Budynki będą musiały spełniać parametry cieplne i ekologiczne

Sejm uchwalił nowelę ustawy dot. poprawy efektywności energetycznej budynków, który dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają przyczynić się do oszczędności energii i zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Nowe przepisy mają przyczynić się to do oszczędności energii i zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków. - Dostosowują one polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej ws. charakterystyki energetycznej budynków - powiedział wiceminister Piotr Uściński.

Regulacje wynikają m.in. z konieczności poprawy skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce - zaznaczył.

Celem zmian jest to, by w Polsce powstawały budynki o jak najwyższych parametrach cieplnych, z nowoczesnymi, dobrej jakości ekologicznymi rozwiązaniami. W konsekwencji przyczyni się to do oszczędności energii, zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków - wyjaśnił.

Sejm za ustawą poprawiającą efektywność energetyczną budynków

Sejm uchwalił w czwartek nowelę ustawy dot. poprawy efektywności energetycznej budynków, który dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają przyczynić się to do oszczędności energii i zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane.

Za uchwaleniem noweli z poprawkami głosowało 387 posłów, przeciw było 9, a 9 wstrzymało się od głosu. Poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym zgłosili posłowie PiS podczas drugiego czytania projektu noweli.

Podczas prac nad nowymi przepisami wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński wyjaśniał, że dostosowują one polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej ws. charakterystyki energetycznej budynków. Zaznaczył, że regulacje wynikają m.in. z konieczności poprawy skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce.

W Polsce mają powstawać budynki o jak najwyższych parametrach cieplnych

"Celem zmian jest to, by w Polsce powstawały budynki o jak najwyższych parametrach cieplnych, z nowoczesnymi, dobrej jakości ekologicznymi rozwiązaniami" - mówił wiceminister. W konsekwencji, jak podkreślał, "przyczyni się to do oszczędności energii, zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków".

W trakcie czwartkowych obrad sejmowej Komisji Infrastruktury posłowie pozytywnie zaopiniowali dwie poprawki, zgłoszone podczas drugiego czytania projektu przez posłów PiS; są to zmiany o charakterze redakcyjno-legislacyjnym, dotyczące przepisów przejściowych do ustawy, które wynikają z uzgodnień z legislatorami - tłumaczyła Anna Paluch (PiS).

📌#Sejm znowelizował ustawy:

🔸 o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych,

🔸Prawo pocztowe,

🔸o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawę – Prawo budowlane. pic.twitter.com/G86HGk3iYj — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) September 15, 2022

Negatywnie zaopiniowano natomiast dwie poprawki przedłożone przez Polskę 2050. "Ustawa nie definiuje górnej granicy grzywny, zatem za brak świadectwa efektywności energetycznej grozić może kara do kilku tysięcy zł, co narusza zasadę proporcjonalności" - mówiła w Sejmie Hanna Gil-Piątek. Zgłaszając poprawki zaznaczyła, że jej ugrupowanie nie poprzez procedowanych przepisów, "jeśli nie będzie górnego limitu grzywny i dłuższego vacatio legis".

Część posłów opozycji wskazywała też podczas czwartkowych prac nad nowelą w Sejmie, że certyfikat energetyczny "to koszt kilkuset zł dla domu jednorodzinnego". Zwracali uwagę, że dotyczy "wszystkich właścicieli i zarządców budynków oraz właścicieli mieszkań spółdzielczych w Polsce".

Nowela wprowadza obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej każdego budynku

Nowela wprowadza obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej każdego budynku indywidualnego czy wielorodzinnego.

Zakłada też m.in. wprowadzenie zmian dotyczących wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, które rozszerzają zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli (dotyczyć to będzie systemów o mocy ponad 70 kW.).

Umożliwiony ma być też powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, a także podniesiona zostanie jakość merytoryczna sporządzanych świadectw charakterystyki energetycznej (dotyczyć to będzie także protokołów sporządzanych z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji).

Inne rozwiązania obejmują m.in. wprowadzenie zmian korygujących istniejące mechanizmy "w obszarze sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji".

Ponadto inwestorzy (w tym deweloperzy i inwestorzy indywidualni) będą musieli dołączać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Rozwiązanie to dotyczy niektórych grup budynków.

Wprowadzony ma być też obowiązek montażu w określonych budynkach systemów automatyki i sterowania, zgodnie z przepisami unijnymi.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl