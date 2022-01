Bydgoszcz: Otwarcie Mostu Uniwersyteckiego jeszcze w styczniu

Pod koniec stycznia przewidziane jest otwarcie Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, zamkniętego z powodu zagrożenia bezpieczeństwa. Naprawiono już uszkodzone elementy mocowania want (lin) do płyty przeprawy, a do dokończenia pozostało ponowne napięcie want.

Trwają też badania laboratoryjne wybranych elementów konstrukcji mostu.

Wszystkie węzły mocowań, zostały już naprawione. Konieczne było między innymi dospawanie dodatkowych blach wzmacniających. Zainstalowane już zostały też pierwsze z czujników nowego monitoringu.

Harmonogram prac przewiduje, że za półtora tygodnia powinny zostać przeprowadzone próby obciążeniowe mostu, a w przypadku ich pozytywnych wyników ponowne otwarcie obiektu nastąpi jeszcze w styczniu. Zgodnie z umową, wykonawca ma zakończyć wszystkie prace związane z naprawą przeprawy do 26 stycznia.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zlecił wykonanie symulacji obliczeniowych sytuacji krytycznych, w których awarii może ulec dowolna z lin podwieszających most. Posiadanie takich analiz pozwoli w przyszłości na szybką ocenę stopnia zagrożenia i podjęcie odpowiednich działań w przypadku takich zdarzeń, jak wypadek komunikacyjnego czy pożar w bezpośredniej bliskości wanty.

Nad całością zadania od początku czuwają naukowcy z uczelni technicznych Bydgoszczy, Gdańska i Wrocławia.

Most Uniwersytecki przez Brdę został zamknięty 29 stycznia 2021 r. z powodu stwierdzenia odkształcenia elementów mocujących wanty do płyty mostu. Te połączenia przęseł z wantami okazały się za słabe i mogły nie utrzymać ciężaru całego obiektu.

Trasa Uniwersytecka wraz z Mostem Uniwersyteckim została oddana do użytku 12 grudnia 2013 r. Most ma dwa stalowe przęsła, a pylony przeprawy w wysokości 70 m ukształtowano w formie przenikających się podków. Pomost pod obie jezdnie jest podwieszony do pylonów za pomocą 16 lin, z których najdłuższe mają 160 m.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl