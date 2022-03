Budowy mogą stanąć. Wojna w Ukrainie rozregulowała wszystko

Trudno w tym momencie wyrokować, jak długo będzie trwała wojna na Ukrainie i jaki ostatecznie wpływ będzie miała na działanie spółek budowlanych. Jedno jest pewne - wpływ będzie, ale o tym, w jakim stopniu dotknie polskie firmy, okaże się w najbliższych dniach i miesiącach.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Dalszy wzrost materiałów budowlanych

Wstrzymane inwestycje

I nowe inwestycje

Jak informuje główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), obecnie w sektorze budownictwa na podstawie oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na pracę pracowało około 373 tys. Ukraińców (w 2021 r.), co stanowi niemal 80 proc. zatrudnionych pracowników z zagranicy.- Problemy polskich firm budowlanych z utrzymaniem tempa robót mogą zostać spotęgowane przez kłopoty sektora transportowego, który mierzy się z dotkliwym odpływem kierowców z Ukrainy - ocenia Damian Kaźmierczak.Wojna na Ukrainie, sankcje nałożone na Rosję i Białoruś będą nie bez znaczenia na dostępność i ceny materiałów budowlanych. Jak prognozuje główny ekonomista PZPB, może to pogłębić kłopot z utrzymaniem rentowności kontraktów pozyskanych w 2021 roku - podobnie jest w przypadku dostępności niektórych surowców.- Ograniczenia będą dotyczyły importu kruszyw, cementu oraz wyrobów z drewna, aluminium i stali. Według danych Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (HIPH) w 2021 r. ok. 20 proc. zużytej w Polsce stali pochodziło z Ukrainy (ok. 1,37 mln t), Rosji (ok. 1,36 mln t) i Białorusi (ok. 0,3 mln t). Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC) podaje, że w latach 2016-2020 import cementu z Białorusi wzrósł o prawie 300 proc., do ok. 400 tys. t. Jednocześnie spore wzrosty odnotowano w imporcie cementu z Ukrainy. Ponadto Polska importuje z Ukrainy i Białorusi duże ilości wysokogatunkowych kruszyw niezbędnych do budowy dróg i linii kolejowych oraz do produkcji betonu i prefabrykatów - wykazuje Damian Kaźmierczak.Firmy ponownie w rozmowie z serwisem oceniają, że na razie ten problem nie eskaluje, ale nie można precyzyjnie określić, jak będą rysowały się scenariusze w kolejnych dniach.Zobacz też: Wołodymyr Zełenski: nie można dziś pozostawać neutralnym - Wykorzystujemy w większości surowce z Polski. Nie pożytkujemy w żadnej znaczącej ilości surowców z Ukrainy czy Białorusi. W tym momencie nie notujemy większych problemów z dostępnością surowców niż przed atakiem Rosji na Ukrainę - podaje Michał Wrzosek z Budimeksu.Sytuacji przygląda się Unibep.- Inną sprawą jest łańcuch dostaw produktów, które do tej pory trafiały do nas ze Wschodu, czyli z rynków białoruskiego, ukraińskiego czy rosyjskiego. Z powodu wojny sytuacja jest skomplikowana i wymaga szczególnej uwagi, ale dziś jest za wcześnie na wnioski - analizujemy wszelkie scenariusze i jesteśmy przygotowani na reakcję na pojawiające się ryzyka - podał Jarmołowicz z Unibepu.Główny ekonomista PZPB ocenia, że napięta sytuacja geopolityczna na świecie oraz makroekonomiczne wyzwania dla gospodarki światowej po COVID-19 związane z rekordowym poziomem inflacji i potrzebą stopniowego zacieśnienia polityki pieniężnej przez banki centralne mogą skłonić krajowych inwestorów do projektów inwestycyjnych.Wpływ na inwestycje można zauważyć już teraz w kontekście tych realizowanych na Ukrainie. Grupa Unibep ma 3 kontrakty w tym państwie, ale na razie są to umowy warunkowe, a jeden - dotyczący przejścia granicznego na granicy ukraińsko-polskiej - jest na etapie prac projektowych.W tym momencie spółka nie prowadzi żadnych prac budowlanych na Ukrainie, ani nie przebywają tam polscy pracownicy lub podwykonawcy. Firma nie ma tam sprzętu lub innych aktywów.- Jednocześnie chcę jasno zadeklarować, że nadal chcemy być na rynku ukraińskim, chcemy zrealizować inwestycje, na które podpisaliśmy umowy, ale dalsza współpraca i realizacja kontraktów na Ukrainie uzależniona jest od rozwoju sytuacji geopolitycznej w tym regionie – mówi Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep i dodaje, że przedstawicielstwo Unibep nadal pozostaje zlokalizowane we Lwowie.- Zawsze interesowała nas Europa Zachodnia - to tam mamy drugie płuco naszej Grupy i zarabiamy tam w euro. Nie prowadzimy żadnych projektów na terenie Ukrainy, Białorusi czy Rosji i nie sprowadzamy surowców z tych krajów, więc kryzys wojenny nie ma dla nas przełożenia w tych obszarach – podaje z kolei Dariusz Grzeszczak.Przedstawiciel PZPB ocenia, że wzrost napięcia w regionie Europy Środkowo-Wschodniej może zainicjować wiele inwestycji w krajową infrastrukturę wojskową, jednocześnie należy spodziewać się, że rozpędu nabiorą inwestycje w energetyce ukierunkowane na transformację klimatyczną polskiej gospodarki, w której nie będzie już miejsca na surowce energetyczne z Rosji.- Wydaje się, że rząd powinien wykorzystać obecną sytuację do wygaszenia politycznych sporów w relacjach z UE, co mogłoby przyspieszyć napływ funduszy unijnych do Polski. Po pierwsze: przyczyniłoby się to do ożywienia inwestycyjnego w segmencie infrastrukturalnym. Po drugie, stanowiłoby to dla wielu inwestorów zagranicznych wyraźny sygnał, że nasz kraj jest wiarygodnym partnerem w tej części Europy, w której ryzyko inwestycyjne znacznie wzrosło po wybuchu działań wojennych na Ukrainie - podaje Damian Kaźmierczak z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.Czytaj także: Polska nie będzie importować rosyjskiego węgla

Już na początku marca Mirbud poinformował, iż wybrano jego ofertę na realizację zadania dla wojska. Firma zbuduje halę remontową W-10 w Krośnie Odrzańskim - wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem do obsługi i naprawy sprzętu pancernego. Wartość oferty to 48,55 mln zł brutto.Firmy budowlane, takie jak Budimex, w rozmowie z serwisem jeszcze nie są w stanie ocenić, jak duży wpływ na ich inwestycje, ale także na działalność grupy.- Oczywiście ta sytuacja może mieć wpływ na branżę budowlaną w Polsce, ale jest jeszcze za wcześnie, żeby prognozować skutki. Dużo zależy od rozwoju wydarzeń w relacjach UE-Rosja-Ukraina, a sytuacja tutaj jest bardzo dynamiczna - ocenia przedstawiciel Budimeksu.