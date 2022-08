Budownictwo w kryzysie. Strabag apeluje o waloryzację kontraktów

Branża budowlana od trzech lat działa w sytuacji kryzysowej. Najpierw borykaliśmy się ze skutkami pandemii, w lutym tego roku wybuchła wojna w Ukrainie. To wszystko ma wpływ na nasz sektor – mówi Wojciech Trojanowski z zarządu Strabag Polska. Jak wskazuje, budownictwo to koło zamachowe gospodarki, które tworzy blisko 17 proc. PKB, wliczając w to firmy budowlane oraz producentów materiałów. Dziś muszą być zapewnione realne warunki kontraktowe, odzwierciedlające stan rzeczywisty, które zapewnią firmom budowlanym stabilne funkcjonowanie. Przy inflacji sięgającej 15 proc., kluczowa jest kwestia waloryzacji już istniejących umów – podkreśla.

Polski sektor budowlany boryka się z brakami kadrowymi. Szacuje się, że w wyniku wojny na Ukrainie w budownictwie ubyło aż 30 proc. pracowników.

GDDKiA planuje ogłosić przetargi na ponad 470 km dróg ekspresowych. Dodatkowo do 2030 ma powstać blisko 830 km obwodnic za kwotę ponad 28 mld zł.

Od kilkunastu lat w inwestycjach w polską infrastrukturę ma miejsce swoisty boom. Działające na tym rynku firmy stają jednak przed wieloma wyzwaniami, wystawiając je ciągle na próbę. Ostatnie lata jeszcze bardziej skomplikowały i tak już dość trudną sytuację tego sektora.

- Branża budowlana od trzech lat działa w sytuacji kryzysowej. Najpierw borykaliśmy się ze skutkami pandemii, w lutym tego roku wybuchła wojna w Ukrainie. To wszystko ma wpływ na sektor – odnotowuje Wojciech Trojanowski z zarządu budowlanej firmy Strabag, która uczestniczy m.in. w realizacji inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce.

Uważa on, że przez trudny czas dla gospodarki, kiedy lockdown spowodował ograniczenia działalności, a w wielu wypadkach zamknięcie wielu sektorów gospodarki na dłuższy czas, budownictwo pracowało w zasadzie na pełnych obrotach, płaciło podatki, zatrudniało pracowników, co stanowiło swoiste utrzymywanie krwioobiegu gospodarki.

Koło zamachowe gospodarki

Jak dodaje Wojciech Trojanowski, wkład branży budowlanej w rozwój kraju jest znaczący i nazywa ją kołem zamachowym polskiej gospodarki, gdyż – jak zaznacza – wytwarza ona blisko 17 procent PKB, wliczając w to firmy budowlane oraz producentów materiałów. Zwykle, co jest naturalne, najlepiej widać inwestycje infrastrukturalne. Po 1989 r. w Polsce powstało ponad 4200 km dróg ekspresowych i autostrad.

Czytaj też: Strabag ma umowę za 82 mln zł

- Mogę powiedzieć, że dotychczasowy wkład Strabagu, który prowadzi działalność w Polsce od 35 lat jest imponujący – wybudowaliśmy dotychczas ponad 650 km autostrad, co oznacza, że blisko połowa wszystkich obecnie użytkowanych przez kierowców polskich autostrad, zrealizowana została przez naszą firmę – mówi członek zarządu Strabagu.

Podaje przy tym najświeższe wyliczenia, z których wynika, że jego firma zaangażowana jest obecnie w budowę blisko 160 km odcinków dróg ekspresowych. Przytacza również plany GDDKiA, która planuje ogłosić przetargi na ponad 470 km dróg ekspresowych. Dodatkowo do 2030 ma powstać blisko 830 km obwodnic za kwotę ponad 28 mld zł. - Jak widać, jest jeszcze dużo do zrobienia – komentuje Wojciech Trojanowski.

Poza siecią drogową ważnym elementem infrastruktury jest sieć kolejowa. Zgodnie z planami PKP PLK, do 2030 roku na budowę i modernizację sieci zaplanowano wydatki w wysokości ponad 100 mld zł. Cała branża zajmująca się rozbudową sieci kolejowej z niecierpliwością czeka na kolejne przetargi w tym i kolejnych latach. Oczywiście budżety na poszczególne projekty muszą uwzględniać rosnące koszty materiałów i wzrastające koszty pracy – przewiduje Wojciech Trojanowski.

