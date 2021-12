Budujemy mosty. Rok 2021 w zamierzeniach i w rzeczywistości. Zobaczcie zdjęcia

W 2021 roku GDDKiA zbudowała 21 obiektów mostowych. Łącznie ich długość wyniosła 275 metrów, a wartość inwestycji opiewała w sumie na kwotę 103,7 mln zł. Dużo to czy mało?

Plany i realizacje w 2021 r.

Mosty dla Regionów

We wrześniu ogłoszono przetarg na budowę mostu w ciągu drogi krajowej nr 82 w Łęcznej, lecz rozpoczęcie prac planowane jest dopiero na I kwartał 2022 roku, zakończenie zaś - na przełomie 2023 i 2024 roku.W październiku podano, że kierowcy mogą już korzystać z nowego mostu na Dunajcu w Kurowie koło Nowego Sącza. Ma on 602 metry długości, ponad 17 metrów szerokości i trzy pylony o wysokości 33,5 m od poziomu terenu, a 22,8 m od jezdni na pomoście.To obiekt typu extradosed, który powstał z połączenia konstrukcji wantowej z belkową sprężoną. Wykonawcą jest polsko-węgierskie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX z Będzina i Hódút (Hódmezővásárhelyi Útépitő). Koszt inwestycji: ponad 189 mln złotych.W listopadzie Budimex podpisał umowę na budowę w formule „buduj” mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę, który ma połączyć Centrum Warszawy z Pragą Północ.Jak podało GDDKiA w styczniu, w planach na 2021 założono remont 40 obiektów mostowych o sumarycznej długości ok. 7,8 km i wartości robót blisko 181 mln zł. Kontynuację budowy zaplanowano na 55 obiektach mostowych o łącznej długości blisko 2 km i koszcie nieco ok. 609,4 mln zł. Zaplanowano również budowę 21 przepustów o wartości robót blisko 32 mln zł.Co udało się zrealizować? Jak dowiedziała się redakcja, wyremontowano 22 obiekty mostowe o łącznej długości ponad 1900 m; inwestycje te kosztowały około 33 miliony złotych. Zbudowano 21 mostów o łącznej długości 275 metrów (wartość inwestycji opiewała w sumie na kwotę 103,7 mln zł) oraz 4 przepusty.Jakie plany ma GDDKiA w 2022 roku?- W 2022 r. będziemy kontynuować remonty 55 obiektów mostowych o łącznej długości 7,42 km i wartości ok. 113,8 mln zł oraz przepust o długości 20 m i wartości 1 mln zł, a także schody skarpowe i łożyska za łączną wartość ok. 5,1 mln zł. W kontynuacji przebudów i budów w 2022 r. będzie 50 obiektów mostowych o łącznej długości ponad 3 km i wartości blisko 255 mln zł oraz 21 przepustów o łącznej długości prawie 400 m i wartości ok. 15,8 mln zł. Przewidujemy też rozbiórkę 1 przejścia podziemnego o długości 30 m i wartości 50 000 zł - podał Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy GDDKiA w rozmowie z WNP.PL.Nie sposób nie podsumować programu Mosty dla Regionów. W maju 2019 roku wprowadzono w życie program, którego celem jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury o brakujące przeprawy mostowe. Na realizację rząd przeznaczył ok. 2,3 mld złotych, a w programie znalazło się 21 priorytetowych i rekomendowanych przez rządzących inwestycji. Samorządy mogą liczyć na dofinansowanie do 80 proc. inwestycji.Poprosiliśmy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej o podsumowanie działań w tym zakresie."W naborze na dofinansowanie etapu przygotowania dokumentacji na budowę przepraw w ramach programu Mosty dla Regionów samorządy złożyły 75 wniosków. Do programu zakwalifikowało się 25 inwestycji. Obecnie większość zadań jest na etapie tworzenia dokumentacji przygotowawczej do budowy przeprawy. Zgodnie z zapisami Programu, w ciągu 3 lat od zakończenia prac nad przygotowaniem dokumentacji, beneficjent jest zobowiązany do rozpoczęcia budowy mostu. Datą końcową obowiązywania Programu jest rok 2028" - podała Beata Pondo z Departamentu Komunikacji i Promocji resortu funduszy i polityki regionalnej.Przekazano również, że w przypadku 4 zadań zakończono przygotowywanie dokumentacji, a Ministerstwo Infrastruktury przekazało środki dla 3 przedsięwzięć.W ramach naboru organizowanego w 2020 roku dofinansowano inwestycję Gminy Kruszwica dla mostu w miejscowości Kobylniki; w listopadzie tego roku odbyło się uroczyste otwarcie mostu. Wartość projektu: 16,35 mln zł.W 2021 roku dofinansowanie przyznano na budowę mostu w miejscowości Porąbka w województwie śląskim. Zadanie dotyczy rozbiórki tymczasowej przeprawy mostowej i budowę nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z DK 948 i drogami powiatowymi (wartość - 29 mln zł).Również w 2021 roku zatwierdzono budowę mostu łączącego Starachowice z Wąchockiem. Inwestycja wiąże się z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 744 wraz z budową obwodnicy, budową przeprawy mostowej z drogami dojazdowymi. Wartość zadania to 120 mln zł. Okres realizacji inwestycji w powiecie bielskim oraz w województwie świętokrzyskim przypada na lata 2021-2023.