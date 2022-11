Bydgoszcz: Termin zakończenia największej inwestycji zagrożony

Zagrożone jest terminowe skończenie największej inwestycji w Bydgoszczy - budowy dwóch mostów przez Brdę, przebudowy części ulic Fordońskiej i Toruńskiej oraz modernizacji węzła tramwajowego przy ul. Perłowej - poinformował Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Umowa z wykonawcą, firmą Trakcja została zawarta w połowie 2021 r. Zgodnie z jej zapisami inwestycja ma być gotowa do jesieni 2023 r.

Najpoważniejszą częścią przedsięwzięcia jest budowa dwóch mostów - tramwajowego i drogowego przez Brdę

Powstają obok istniejącej przeprawy drogowej. Zamontowane i nasunięte nad rzeką zostały dotąd wszystkie elementy stalowe mostu tramwajowego, który jest obecnie betonowany. Wykonano też podpory nowego mostu drogowego.

Wykonawca ułożył nawierzchnię i torowisko po północnej stronie ul. Fordońskiej, a prowadzone są roboty przy układaniu torowiska po stronie południowej. Nadal nie wykonano chodnika na tym odcinku, a brak możliwości przejścia dla pieszych nie pozwala na oddanie do ruchu północnej jezdni ul. Fordońskiej i odchodzącej do niej ul. Łęczyckiej. To wstrzymuje też rozpoczęcie robót na jezdni południowej.

W ramach inwestycji powstaje również nowe torowisko na ul. Perłowej. Dokonano już montażu torowiska na prawie całej długości przebudowywanego odcinka oraz słupów trakcyjnych. Nadal jednak kontynuowane są roboty związane z infrastrukturą podziemną i sanitarną na ul. Toruńskiej i Perłowej.

Wszystko coraz bardziej się opóźnia. Zarząd podał, że wymusił na wykonawcy zmianę kierownika prac na budowie

ZDMiKP zwrócił uwagę, że ze względu na zmiany w harmonogramie robót i ograniczone postępy robót drogowych na ul. Fordońskiej oraz torowych na ul. Perłowej już w listopadzie 2021 r. wystosował do wykonawcy pierwsze pisma ponaglające. Inwestor zaznaczył, że od tego czasu wysłał już kilkanaście dokumentów w tej sprawie, a na cotygodniowych radach budowy przedkłada wykonawcy kolejne uwagi dotyczące kolejnych robót.

Zarząd podał, że wymusił na wykonawcy zmianę kierownika prac na budowie, nie wyraził też zgody na jakiekolwiek zmiany terminów realizacji robót i wynagrodzenia. Wskazał też, że małe zaangażowanie na budowie ludzi i sprzętu oraz brak koordynacji robót spowalnia dalsze prace i przedłuża utrudnienia w ruchu drogowym oraz grozi niedotrzymaniem terminu końcowego.

W finansowaniu inwestycji wykorzystywane są środki unijne, a wszystkie tego typu projekty muszą zostać zakończone i rozliczone do końca 2023 r.