Niedoszacowane przetargi

Jednocześnie nie należy zapominać o inwestycjach realizowanych przez samorządy. - Jednostki samorządowe to bardzo ważni nasi klienci, dla których realizujemy nie tylko inwestycje drogowe, ale także ważne społecznie inwestycje związane z ochroną zdrowia czy edukacją – wymienia przedstawiciel zarządu Strabagu.

Przypomina, że obecnie samorządy borykają się z problemami finansowymi, co – jak podkreśla - widać w rozpisywanych przetargach, gdzie zakładane budżety w większości przypadków są znacząco niedoszacowane, poniżej składanych ofert.

- Rozbieżności sięgają od 20 do nawet 40 proc. Blisko płowa przetargów samorządowych, ze względu na organiczne budżety, jest unieważniana, ponieważ samorządy nie mają dodatkowych środków – odnotowuje Wojciech Trojanowski i zwraca uwagę, że część inwestycji samorządowych ma powstać w ramach Programu inwestycji strategicznych Polski Ład.

W jego ocenie, tu także konieczne jest wprowadzenie mechanizmu waloryzacyjnego i wskazane byłoby wypracowanie i przyjęcie rozwiązań, które zaproponowano w kontraktach drogowych. Dotyczy to bowiem wszystkich wykonawców, także małych i średnich firm działających na lokalnym rynku, w tym wielu podwykonawców.

- Trzeba zauważyć, że większość kontraktów ma wydłużone terminy płatności. Temat waloryzacji kontraktów jest tak samo istotny w przypadku rynku samorządowego, jak i inwestycji centralnych – tłumaczy Wojciech Trojanowski.

Popyt na materiały

Dziś, jak zaznacza, jednym z głównych wyzwań stał się dla branży wzrost cen, i to w wielu obszarach.

- Powrót do normalności, elementy wspierające gospodarkę w postaci dodatkowych środków na inwestycje w krajach UE, spowodowały zwiększenie popytu na materiały. Ubiegły rok charakteryzował się wzrostem cen oraz ograniczeniem dostępności i zaburzeniami w łańcuchach dostaw – przypomina członek zarządu Strabag Polska.

Wskazuje przy tym, że poszybowały np. ceny stali czy drewna, brakowało cementu. Poza tym wzrosły koszty pracy.

- Wydawało się że, po okiełznaniu pandemii, nic równie trudnego nas nie spotka. W lutym wybuchła wojna w Ukrainie. I nagle ponownie wystrzeliły ceny materiałów budowlanych – relacjonuje, ilustrując to tym, że po ubiegłorocznych podwyżkach cen wyrobów stalowych w marcu, cena tego materiału wzrosła z około 4600 zł do 9500 zł za tonę. Ponadto borykamy się z dużymi problemami w logistyce. Zamawiane przez nas materiały nie docierały na czas. Obecnie także bywa zakłócona płynność dostaw. Występowały czasowe braki niektórych asortymentów m.in. styropianu czy rur PCV. Dodatkowo mamy najwyższy od 20 lat poziom inflacji, wysokie koszty kredytów – w ten sposób Wojciech Trojanowski pokazuje skalę problemu, z jakim mierzy się branża budowlana.

Niezbędna waloryzacja kontraktów

Dlatego – według niego - jednym z najważniejszych wyzwań na dziś stała się konieczność waloryzacji kontraktów. – Na ten temat pozytywnie wypowiedziała się Prokuratoria Generalna, wydając 2 sierpnia br. rekomendację o konieczności stosowania mechanizmów waloryzacji w kontraktach ze względu na gwałtowne i nieprzewidywalne zmiany cen materiałów i robót budowlanych obserwowanych w wyniku wojny w Ukrainie – podaje Wojciech Trojanowski.

