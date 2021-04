Bydgoszcz: Wiadukt zostanie rozebrany i pobudowany od nowa

Wiadukt północny nad ul. Wojska Polskiego, nad al. Jana Pawła II, w Bydgoszczy, zostanie rozebrany i zbudowany do nowa ze względu na bardzo zły stan techniczny. Podobną, gruntowną modernizację przeszedł kilka lat temu bliźniaczy wiadukt południowy.

Wybrany został już wykonawca - Mostostal Kielce, a inwestycja będzie kosztować przeszło 22 mln zł. W ramach inwestycji powstanie nowy obiekt z drogą rowerową i chodnikiem. Na przełomie kwietnia i maja wykonawcy przekazany zostanie plac budowy, by mógł jak najszybciej rozpocząć prace.

Nowy wiadukt, jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem, ma być przejezdny już zimą tego roku. Zakończenie całości prac przewidziano do połowę przyszłego roku. Termin prac został skoordynowany z rozbudową przebiegającej kilka kilometrów dalej ul. Kujawskiej, do której dochodzi al. Wojska Polskiego.

W trakcie prowadzonych robót, ruch pojazdów zostanie przekierowany na wiadukt południowy, co wiązać się będzie z tymczasowym przejazdem przez istniejące torowisko. Ruch tramwajowy na tym odcinku będzie natomiast odbywał się bez zmian.

Przebudowa wiaduktu południowego zakończyła się w maju 2017 roku; kosztowała 13 mln zł. W jej ramach wymienione zostały filary, przęsła, wybudowany został prawoskręt w kierunku al. Jana Pawła II. Wykonany został też nowy chodnik z drogą rowerową, które zastąpiły prowizoryczną drogę wygrodzoną od jezdni betonowymi barierkami.

Po oddaniu do użytku nowej wiaduktu południowego, prowadzone były prace przy dokumentacji dla północnego wiaduktu. Ze względu na pogarszający stan techniczny wiaduktu w połowie 2019 roku wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/ha i nośności pojazdów do 3,5 t

Wiadukty na ul. Wojska Polskiego zostały wybudowane w latach 1975-1978, a w 1992 roku przeszły remont kapitalny.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl