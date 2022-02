Budują mieszkania, jakich w Polsce do tej pory nie było

Noho Investment, którego udziałowcem jest spółka Sebastiana Kulczyka SK Consulting, nie walczy o PUM za wszelką cenę, bo ważniejsze dla niej jest budowanie sąsiedzkich społeczności. Liczy się też dobra jakość i ponadczasowość. - Architektura jest sztuką obarczoną dużą odpowiedzialnością społeczną, ponieważ budynki powinny służyć pokoleniom. Tymczasem czar nowego obiektu szybko mija, jeśli nie jest dobrze wykonany - tłumaczy Rafał Kula, prezes Noho Investment.

W Katowicach ruszyła budowa inwestycji przy ul. Nagórników 14 w Strefie Kultury. Będzie bezdyskusyjnie najbardziej prestiżową inwestycją w Katowicach.- Rzeczywiście nie walczymy o PUM za wszelką cenę. Na rynkach, na których jesteśmy obecni, czyli: w Krakowie, w Katowicach oraz za chwilę we Wrocławiu, chcemy budować inwestycje, jakich w Polsce do tej pory nie było. Mówię o segmencie ultra premium. Klienci mają dostać najlepszy możliwy produkt. Oczywiście lokalizacje muszą być wyjątkowe, a architektura ponadczasowa. Jest to bardzo istotne, gdyż nie chcemy ulegać trendom, które przemijają. Uważam, że architektura wielkich obiektów jest sztuką obarczoną równie dużą odpowiedzialnością społeczną, ponieważ budowle powinny służyć kilku pokoleniom. Tymczasem jeśli budynek nie jest dobrze wykonany, jego czar szybko mija.- Tak, to moja pasja. Chcę podkreślić, że w każdej naszej inwestycji zatrudniamy osobne ekipy architektów do projektowania kubatury budynków, wnętrz i zagospodarowania terenu. Nie ma możliwości, aby jedno studio zaprojektowało wszystko. Mamy duże wymagania. Rozmawialiśmy z dwudziestoma pracowniami specjalizującymi się we wnętrzach i tylko cztery spełniły nasze oczekiwania. To ważne, ponieważ części wspólne mają być zaprojektowane z dbałością o każdy szczegół. Są właściwie wizytówką całej inwestycji. Mają sprzyjać budowaniu sąsiedzkich relacji w najlepszym otoczeniu. Chcemy mieszkańcom zaoferować rozwiązania, których wcześniej w ogóle nie znali.