Budynek niemal zeroenergetyczny oddano w Poznaniu

Politechnika Poznańska zyskała nowy budynek - Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania. Ten obiekt, o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię, zrealizowało konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony Construcción.

Pozwala to uzyskać 80 proc. energii potrzebnej do ogrzania budynku w zimę oraz ochłodzenia latem.Tym sposobem budynek uzyskuje również o połowę lepsze parametry, niż wymaga tego Unia Europejska. Zgodnie z dyrektywą UE, od 2021 roku na terenie Unii Europejskiej mają być wznoszone wyłącznie budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię.- Wybudowany dla Politechniki Poznańskiej obiekt jest jednym z najbardziej energooszczędnych w Europie. Potwierdzamy tym samym, że chcemy aktywnie brać udział w transformacji energetycznej i przyczyniać się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej - mówi Jorge Calabuig Ferre, wiceprezes Mostostal Warszawa.Wydział Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania ma trzy kondygnacje nadziemne, które mają wysokość dwunastu metrów. Zgodnie z zamysłem architekta prof. Sławomira Rosolskiego projekt nawiązuje do proporcji Partenonu na Akropolu.Jednym z charakterystycznych elementów jest atrium, spełniające rolę wewnętrznego dziedzińca. Na tym samym poziomie znajdują się również dziekanaty i administracje wydziałów. Podziemna kondygnacja jest przeznaczona na laboratoria, salę wykładniczo-wystawienniczą i parking.Powierzchnia użytkowa budynku to 15,5 tys. m kw,, powierzchnia całkowita wynosi 19,9 m kw, powierzchnia terenu opracowania to 20,8 m kw, powierzchnia zabudowy 4,9 tys. m kw a kubatura to 69,9 m kw.Obiekt posiada cztery kondygnacje, w tym jedną podziemną.Mostostal Warszawa należy do grona największych firm budowlanych w Polsce.Akcje spółki są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, głównym akcjonariuszem spółki jest Acciona – hiszpańska firma działająca w sektorze infrastruktury, energetyki odnawialnej oraz gospodarki wodnej.