Przypomina również, że instytucja, o której wspomina, zauważa, że niewprowadzenie koniecznych zmian w umowie może nie tylko poważnie zachwiać równowagą ekonomiczną stron na niekorzyść wykonawcy, ale także prowadzić do negatywnych konsekwencji dla zamawiającego – zaznacza i uzasadnia, że zdarzenia takie skutkować mogą znacznym zwiększeniem kosztów wykonania inwestycji, wydłużeniem wykonania kontraktu, co z kolei może wypływać negatywnie na realizację interesu publicznego i dodatkowe koszty. - Nie widać zatem przeszkód, aby waloryzować wszystkie kontrakty budowlane – sądzi przedstawiciel zarządu Strabag.

Potrzeba pracowników

Wojciech Trojanowski zwraca też uwagę na braki kadrowe sektora. - Szacuje się, że w wyniku wojny na Ukrainie w budownictwie ubyło aż 30 proc. pracowników. Wiele inwestycji infrastrukturalnych jest prowadzonych we wschodniej części kraju. Tu konkurujemy o kadry, dotyczy to w szczególności firm podwykonawczych. Mamy dość dobrą sytuację kadrową, ze względu na potencjał związany z zatrudnieniem na kontraktach własnych pracowników. Co nie znaczy, że problem ten nas nie dotyka – ocenia członek zarządu Strabagu. Prognozuje, że brak kadr będzie narastał ze względu na średnią wieku pracowników oraz brak zainteresowania młodych ludzi wejściem do zawodu.

- Dlatego podejmujemy starania związane z aktywizacją młodych, by zachęcić ich do rozwoju kariery zawodowej właśnie w branży budowlanej – Wojciech Trojanowski ma tu na względzie przede wszystkim z instytucjami rzeszowskimi, co – biorąc pod uwagę bliskość granicy z Ukrainą, ma również na celu przyciągnięcie kadr z tego kraju.

Odbudowa Ukrainy

Jest to według niego o tyle istotne, że i sama odbudowa Ukrainy będzie ogromnym przedsięwzięciem i wyzwaniem nie tylko dla branży budowlanej, ale także dla logistyki materiałów oraz samej ich produkcji.

- Finansowanie tego przedsięwzięcia to jedno, natomiast dostawy materiałów, znalezienie odpowiednich kadr, przygotowanie projektów można porównać jedynie do doświadczeń lat 50. i 60. – tych ubiegłego wieku, po zakończeniu II wojny światowej – uważa, wskazując jako główne przeszkody m.in. ograniczoną dostępność elementów do budowy, wysokie ceny produkcji, wzrastające koszty.

- To zadanie, do którego trzeba się dobrze przygotować, i to przede wszystkim we współpracy z rządowym agendami Ukrainy, bo to one są wstanie wyznaczyć priorytety odbudowy kraju na najbliższe lata, może nawet na kolejne dziesięciolecie – sądzi Wojciech Trojanowski.

Więcej wyzwań technologicznych

Jeśli chodzi o wyzwania związane z samym procesem realizacji zadań dla całej branży budowlanej, reprezentant zarządu Strabagu wymienia przede wszystkim wprowadzenie nowych technologii, digitalizację procesu budowlanego, powszechne wprowadzenie cyfrowego sterowania maszynami budowlanymi, ograniczenie energochłonności oraz zużycia materiałów i zasobów.

- Od tego na jakich zasadach i w jakich realiach funkcjonuje branża budowlana, jakie ma warunki realizacji umów, zależy kilka milionów miejsc pracy, jak również przyszłe inwestycje. Branża musi mieć zdolności realizacyjne – podsumowuje Wojciech Trojanowski, przypominając o konieczności zapewnienia realnych warunki kontraktowe, które odzwierciedlają stan rzeczywisty, a jednocześnie zapewnią sektorowi budowlanemu stabilne funkcjonowanie.

- Przy inflacji sięgającej 15 proc., kluczowa jest kwestia waloryzacji już istniejących umów – podsumowuje i podaje, że jego firma z zadowoleniem przyjęła rozwiązanie dotyczące podniesienia limitu waloryzacyjnego z 5 do 10 proc., który został wprowadzony po wielu miesiącach dialogu prowadzonego z GDDKiA dla drogowych kontraktów infrastrukturalnych.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl