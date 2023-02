Burzliwa dyskusja wokół bloku w Jaworznie. Są zapewnienia o dobrej woli

Posłowie opozycji i koalicji oraz przedstawiciele rządu odbyli dziś burzliwą dyskusję podczas komisji sejmowej poświęconej Elektrowni Jaworzno III. Z kolei przedstawiciele Tauronu i Rafako zapewnili, że ich priorytetem jest doprowadzenie do pełnej sprawności bloku 910MW.

Dyskusja podczas posiedzenia Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych dotyczyła przyczyn, skutków oraz konsekwencji związanych z występującą awaryjnością i brakiem osiągnięcia optymalnej mocy w najnowocześniejszej jednostce wytwórczej jaką jest blok 910MW w Jaworznie, która doprowadziła do konfliktu między jego wykonawcą Rafako, a właścicielem spółką Tauron Wytwarzanie.

Opozycja skoncentrowała się na ustaleniu przyczyn awaryjności bloku 910 MW, natomiast przedstawiciele rządu i partii rządzącej apelowali, by sprawy dłużej nie roztrząsać, bo nie służy to osiągnięciu kompromisu między spółkami, które są w procesie mediacji.

Tauron i Rafako zapewniły, że mają dużo dobrej woli, żeby się porozumieć i doprowadzić awaryjny blok do pełnej sprawności.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Gadowski stwierdził, że wokół bloku w Jaworznie „trwa chocholi taniec,” przez kilka lat odbijamy się w jego sprawie od ściany, na co „opadają ręce.”

- Sprawność bloku wynosi 46 proc., a miał on za zaopatrywać w energię 2,5 mln Polaków.

Emisja miała być ograniczona do ok 30 proc. niższa, wobec tego, co było w przypadku starych bloków. Nie wiemy co dzieje się z tą inwestycją, czy Tauron badał węgiel i czy zabezpieczył węgiel z kopalni dedykowanej tej inwestycji (kopalnia Sobieski) - wymieniał Gadowski.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej oskarżają Tauron i rząd PiS o problemy bloku 910MW w Jaworznie

Dodał, że rząd PiS nie zbudował żadnego bloku węglowego i nie potrafi wydobyć węgla dla zabezpieczenia polskich bloków węglowych, co widać na przykładzie Taurona.

Poseł Dariusz Wieczorek z KO stwierdził, że awaryjność bloku w Jaworznie to nie wina Rafako i zapytał jak wyglądał nadzór nad blokiem i czy Tauron powołał jakiś zespół by sprawdzić sprawność techniczną jednostki.

Posłanka Gabriela Lenartowicz z KO pytała czy to prawda, że kiedy Tauron odbierał blok w 2020 nie miał uwag co do jakości jego wykonania i czy w 2022 przeprowadzono testy jego sprawności. Zwróciła uwagę, że w czerwcu 2022 wstrzymano wydobycie w kopalni Sobieski, z której węgiel jest dedykowany dla bloku w Jaworznie, bowiem jest to kocioł na parametry nadkrytyczne (w związku z tym parametry spalanego węgla są kluczowe i jego jakość musi być ściśle określona).

- Czy prawdą jest, że komisja ekspertów i naukowców potwierdziła, że paliwo spalane w Jaworznie było nieodpowiednie i było mieszane, co jest niezgodne z kontraktem. Czy Tauron chciał rozwiązać kontrakt z Rafako? - pytała Lenartowicz.

Poseł Wojciech Saługa z KO skrytykował Ministerstwo Aktywów Państwowych, że umywa ręce wobec konfliktu Taurona z Rafako i uznał, że to zupełnie nie na miejscu, że minister Sasin mówi, iż nie jest kompetentny, by włączyć się w jego rozwiązanie.

- Sasin ma kompetencje, żeby wysyłać twitty o cenach gazu, zmieniać prezesów spółek skarbu państwa, ale nie ma, żeby zajmować się blokiem w Jaworznie - komentował.

Jego zdaniem największym zarzutem wobec działań Tauronu jest wykorzystywanie nieodpowiedniego węgla do opalania jaworzyńskiego bloku.

- Nie ulega wątpliwości, że kiedy doszło do awarii, węgiel kontraktowy z kopalni Sobieski nie był dostępny. Tauron nie przedstawia nam żadnych danych dotyczących jakości węgla spalanego w kotle oraz tego jaki miało to wpływ na jego pracę - mówił Saługa.

Zadał również pytanie czy to prawda, że Siemens zdjął gwarancję na kocioł (kocioł został wykonany na licencji Siemensa) i jak poradzi sobie Tauron, kiedy węgiel z Sobieskiego znowu nie będzie dostępny, bo kopalnia ma fedrować tylko do końca lutego, a potem ma mieć przerwę.

Saługa podkreślał, że blok w Jaworznie jest jedną z kluczowych jednostek dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, a Tauron nie chce ujawnić informacji na temat jakości spalanego węgla w bloku 910 MW.

Partia rządząca i Ministerstwo Aktywów Państwowych uważają, że spółki muszą rozstrzygnąć spór między sobą

Poseł Wojciech Zubowski z PiS zwrócił uwagę, że na razie nie ma rozstrzygnięcia z czyjej winy blok w Jaworznie nie działa, a opozycja już wydała wyrok.

- Mam nadzieję, że o przyczynach niesprawności bloku dowiemy się czegoś więcej, ale nie rozstrzygajmy, że prawda i racja jest po jednej stronie, bo tego zapewne dowiemy się później. Dziś chodzi o to, żeby ludzie pracujący w Rafako mieli pracę, a do Polaków płynęła tania energia - mówił.

Podczas obrad komisji obecny był także wiceminister Aktywów Państwowych Karol Rabenda. Przyznał, że ministerstwo nie chce rozstrzygać sporu między spółkami, mediacje trwają i jego zdaniem politycy nie powinni mieszać się sporu, który oparty jest o wiele aspektów technicznych i finansowych.

- My nie stoimy po żadnej stronie. Chcemy, żeby ten spór zakończył się porozumieniem. W związku z tym, że spółki zdecydowały, że nie będą wypowiadać się publicznie, żeby nie zaszkodzić trwającym mediacjom zostawiam już do decyzji spółek, które je prowadzą, czy odniosą się do stawianych przez opozycję pytań - mówił Rabenda.

Dodał, że ministerstwo angażuje się w rozwiązanie sporu, ale nie nagłaśnia tego medialnie. Jego zdaniem opozycja roztrząsa konflikt, co nie służy porozumieniu.

Poseł PiS Janusz Kozik zwracał uwagę, że opozycja niesłusznie koncentruje się na jakości węgla spalanego w Jaworznie, bo jedynym istotnym parametrem jest jego zachlorowanie, co faktycznie prowadzi do korozji bloku.

Rafako i Tauron zapewniają, że blok w Jaworznie działa stabilnie, a strony są bliskie porozumienia

Prezes Taurona Wytwarzanie, Trajan Szuladziński powiedział na komisji, że od września 2022 roku blok 910MW pracuje stabilnie, a jeśli dochodzi do obniżania jego mocy, jest to podyktowane zapotrzebowaniem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, czyli operatora polskiego systemu elektroenergetycznego.

- Dla naszej spółki najważniejsze jest teraz doprowadzenie do pracy bloku, zgodnie z jego parametrami kontraktowymi. Chcemy przetestować, czy są one osiągalne, a jeśli nie doprowadzić do ich osiągnięcia - mówił Szuladziński.

Prezes Taurona Wytwarzanie zwrócił uwagę, że o ile węgiel z kopalni Sobieski jest dedykowanym do pracy bloku, niemożliwe jest, by polegać na nim przez cały okres jego eksploatacji.

- Podstawowym węglem dedykowanym jest węgiel z kopalni Sobieski i tak Sobieski miał przerwę technologiczną i trwała ona przez 3 miesiące, bo były przezbrajane ściany, co jest naturalnym procesem, kopalnia Sobieski ma o wiele mniejsze pokłady węgla niż jest potrzebne na okres 30 lat - czyli na tyle, na ile jest przewidziana praca bloku - podkreślił.

