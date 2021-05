Bydgoszcz: Za półtora roku dokumentacja rozbudowy Filharmonii Pomorskiej

Za półtora roku ma powstać dokumentacja architektoniczna rozbudowy i modernizacji Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Projekt wykona wyłoniona w konkursie pracownia Kozień Architekci z Krakowa.

"Praktycznie rozpoczynamy rozbudowę Filharmonii Pomorskiej, inwestycję, na którą czekają melomanii i artyści, pracownicy tej wspaniałej instytucji. To, co się tu właśnie rozpoczyna, to rewolucja, nowy rozdział w historii naszej filharmonii. Dziękuję autorom koncepcji rozbudowy, odważnej i jednocześnie pozostającej w wielkiej pokorze wobec obiektu, który już istnieje" - podkreślił marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

O tym, jak ma wyglądać Filharmonia Pomorska po rozbudowie, zdecydował jeszcze w 2017 roku zarząd województwa. Na podstawie tych założeń program funkcjonalno-użytkowy opracowała poznańska firma Sound & Space.

W kolejnym etapie ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej remontu, przebudowy i rozbudowy filharmonii. Do konkursu zgłosiło się 13 pracowni architektonicznych z kraju i zagranicy. Po weryfikacji przedłożonych dokumentów, do złożenia ofert zaproszono osiem pracowni, z których opracowania złożyło siedem pracowni.

W konkursie, którego wyniki ogłoszono przed prawie rokiem zwyciężyła krajowska pracownia Kozień Architekci, z którą niedawno zarząd województwa kujawsko-pomorskiego podpisał umowę. Wykonanie projektu budowlanego wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę potrwa około 1,5 roku.

Z gmachem Filharmonii Pomorskiej, oddanej do użytku w 1958 roku, zostanie połączony nowy budynek z małą salą koncertową z widownią na co najmniej 350 miejsc, estradą dla 30-osobowej orkiestry i 30-osobowego chóru, profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem, z zapleczem dla artystów. Zaplanowany został też system podziemnych parkingów dla gości i artystów. Nową jakością będzie połączony z kawiarnią artystyczną salon wydawniczy będący też miejscem ekspozycji dzieł sztuki. Wśród założeń jest też otwarcie ogólnodostępnej restauracji.

Główna sala koncertowa, doceniana w kraju i za granicą ze względu na znakomitą akustykę, zostanie starannie, z zachowaniem najwyższych standardów, wyremontowana. Jednym z podstawowych założeń programu, któremu podporządkowane są wszystkie pozostałe posunięcia, jest bowiem zachowanie jej unikatowych walorów akustycznych. Tu pojawi się profesjonalne zaplecze do rejestracji koncertów oraz transmisji telewizyjnych i internetowych, system sterowania światłem i dźwiękiem oraz bardzo klimatyzacja estrady i widowni.

Koszt dokumentacji w wysokości 14 mln zł sfinansowany zostanie z budżetu województwa. Prace budowlane potrwają około trzech lat, ale na razie są zapewnione źródła finansowania inwestycji. Szacunkowa wartość całego przedsięwzięcia to 210 mln zł.

