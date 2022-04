Budowy są nie do zrealizowania w obecnych warunkach

- Jeżeli nie zmienimy waloryzacji, jeżeli nie będzie radykalnych działań, typu wprowadzenie realnych dopłat do paliwa, asfaltu, stali, to programy budowy dróg, kolei i inwestycje samorządowe na pewno nie będą realizowane tak, jak przewidują umowy - przestrzega w rozmowie z WNP.PL Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabagu. Z nim i z Waldemarem Wójcikiem, także członkiem zarządu, rozmawiamy o sytuacji firmy, także obecnych warunkach na rynku inwestycji infrastrukturalnych.

Co więcej: działalność Strabag w Polsce przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i stałego źródła dochodu dla dziesiątek tysięcy polskich, a także ukraińskich pracowników, zatrudnionych u naszych partnerów i firm współpracujących. W 2021 roku odprowadziliśmy do budżetu państwa ponad 750 mln zł z tytułu podatków i różnych danin.



Jakiekolwiek uderzenie w Strabag byłoby tak naprawdę uderzeniem w polską gospodarkę.



Czy w sprawie rosyjskiego akcjonariusza Strabag może zrobić coś więcej?



Waldemar Wójcik, członek zarządu, Strabag: - Wyczerpaliśmy ścieżkę, która jest zgodna z obowiązującym prawem. Nie mamy wątpliwości, że sprawę skutecznego odcięcia od kapitału i własności osób, na które nałożono sankcje, może uregulować jedynie systemowa decyzja Komisji Europejskiej, która wsparta będzie przez rządy państw członkowskich. Istniejące przepisy nie pozwalają spółkom lub ich udziałowcom na samodzielne decyzje w tym zakresie.



Tylko taka decyzja pozbawi rosyjskich przedsiębiorców możliwości dochodzenia odszkodowań i wikłania europejskich firm w długoletnie i kosztowne procesy sądowe. Musi ona zostać podjęta w sposób niebudzący wątpliwości, kogo dotyczy.



Jednocześnie, nie może uderzać w firmy, które prowadzą działalność w poszanowaniu wszystkich obowiązujących norm i zasad. Karać powinno się osoby łamiące zasady, nie podmioty zależne od nich w jakiś sposób. Czekamy na zmianę przepisów, wtedy będziemy mogli podjąć kolejne kroki.



Jaki jest w tym momencie wpływ Olega Deripaski na działalność spółki?



Waldemar Wójcik: - Członkowie zarządu Strabagu SE podkreślają niezależność swoich decyzji biznesowych od Olega Deripaski. Zgodnie z austriackim prawem spółek akcyjnych, analogicznie, jak w polskim, to zarząd samodzielnie prowadzi działalność operacyjną, a nie udziałowcy czy członkowie Rady Nadzorczej.

- Zgadza się. Notabene działalność ta miała marginalne znaczenie. W całej Rosji nasza spółka miała mniejsze obroty niż na Mazowszu. Było to 0,3 proc. z 16 mld euro.- Nie mamy żadnych sygnałów ze strony naszych klientów prywatnych czy publicznych, że ten temat mógłby mieć wpływ na ich decyzje biznesowe. Jesteśmy w tym względzie transparentni. Klienci otrzymali od nas pełne informacje - zarówno o udziałowcach spółki europejskiej, jak i o podjętych przez nią krokach.Uważamy, że radykalne działania, typu ograniczenie dostępu do zamówień publicznych czy rezygnacja ze zleceń prywatnych w stosunku do naszej spółki, byłyby de facto realizacją zapowiedzi strony rosyjskiej, że sankcje uderzą w podmioty polskie czy europejskie, a nie rosyjskie.Pamiętajmy, że Strabag w Polsce jest obecny od 35 lat, jako odpowiedzialny partner instytucji państwowych i samorządów. Budujemy infrastrukturę drogową i kolejową w naszym kraju w sposób niezakłócony i z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Bezpośrednio zatrudniamy 6500 pracowników na terenie Polski, w tym ponad 100 obywateli Ukrainy.- Oleg Deripaska pośrednio jest akcjonariuszem Strabagu od 15 lat. Nigdy przez ten okres nie odczuliśmy jakiegokolwiek jego wpływu na działalność spółki. Na poziomie Strabagu SE jest ona prowadzona przez zarząd, który powołuje zarządy spółek krajowych.- Spotkaliśmy się niespełna trzy tygodnie po wybuchu wojny na Ukrainie, a ocena branży dotycząca bieżącej sytuacji była w pełni oparta na faktach. Raportowaliśmy wzrosty cen materiałów, m.in. oleju napędowego, stali, asfaltu oraz utrudnienia w dostępności materiałów budowlanych. Branża zgłaszała bardzo konkretne propozycje, dotyczyły one kontraktów już podpisanych, a także tych na etapie ofertowania.Czytaj też: Chcemy być liderem transformacji, blok w Jaworznie będzie gotowy za miesiąc Uważam, że jest niezbędna zmiana zawartych umów w sprawie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. W mojej ocenie obecna sytuacja była nieprzewidywalna dla stron w momencie podpisywania umów na wykonawstwo robót budowlanych i może być powodem ich zmiany.Widzę poważne zagrożenie dla realizacji programów rządowych, kontrakty mogą być zrywane, a ich realizacja może się znacząco opóźnić. Mamy nadzwyczajną sytuację, która wymaga nadzwyczajnych działań ze strony rządu.- Uwzględniono nasze propozycje dotyczące wydłużenia terminów składania ofert w ogłoszonych już postępowaniach. Z uwagi na bardzo niestabilną sytuację, terminy te zostały wydłużone o około miesiąc.W sprawie zmiany zasad waloryzacji, ograniczono się do ogólnych stwierdzeń o konieczności monitorowania bieżącej sytuacji i podjęcia stosownych działań w przyszłości.- Jako branża wielokrotnie komunikowaliśmy różne fazy wzrostu cen, kosztów, strat branży budowlanej. Niestety, zawsze reakcja strony publicznej była spóźniona i dotyczyła przyszłości, a nie teraźniejszości.W tej chwili mamy sytuację, której nikt się nie spodziewał i albo podejmiemy dyskusję i odważne ruchy, albo budowy będą nie do zrealizowania w obecnych warunkach umownych.Jeżeli nie zmienimy waloryzacji, jeżeli nie będzie radykalnych działań, typu wprowadzenie realnych dopłat do paliwa, asfaltu, stali, to programy budowy dróg, kolei i inwestycje samorządowe na pewno nie będą realizowane tak, jak przewidują umowy.Przy czym problemem nie jest tylko wzrost kosztów, ale i dostępność wielu materiałów. Nikt nie jest w stanie odpowiedzialnie dzisiaj powiedzieć, jaki obecna sytuacja będzie miała wpływ na ostateczne harmonogramy i terminy realizacji.Krótko mówiąc - potrzebujemy odważnego dialogu i decyzji w kwestii waloryzacji, dopłat tu i teraz, a nie za dwa lata. Inaczej nie wyobrażamy sobie, jak te inwestycje można dalej realizować w skali całego kraju.- Z tygodnia na tydzień do wszystkich dociera, że dobrze nie jest i nie będzie, jeżeli chodzi o materiały, pracowników czy łańcuchy dostaw.Nie mówię tylko o asfalcie, który kosztuje dwa razy tyle, co przed wojną. Mówię także o aluminium, konstrukcjach stalowych, których po prostu nie ma i nie wiadomo, skąd je pozyskać.Realizujemy roboty z zapasów magazynowych, ale trudno jest o dostawy nowych materiałów. Musimy dzisiaj jasno powiedzieć, że bez zdecydowanych ruchów inwestycje nie będą mogły być zrealizowane w ustalonych harmonogramach.- Mamy około 100 pracowników z Ukrainy, jest to więc niewielka liczba w stosunku do ogółu zatrudnionych, na poziomie 6500. Znacznie większy problem widać u naszych podwykonawców.Proszę zauważyć, że według danych podawanych przez PZPB, na polskich budowach przed wybuchem wojny pracowało łącznie blisko 380 tys. pracowników z Ukrainy. Stanowili oni blisko 78 proc. wszystkich zagranicznych pracowników pracujących na budowach w Polsce.- Jak już wspomiałem, zdaniem GDDKiA i Ministerstwa Infrastruktury sytuację należy monitorować pod kątem zmian cen i dostępności materiałów budowlanychl; nie złożono żadnych deklaracji w sprawie dalszego trybu postępowania.Odniosłem wrażenie, że preferowaną formą rozwiązania problemu jest ścieżka sądowa, czyli pozew o zmianę wynagrodzenia złożony przez wykonawcę, najlepiej po zakończeniu kontraktu.Moim zdaniem powinniśmy dążyć do znalezienia możliwości zmian w waloryzacji umów. W przypadku braku środków budżetowych na zwiększenie wynagrodzenia można rozważyć polubowne rozwiązanie części umów, zwłaszcza kontraktów w formule „projektuj i buduj”, które są w fazie projektowania, czyli tych, na których nie rozpoczęto jeszcze robót budowlanych.- Co do zasady: uważamy, że lepszym, tańszym i szybszym rozwiązaniem będzie znalezienie formuł zwiększających ceny oferowanych przez nas usług i dopasowujących harmonogramy do obecnych warunków niż rozwiązywanie umów.Wiemy dokładnie, że program budowy dróg krajowych w kwestii dróg ekspresowych czy koncentracja inwestycji samorządowych są w województwach wschodnich. Ta infrastruktura jest bardzo ważna w sytuacji krytycznej, jaką mamy po 24 lutego. Jako państwo nie powinniśmy się decydować na opóźnienia w realizacji ważnych dróg na wschodzie Polski.Branża nie chce rozwiązywania umów. Realizujmy kontrakty, waloryzujmy umowy. Jeżeli okaże się, że nie ma na to pieniędzy czy prawnych możliwości, rozwiązywanie umów byłoby następną z możliwości.- Przy tak zmieniających się - zarówno cenach na rynku, jak i ogromnej niepewności - nikt nie pokusi się o dokonanie tego szacunku. To jak wróżenie z fusów... Konieczne jest stworzenie transparentnych i dostosowanych do obecnych czasów mechanizmów. Nie możemy bazować na tym, co było jeszcze w styczniu. Sytuacja się naprawdę zmieniła.- Sytuacja dzisiejsza na naszych budowach pozostaje naprawdę trudna i koncentrujemy się na zabezpieczeniu naszej działalności w Polsce. W przestrzeni publicznej pojawiają się deklaracje, że po zakończeniu wojny zostaną uruchomione znaczące fundusze na odbudowę Ukrainy. Obserwując sytuację, branża skupia się jednak na rozwiązaniu problemów, które mamy na polskim rynku.