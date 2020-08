Byli prezesi PGNiG i KGHM będą rządzić Rafako

Rada nadzorcza Rafako, w związku z upływem i wygaśnięciem kadencji dotychczasowych członków zarządu, wyznaczyła jego nowy skład. Nowym prezesem spółki będzie Mariusz Zawisza, były prezes PGNiG, jego zastępcą Radosław Domagalski-Łabędzki, były prezes KGHM.

Trudna misja

Wcześniej w latach 2013-2015 był związany z jednym z najbogatszych ludzi w Polsce – był doradcą Michała Sołowowa do spraw inwestycji w Azji. Zdobywał tam doświadczenie jako prezes Magellan Trading Co. Ltd w Szanghaju.Obaj menedżerowie staną przed trudnym wyzwaniem. Rafako przeżywa w ostatnich miesiącach kłopoty (pod znakiem zapytania stało nawet dalsze istnienie spółki). W grudniu ubiegłego roku PBG, główny akcjonariusz (i dłużnik) Rafako złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz jednoczesne uchylenie układu zawartego z wierzycielami w 2015 rokuNa to nałożyły się rosnące koszty realizacji kontraktów w Kozienicach (dostawa i montaż instalacji oczyszczania spalin) oraz Wilnie (budowa bloku elektrociepłowni), oraz spowodowany awarią poślizg na kontrakcie w elektrowni Jaworzno.Pod koniec maja zarządca PBG poinformował o zamiarze sprzedaży 33-procentowego pakietu akcji w Rafako, który znajduje się posiadaniu restrukturyzowanej firmy. Pozyskanie nowego inwestora strategicznego może pomóc raciborskiej spółce w wyjściu na prostą. Obecnie drugim co do wielkości (blisko 10 proc.) akcjonariuszem firmy jest Polski Fundusz Rozwoju.Ze względu na tarapaty, w jakich się znalazło Rafako, firma wyzbywa się też autobusowego biznesu.- Przed Zarządem powołanym na nową kadencję duże wyzwanie, bo Spółka wymaga głębokiej restrukturyzacji, by utrzymać pozycję lidera w swej branży. Do tego potrzebne jest jednak wsparcie wszystkich interesariuszy i zrozumienie potrzeby gruntownych zmian ze strony Załogi – powiedział Mariusz Zawisza,, nowy prezes Rafako– Rada Nadzorcza postawiła przed Zarządem jasne cele. Dogłębnie analizujemy potrzeby naszych klientów, dla których chcemy pozostać długofalowym partnerem. Mamy zarazem świadomość sytuacji na rynku, która wymagać będzie wielu trudnych decyzji, ale jesteśmy przekonani, żeich podjęcie pozwoli na wyjście z trudnej sytuacji i odbudowanie wartości Rafako – dodał, przypominając, że niesłychane ważne jest teraz dokończenie największej inwestycji realizowanej przez spółkę w Jaworznie.Projekt realizuje spółka zależna E003B7 sp. z o.o., której prezesem jest od kwietnia br. Radosław Domagalski- Łabędzki, zarazem wiceprezes Rafako. W krótkim czasie doprowadził do podpisania porozumienia z Tauronem, po impasie w rozmowach jaki nastąpił po awarii przy próbnym uruchomieniu kotła. Komisja awaryjna orzekła, że przyczyny awarii były obiektywne, a podpisany Aneks nr. 8 określił nowy termin oddania bloku na listopad tego roku.- Budowa w Jaworznie postępuje zgodnie z planem, jesteśmy nawet przed czasem z jej kolejnymi etapami, niedawno rozpoczęliśmy z sukcesem rozpalanie kotła paliwem węglowym – poinformował Radosław Domagalski-Łabędzki, dodając, że projekt w Jaworznie jest nie tylko niezmiernie ważny dla RAFAKO, ale ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.Strata netto grupy Rafako przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 0,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej Rafako miało 1,3 mln zł zysku. Wartość portfela zamówień grupy na koniec marca 2020 roku wynosiła 2,32 mld zł, podczas gdy rok wcześniej byłó to 2,81mld zł - podała grupa w raporcie kwartalnym.