Były prezes KGHM uratuje Rafako? "Bardzo liczymy na rozsądek Tauronu"

Do 15 listopada 2020 r. ma finalnie zostać oddany nowy blok energetyczny o mocy 910 MW - przewiduje zawarte w ostatnich dniach porozumienie pomiędzy Rafako i Tauronem. Kluczowe jest jednak podpisanie aneksu do umowy, który sformalizuje te ustalenia. Dotyczy to zwłaszcza kwestii finansowych, a te są kluczowe dla przyszłości Rafako, co w rozmowie z portalem WNP.PL przyznał Radosław Domagalski-Łabędzki. Od niedawna kieruje on zależną od Rafako spółką E003B7, odpowiedzialną za budowę bloku.

Na 28 maja zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Rafako, które ma głosować w sprawie dalszego istnienia spółki. Dzień później mają zostać ogłoszone pełne wyniki za 2019 r. Wstępnie spółka informowała o 258 mln zł straty netto.

Nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym nie udałoby nam się podpisać aneksu w Jaworznie. Brak jego zawarcia miałby daleko idące konsekwencje i bardzo liczymy na rozsądek ze strony naszych partnerów z grupy Tauron - podkreślił Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes spółki E003B7.

W kontrakt jest jeszcze zaangażowanych kilkaset osób, jeśli weźmiemy też pod uwagę podwykonawców. Oczywiście sytuacja związana z pandemią koronawirusa jest dodatkowym utrudnieniem - wskazał Łukasz Hołubowski, wiceprezes E003B7.