Bydgoszcz: Rozpoczną się przygotowania budowy nowego wiaduktu

W nadchodzącym tygodniu rozpoczną się przygotowania do rozbiórki dotychczasowego i budowy nowego wiaduktu północnego na ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Powstanie m.in. zaplecze budowy i zostanie przełożony ruch na równoległy wiadukt południowy.

Wykonawca inwestycji Mostostal Kielce w pierwszej kolejności przygotuje zaplecze budowy i przygotuje przejazdy przez pas zieleni na ul. Wojska Polskiego i pod obiektem na ul. Jana Pawła II. Wykonane zostanie również oznakowanie poziome i pionowe.

Ruch pojazdów zostanie przełożony na wiadukt południowy, co będzie wiązać się z przejazdem przez torowisko. Ruch tramwajowy na tym odcinku będzie odbywał się bez zmian. Po zmianie dotychczasowej organizacji ruchu wykonawca przystąpi do prac rozbiórkowych, na przełomie lipca i sierpnia.

W ramach inwestycji powstanie nowy obiekt z drogą rowerową, chodnikiem i oświetleniem. Nowy wiadukt, jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem, ma być przejezdny w pierwszym kwartale przyszłego roku. Całość prac zajmie około roku. Koszt przedsięwzięcia to ponad 22 mln zł.

Wiadukty na ul. Wojska Polskiego zostały wybudowane w latach 1975-1978. To trzy niezależne obiekty mostowe - dwa wiadukty drogowe i znajdujący się między innymi wiadukt tramwajowy. Mają po cztery przęsła i długość 112 m. Wiadukty drogowe w 1992 roku przeszły kapitalny remont, a wiadukt tramwajowy doczekał się takiego remontu pod koniec pierwszej dekady XXI wieku.

W 2017 roku zakończyła się gruntowna przebudowa wiaduktu południowego. Wymienione zostały filary, przęsła, wybudowany został prawoskręt w kierunku al. Jana Pawła II. Powstał też nowy chodnik z drogą rowerową.

Po oddaniu do użytku nowego wiaduktu południowego, prowadzone były prace przy dokumentacji dla północnego wiaduktu. Ze względu na pogarszający stan techniczny wiaduktu, w połowie 2019 roku wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h i nośności pojazdów do 3,5 t.

Przebudowy na razie nie wymaga wiadukt tramwajowy, który przez lata nie był intensywnie użytkowany.

