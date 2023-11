Były prezes Rafako odpiera zarzuty obecnego zarządu. Spółka upadnie?

W odpowiedzi na ostatnie zarzuty zarządu Rafako opublikowane na łamach WNP.PL były prezes spółki Maciej Stańczuk nadesłał do redakcji swoje oświadczenie, oskarżając raciborską spółkę o publikację nieprawdy godzącą w jego imię.

Oświadczenie byłego prezesa Rafako Macieja Stańczuka:

"1. Warunkiem przetrwania Rafako była realizacja podpisanej umowy inwestycyjnej między Rafako,

TFI PFR, PG Energy i obligatariuszami PBG. Harmonogram umowy inwestycyjnej przewidywał

zamknięcie transakcji do 30.09.2023. To się jak wiadomo nie stało.

2. Ze zobowiązań umowy inwestycyjnej wywiązało się tylko PBG. Ani PFR TFI ani PG Energy, nie

wypełniły zobowiązań. Zarząd, pod moim kierownictwem, robił wszystko, by spełnić warunki

zawieszające. M.in. do 30.09 domknęliśmy ugodę z litewskim VKJ, wynegocjowana została ugoda z

inwestorem projektu muzeum Pamięć i Tożsamość (formalne podpisanie ugody miało miejsce tydzień

po odwołaniu mojego zarządu), przygotowana i parafowana została ugoda z Energa S.A. (jej formalne

podpisanie nastąpiło też tydzień po odwołaniu mojego zarządu w terminie, który ja jeszcze ustaliłem z

prezesem Elektrowni Ostrołęka, tymczasem zawarcie ugody jako sukces przypisuje sobie obecny

zarząd Rafako). Dodatkowo prowadzone były bardzo intensywne rozmowy z zarządem JSW Koks

w celu osiągnięcia ugody w sprawie realizacji projektu w Radlinie (zapewnione zostało bieżące

finansowanie projektu do jego zakończenia, jednak ostateczna ugoda miała zostać podpisana w

Proces inwestycyjny w Rafako z udziałem PFR TFI i PG Energy mógł być pozorowany

momencie zakończenia procesu inwestorskiego Rafako, czemu trudno się dziwić). Odbyło się wielespotkań z bankami gwarantami na projekcie Jaworzno, otrzymaliśmy zapewnienie banków ogotowości konwersji ich roszczeń zwrotnych na akcje Rafako. Konwersja miała jednak nastąpićdopiero w momencie zamknięcia procesu inwestorskiego, czyli dokapitalizowania Rafako kwotą 50mln zł (z czego PG Energy miało zapewnić 40 mln zł, a PFR TFI 10 mln zł), a także poudostępnieniu finansowania obrotowego przez jeden z funduszy PFR na kwotę 50 mln zł orazudzieleniu przez ARP (również grupa PFR) Rafako finansowania długoterminowego na 100 mln zł,które miało być przeznaczone przede wszystkim na wykup wierzycieli układowych.

3. Stanowczo oświadczam, że realizacja zamknięcia procesu inwestorskiego z PFR TFI i PG Energy

była podstawowym wariantem, który realizowałem będąc prezesem zarządu Rafako. Jednak z

uwagi na brak jakichkolwiek postępów w realizacji harmonogramu procesu inwestorskiego ze strony

PFR TFI i PG Energy zdałem sobie jednak sprawę, że ten preferowany przez zarząd i akcjonariuszy

wariant może być pozorowany w obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych. Dziś jestem

przekonany, że tak było, a dodatkowo, fakt zbliżania się wyborów powodował, że od początku

października trudno było oczekiwać podejmowania istotnych decyzji (np. o finansowaniu

pomostowym przez PFR) przez instytucje publiczne, co potwierdzali zarówno pracownik PFR TFI

Michał Sikorski (po moim odwołaniu, po wielu latach zasiadania w radzie nadzorczej Rafako,

jako przedstawiciel PFR TFI, został członkiem zarządu Rafako), i prezes PG Energy Paweł Gricuk.

