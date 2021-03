Bydgoszcz: Tereny nad Wisłą przejdą rewitalizację

W dzielnicy Bydgoszczy Stary Fordon rewitalizację przejdą uliczki i tereny rekreacyjne nad Wisłą. Powstaną obiekty rekreacyjne, ścieżki dydaktyczne w miejscach o szczególnych walorach oraz przybędzie drzew i krzewów. Przedsięwzięcie będzie kosztować około 25 mln zł.

Dzięki inwestycji estetycznego i kameralnego charakteru nabiorą uliczki położone pomiędzy brzegiem Wisły i przecinającą dzielnicę ulicą Bydgoską. Zbudowanych i przebudowanych zostanie sześć uliczek, których nawierzchnie zostaną zbudowane z kamiennej kostki płyt chodnikowych. Wykorzystana zostanie m.in. kostka granitowa, która pozostała po remontach ul. Bydgoskiej i Starego Rynku w centrum miasta.

W pasie zieleni nad Wisłą powstanie infrastruktura rekreacyjna. Zbudowane zostaną m.in.: skatepark, tor dla rowerzystów, plac zabaw, ścianka do wspinaczki, boisko do siatkówki plażowej, plac ćwiczeń. Na cele rekreacyjne przebudowane będzie też jedno z podwórek. Przewidziano posadzenie wielu drzew i krzewów, a także urządzenie ścieżek dydaktycznych na terenach o dużej wartości przyrodniczej.

Projekt zakłada też budowę i przebudowę infrastruktury technicznej występującej w pasach drogowych i na terenach rekreacyjnych.

Wszystkie rozwiązania zostały skonsultowane z przedstawicielami mieszkańców. Uwzględniają też maksymalny stopień ochrony środowiska naturalnego.

Rewitalizacja potrwa dwa lata, a roboty wykona wyłoniona w przetargu firma Strabag. Inwestycja zostanie sfinansowana z wykorzystaniem europejskich środków na Gminny Program Rewitalizacji.

Wcześniej w Starym Fordonie rozpoczęła się budowa nabrzeża. Wykonawca przed zimą wbił około 85 proc. ścianek szczelnych stanowiących konstrukcję obiektu. Roboty przerwały niskie temperatury, a obecnie przeszkadza podwyższony poziom Wisły. Będzie to miejsce wypoczynku i rekreacji. Stworzone zostaną warunki do wodowania i cumowania małych jednostek pływających. Wstępnie zakończenie tej części inwestycji planowane jest na koniec roku, a jej koszt to ponad 7 mln zł.