Budownictwo w Unii: odporne w kryzysie 2020 r., nie w pełni ożywi się w bieżącym roku

Sektor budownictwa w krajach Unii Europejskiej ucierpiał w 2020 r. relatywnie mniej niż ich PKB i w mniejszym stopniu niż wskazywały na to prognozy po I półroczu. W tym roku firmy budowlane mogą spodziewać się wzrostu przerobu inwestycji o 4,2 proc. więcej, niż w ub.r. Ale to w sumie ciągle mniej niż w 2019 r...

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo niemieszkalne

Budownictwo infrastrukturalne

W ciągu ostatniej dekady budownictwo mieszkaniowe było najbardziej stabilnym segmentem całego budownictwa. Jednak w 2020 r. wartość budownictwa mieszkaniowego w UE zmalała o 3,7 proc. rdr - najwięcej od czasu kryzysu finansowego w 2009 r., choć mniej niż w innych segmentach budownictwa.Najbardziej dotknięte recesją było budownictwo mieszkaniowe w Hiszpanii (-16,1 proc.), Francji (-14,2 proc.), we Włoszech (-10,5 proc.) i w Polsce (-5,1 proc.), podczas gdy nadal rosło ono w Danii (5 proc.), Niemczech, Portugalii, Szwecji i Holandii.Autorzy analizy oczekują, że inwestycje w budownictwie mieszkaniowym urosną w 2021 r., średnio o 5,5 proc. (dane dla 14 krajów, w cenach stałych). W Polsce ten segment rynku miał wartość 10,43 mld euro. Według cytowanych prognoz jego wartość zmaleje w 2021 r. o 2 proc. w porównaniu do 2020 r., w tym nowe budownictwo mieszkaniowe (6,79 mld euro w 2020 r.) "skurczy się" o 1,5 proc., a modernizacyjne (3,64 mld euro) o 3 proc. (dane w cenach stałych).Będzie to zatem inna tendencja niż w 14 analizowanych krajach. W szczególności autorzy spodziewają się silnego odbicia w br. i w kolejnym budownictwa modernizacyjnego, bo „renowacja budynków nieefektywnych energetycznie jest jednym z flagowych elementów unijnego funduszu na rzecz odbudowy i odporności”.W dłuższej perspektywie wspomniany segment „może stać się jeszcze bardziej znaczącym motorem wzrostu w sektorze budowlanym, ponieważ renowacja budynków znajduje się w centrum europejskiej i krajowej polityki klimatycznej”.Według Komisji Europejskiej konieczne są dodatkowe roczne inwestycje w wysokości 275 mld euro na odnowienie, modernizację i dekarbonizację istniejących zasobów budowlanych, co mogłoby doprowadzić do utworzenia 160 tys. nowych miejsc pracy.Inwestycje w budownictwo niemieszkalne (biura, szpitale, hotele, szkoły, budynki przemysłowe) odnotowały w 2020 r. w UE spadek o 7,4 proc., co było spowodowane głównie zmniejszeniem się inwestycji: sektora prywatnego (o 7,9 proc.) i publicznego (o 5,2 proc.).Spadek inwestycji odnotowano na prawie wszystkich unijnych rynkach - za wyjątkiem Danii i Irlandii. W Polsce był to regres o 10 proc. w ujęciu wartościowym (do 22,12 mld euro).Ten znaczący spadek nie jest zaskoczeniem, ponieważ segment jest zdominowany przez "komponent prywatny" (ma ponad 60 proc. udziału), którego rozwój jest ściśle związany z ogólnym otoczeniem gospodarczym.Perspektywy tego segmentu nie są różowe na 2021 r.; autorzy prognozują bowiem jego dalszy spadek o 2,6 proc. poniżej poziomu sprzed kryzysu. Komisja Europejska oczekuje, że 45 proc. przedsiębiorstw ograniczy swe inwestycje w 2021 r., a władze publiczne - zwłaszcza na szczeblu lokalnym - będą musiały poradzić sobie z cięciami w budżetach.Ten akurat segment, mający 1/5 udziału w łącznej wartości budownictwa, okazał się w 2020 r. w UE najbardziej odporny w porównaniu z innymi, bo wartość inwestycji spadła tylko o 3,3 proc. Czynnikiem stabilizującym były inwestycje kolejowe.Oczekuje się ich dalszego przyspieszenia w tym roku. Autorzy zakładają, że w 2021 r. inwestycje infrastrukturalne osiągną poziom niemal sprzed kryzysu, rosnąc w średnim tempie o 2,9 proc. Wyższe niż średnio w UE tempo wzrostu zanotują Belgia, Włochy i Portugalia, natomiast inwestycje w infrastrukturę spadną one w Niemczech, Finlandii i Holandii.W Polsce inwestycje infrastrukturalne miały wartość 22,12 mld euro i zmalały o 10 proc. rdr. W tym roku mają przyrosnąć o 0,5 proc.