Bydgoszcz: Szpital im. Biziela powiększy się o budynek z lądowiskiem dla śmigłowców

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy powiększy się o pięciokondygnacyjny budynek z lądowiskiem na dachu dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podpisano już umowę z wykonawcą, a inwestycja ma być gotowa pod koniec 2023 r.

W nowym budynku znajdą siedzibę m.in.: Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego, Klinika Foniatrii i Audiologii z Oddziałem Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny z 11 salami operacyjnymi, Oddział Kliniczny Rehabilitacji, Dział Sterylizacji i Dezynfekcji, Archiwum Szpitala, a także sala audytoryjna i sale dydaktyczne dla studentów bydgoskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Gmach o powierzchni prawie 18,4 tys. m kw przewidziany jest na 144 łóżka szpitalne.

W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie też część istniejącego budynku szpitala, która będzie połączona z nowym budynkiem.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika podpisał umowę na realizację inwestycji z konsorcjum firm Alstal Grupa Budowlana i Alstal Investment, które za wykonane prace otrzyma 162,6 mln zł. Całość ma być gotowa do 15 grudnia 2023 r.

Przez sześć miesięcy wykonawca będzie pracował nad przebudową instalacji podziemnych i posadowieniem budynku. W ciągu 14 miesięcy gmach ma być gotowy w tzw. stanie surowym, a później nastąpi etap wykańczania i wyposażania.

Budowa jest jedną z inwestycji realizowanych w ramach wieloletniego programu rozbudowy i modernizacji szpitala im. Biziela, finansowanego w zdecydowanej części przez Ministerstwo Zdrowia. Zaplanowano go na lata 2018-2025.Całkowita wartość kosztorysowa projektu to ponad 376 mln zł, z czego prawi 350 mln zł to dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia, ponad 26 mln zł to środki unijne, a ponad 1,3 mln zł to środki własne Collegium Medicum.

Dotychczas za pieniądze programu m.in.: opracowano dokumentację projektową nowego budynku i lądowiska dla śmigłowców LPR, zakupiono trzy ambulanse, przebudowano układ zasilania awaryjnego szpitala, zmodernizowano kuchnię szpitalną i wybudowano garaże dla karetek. Zakupiono też 163 łóżka, zmodernizowano kliniki i zakupiono nowoczesną aparaturę medyczną.

