konstruktywne podejście inwestorów i aktywnie współpracujemy w celu znalezienia modelu uwzględniającego realne koszty w obliczu takich wyzwań rynkowych.

Czy sądzi pan, że problem dostępu do finansowania spowoduje problemy na rynku przetargów na inwestycje infrastrukturalne planowane przez samorządy oraz wywoła problemy dla całej branży budowlanej?

- Termin uruchomienia środków unijnych oraz KPO wciąż pozostaje niejasny. Dla branży budowanej ważne jest, kiedy unijne środki trafią do Polski.

Wyzwaniem są też nowe rozwiązania legislacyjne związane z Programem Inwestycji Strategicznych, wskazujące na to, że generalni wykonawcy otrzymają pierwsze wynagrodzenie za wykonane prace dopiero po połowie kontraktu. Jeśli, zgodnie z planem, harmonogram zakłada dwuletni okres zakończenia prac, to faktury będą rozliczane po roku, a reszta dopiero na końcu projektu. Oczywiście samorząd, mając środki, może część środków dopłacić wcześniej; może, ale nie musi.

Z tej perspektywy to właśnie finansowanie projektów będzie kluczowe dla możliwości ich realizacji. Nie wszystkie firmy, jak wcześniej wspomniałem, mają taki model, jak my, czyli dysponują własnym finansowaniem.

Własne środki potrzebne od zaraz

W obecnej sytuacji wielu dostawców oczekuje przedpłat na materiały w celu zagwarantowania terminowej dostępności i utrzymania cen. Nie każdy generalny wykonawca będzie w stanie spełnić takie warunki.

Czyli mamy do czynienia z naturalnym pozycjonowaniem firm budowlanych. Mniejsze podmioty nie wytrzymają konkurencji i po prostu zbankrutują?

- Duże firmy budowlane mają tę przewagę, że w mniejszym lub większym stopniu mogą finansować kontrakty czy przyspieszać płatności dostawcom i podwykonawcom. Mniejsze firmy mogą mieć z tym problem.

Jeśli chodzi o realizację zawartych kontraktów, to zapisy umowne związane z waloryzacją wartości projektów mogą nie być wystarczające w stosunku do rynkowych cen realizacji. Cała branża budowlana liczy na to, że decydenci w instytucjach publicznych, odpowiadający za dany kontrakt, uruchomią narzędzia wprowadzające realną możliwość waloryzacji cen.

Pozytywnym sygnałem jest to, że podpisywaliśmy już takie kontrakty i aneksy z niektórymi podmiotami. Jednak pojawiają się u zamawiających obawy przed podejmowaniem takich decyzji, ze względu na odpowiedzialność i złożoność zadania.

Dzisiaj świadomy klient publiczny ma narzędzia, ale my jako generalni wykonawcy musimy klarownie udowodnić, że wojna, inflacja i inne uwarunkowania mają wpływ na cenę. Niewątpliwie decyzje inwestorów, którzy odpowiadają za finansowanie inwestycji i warunki kontraktowe, będą miały wpływ na pozycjonowanie firm budowlanych.

Co jest najważniejsze dla międzynarodowej korporacji działającej na naszym rynku w dobie globalnego kryzysu ?

- Sukces osiągną te firmy, które będą elastyczne i szybko się dostosują do tego, co dzieje się na rynku, które będą miały doświadczony personel i nowoczesne narzędzia. Można długo się zastanawiać nad strategią długookresową i jednocześnie przegapić pewne szanse w perspektywie krótkoterminowej.

W marcu tego roku wydawało nam się, że ceny naszych ofert należy podnosić, aby zabezpieczyć niepewną przyszłość. Po 3 miesiącach od wybuchu wojny w Ukrainie inwestorzy wolą zapłacić trochę więcej niż dzielić się ryzykiem inwestycyjnym, i w rezultacie całe ryzyko przenieść na generalnego wykonawcę. To jest trochę niebezpieczny trend, powoduje bowiem powrót do tego, co już było. Jest oczywiście druga grupa inwestorów, którzy wolą dzielić się ryzykiem, to jest indeksacja, waloryzacja, negocjacje cenowe, „open book”.

Teraz część wykonawców, mając na uwadze nadchodzące spowolnienie, za wszelką cenę chce zapełnić portfel zamówieniami na kolejne kwartały. Dzieje się to nawet kosztem oferowania niższej ceny, co może skutkować problemami w trakcie realizacji.

W obecnym czasie istotne jest, aby każdy projekt był rzetelnie przeanalizowany, dobrze wyceniony i zabezpieczony przed ryzykami, a taki stan można osiągnąć przy współpracy z profesjonalnym zespołem realizacyjnym, świadomym inwestorem i rzetelnymi dostawcami.

Zielona energia w dobie kryzysu

W Skanska patrzymy na przyszłość długoterminowo. W 2020 roku podjęliśmy decyzję, że do 2045 roku chcemy, aby nasz ślad węglowy na naszych budowach oraz w biurach był zerowy. Nasza działalność, cały łańcuch dostaw mają być obojętne dla środowiska.

Ustanowiliśmy kamień milowy w 2030 roku, w którym chcemy ograniczyć emisję CO2 do 70 procent. Nasze wszystkie budowy i biura mają podpisane umowy z dostawcami zielonej energii. Wykorzystujemy na naszych budowach beton niskoemisyjny, w którym wykorzystywane jest kruszywo z rozbiórki budynków.

Na elewacji naszej centrali w Warszawie wykorzystujemy ogniwa fotowoltaiczne z perowskitu. Widzimy, jakie daje to korzyści i nasze biurowce już wkrótce mogą stać się samowystarczalne pod względem energetycznym.

W każdym budynku biurowym budowanym przez nas jest wykorzystywana woda szara, co oszczędza 80 procent zużywanej wody. Stosujemy takie rozwiązania od 15 lat i się sprawdzają. Nawet na zapleczach naszych budów montujemy panele fotowoltaiczne, szukamy rozwiązań proekologicznych, ale także dających oszczędności. Dziś to się szczególnie sprawdza.

Uznanie Skanska przez Financial Times za międzynarodowego lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju potwierdza, że nasza praca w tym zakresie zyskuje coraz większą popularność i uwagę. Nasze inteligentne, zrównoważone projekty będą cieszyły się coraz większym zainteresowaniem, a dzięki koncentracji na zwiększaniu skali tych innowacji jestem przekonany, że będziemy nadal wspierać klientów w podróży do środowiska o zerowym zużyciu energii.

***

Skanska jest globalnym podmiotem na rynku budowlano-deweloperskim. Działa na wybranych rynkach państw nordyckich, Europy i Stanów Zjednoczonych. Zatrudnia ponad 32 tysiące pracowników. W 2000 roku, po nabyciu akcji Exbudu, Polska stała się rodzimym rynkiem dla spółki.