Szuladziński ocenił, że w tej chwili węgiel z Sobieskiego stanowi ok. 80 proc. paliwa, które idzie do bloku i wbrew temu, co mówiła posłanka Lenartowicz, węgiel się miesza, tak żeby spełniał parametry kontraktowe. Przyznał, że Tauron dodawał do mieszanki również surowiec z Indonezji, bo węgiel tylko z kopalni Sobieski nie wystarczałby na cały okres funkcjonowania bloku.

Prezes Taurona zapewnił, że jego intencją jest ugoda z Rafako i po to we wtorek jego spółka zawarła porozumienie, a Rafako przedłużyło gwarancje bankowe na blok. Poinformował również, że w przyszłym tygodniu do Jaworzna wchodzi firma Energopomiar, którą akceptują obydwie spółki, żeby sprawdzić, czy blok osiąga parametry kontraktowe.

- Przy odbiorze bloku były usterki, ale częściowo zostały usunięte. Chcę uspokoić, że węgiel do kotła jest zabezpieczony i pochodzi z polskich kopalń. Mamy zapas powyżej 180 tys. ton paliwa dedykowanego tylko do tego bloku. Funkcjonowanie jednostki jest stabilne - zapewnił Szuladziński.

Dodał, że 20 marca rozpocznie się zaplanowany przegląd kotła i będzie trwał miesiąc. Przypomniał też, że kluczowe dla pracy bloku jest osiągnięcie parametrów kontraktowych, gdzie najistotniejsza jest nie pełna moc, a sprawność bloku i możliwość osiągnięcia mocy minimalnej, bo jedną z najistotniejszych cech kotła jest elastyczność, co pozwala mu współpracować z OZE.

Prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki potwierdził, że jednostka pracuje stabilnie, a jej kondycja jest ważna dla jego spółki, ponieważ poczuwa się ona do odpowiedzialności za polskie bezpieczeństwo energetyczne, chociaż Rafako jest firmą półprywatną.

- Dziś praca na mocy 380 MW, czyli na minimum technicznym w granicach 30-40 proc. mocy jest dużym osiągnieciem. Chcemy, żeby ten blok pracował i chcemy wspierać Tauron by tak było. Jesteśmy gotowi podzielić się swoją wiedzą - zapewniał Domagalski-Łabędzki.

Jak dodał, blok, w Jaworznie jest nie tylko najnowocześniejszym kotłem na parametry nadkrytyczne w Polsce, ale i w Europie.

Rafako jest skłonne zaakceptować spalanie węgla niekontraktowego, ale nie chce ponosić odpowiedzialności

Prezes Rafako przyznał, że obecna sytuacja międzynarodowa nie sprzyja pozyskaniu optymalnego paliwa do bloku 910 i jest to problem, którego rozwiązanie jest poza zasięgiem Taurona.

- Wiemy, że okoliczności mogą sprawiać, że będzie trzeba spalać inny węgiel niż kontraktowy, ale nie chcemy ponosić za to odpowiedzialności. Chcemy rozmawiać jak to się przyczynia do problemów bloku, przyznajemy też, że problemy mogły pojawić się po naszej stronie i zamierzamy to wyjaśnić - zapewniał.

Domagalski-Łabędzki zadeklarował, że jego spółka podchodzi do jednostki propaństwowo i chce zakończyć rozmowy z Tauronem w sposób koncyliacyjny. Stwierdził też, że sytuacja międzynarodowa mogła sprawić, że Tauron usztywnił się w kwestii węgla, co dalej doprowadziło do konfliktu.

- Blok był zaprojektowany na określony węgiel, ale wiemy, że sytuacja międzynarodowa powoduje, że nie ma takich możliwości i chcemy dzielić się wiedzą, jak spalać inne paliwo bezpiecznie - mówił prezes Rafako. Skonstatował, że upadłość takiej spółki jak Rafako, miałoby ogromne konsekwencje nie tylko dla Raciborza, ale i dla transformacji energetyki.

Czemu rząd nie chce u nas drugiego Berlina? Zobacz „Rządową ławę”

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl