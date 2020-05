Budownictwo wkracza w szybką cyfryzację

Do tej pory budownictwo, wraz z rolnictwem, było uważane za sektor gospodarki, który digitalizuje się najwolniej. Pandemia COVID-19 mocno dopinguje jednak firmy do wdrażania procesów cyfryzacyjnych w dużo szybszym niż dotychczas tempie - to jeden z wniosków płynących z sesji „Start-upy, inwestorzy, rynek”, którą zorganizowano na EEC Online, konferencji będącej częścią Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.