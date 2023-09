Budownictwo zjada biurokracja

Jest wiele rzeczy, o które możemy prosić, ale też sami musimy być bardziej efektywni - ocenia Dariusz Blocher z firmy Unibep. Dodaje także, że sektorowi budowlanemu potrzebna jest stabilizacja prawna i finansowa.

Rynek budowlany zawsze miał charakter fazowy.

Dobrym zapleczem dla rozwijania sektora jest stabilizacja finansowa i legislacyjna.

Największą szansą dla firm wykonawczych i całego rynku są strategiczne projekty infrastrukturalne, na które środki będą zabezpieczane długoterminowo.

- Właściwie uporaliśmy się już z efektami pandemii i wojny w Ukrainie. To, co jest teraz ważne, to stabilizacja - podkreśla Dariusz Blocher, prezes zarządu Unibepu. Ocenił, że nawet wyższe, ale stabilne stopy procentowe są lepsze, niż ich mniejsza przewidywalność.

- Jeżeli stopy procentowe ustabilizują się nawet na wysokim poziomie, to byłaby już dobra rzecz. Kredytobiorcy i inwestorzy się do tego przyzwyczają, będzie to sytuacja bardziej przewidywalna, także firmy wykonawcze będą mogły estymować ceny - przewiduje Dariusz Blocher.

Poza narzędziami stricte finansowymi, zdaniem szefa Unibepu, są np. kwestie administracyjne i legislacyjne, które pomogą w obniżaniu kosztów inwestycji.