4. Umowa inwestycyjna nigdy nie przewidywała bezwarunkowego podjęcia uchwał konwersyjnych

przez PBG, zdumiewa więc, dlaczego teraz zarząd Rafako porusza ten wątek, oczekując, że

obligatariusze PBG zgodzą się na nowe warunki. Już raz zdecydowanie odmówili takiej propozycji,

co nie dziwi, bo jest ona próbą wywłaszczenia akcjonariusza, czyli niejako wrogim przejęciem

spółki. Poza tym, wszyscy zdają sobie sprawę, że samo oddłużenie spółki nie spowoduje jeszcze

odzyskania przez nią dodatnich kapitałów, które pojawiłyby się dopiero po jej dokapitalizowaniu przez

akcjonariuszy. Zmiana proponowana przez obecny zarząd nie zapewni więc spółce możliwości

powrotu na rynek i pozyskiwania nowych kontraktów.



5. Opieszałość ze strony PFR TFI oraz PG Energy w prowadzeniu procesu inwestorskiego,

wskazywały od pewnego momentu na pozorowany charakter podejścia do transakcjiinwestorskiej przez te podmioty (trudno było uwierzyć, że ci inwestorzy zainwestują w spółkę200 mln zł tylko po to, by spłacić jej spółki, bez zapewnienia finansowania rozwoju).Dlatego, odkąd zorientowałem się, że PFR TFI oraz PG Energy mogą działać w złej wierze,pozorując zainteresowanie spółką, cały czas analizowałem i pracowałem nad wariantemalternatywnym, czyli powrotem do scenariusza przejęcia Rafako przez MS Galleon.Ten potencjalny inwestor miał przez ponad rok wyłączność w procesie inwestorskim i dobrzeorientował się w sytuacji spółki. O prowadzonych z przedstawicielem MS Galleon rozmowachinformowałem oficjalnie członków rady nadzorczej Rafako, ale także PFR TFI. Robiłem to przedewszystkim, dlatego, że jako prezes miałem obowiązki nie tylko wobec akcjonariuszy, ale przedewszystkim wobec spółki i jej pracowników. Zwykła uczciwość ludzka, obok tej menedżerskiej,wymaga rozważania rozwiązań, które wszystkich interesariuszy wprawdzie nie zadowolą, alepozwolą zachować jak najwięcej miejsc pracy i pozwolą spółce wrócić na rynek.



6. Wątpliwości obecnego zarządu Rafako wobec realności wariantu podstawowego prowadzonego

procesu sprzedaży pakietu akcji posiadanego przez PBG uważam za niczym nieuzasadnioną

insynuację.

Stańczuk nie informował rynku o możliwości procedury prepackowej z udziałem MS Galleonu, bo propozycję tę odrzucił PFR

7. Podobnie traktuję zarzuty o niekomunikowaniu w raportach bieżących moich rozmów z MS

Galleon. Nie komunikowaliśmy zmiany rekomendacji wariantu ratowania spółki, gdyż pomysł pre-

pack z udziałem MS Galleon został od razu odrzucony przez PFR, więc skupiłem się wyłącznie na

spełnianiu warunków zawieszających wstępną umowę inwestycyjną, z których większość kierowany

przeze mnie zarząd zrealizował, a co sobie przypisują moi następcy. (patrz punkt 2).

8. Nie było żadnej decyzji zarządu o zamiarze złożenia wniosku o upadłość w styczniu 2023 r. po

otrzymaniu przez Tauron wezwania do zapłaty kar umownych.

9. Z przerażeniem obserwuję działania, powołanego na żądanie PFR (co mogą poświadczyć

członkowie rady nadzorczej Rafako), obecnego zarządu Rafako, który skupia się na

personalnych rozgrywkach, przywraca do pracy najbliższe otoczenie odwołanego w atmosferzeskandalu prezesa Domagalskiego - Łabędzkiego, jemu samemu zamienia formę zwolnienia z pracy,wybielając nieprawidłowości, a wręcz oszustwa, związane z wypłatą gigantycznych wynagrodzeń ipremii przez zarząd i radę nadzorczą (co jest już absolutnym kuriozum) spółki E003B7 z grupyRafako, która budowała blok w Jaworznie. Trzeba wyjątkowej bezczelności i poczucia bezkarności,wynikającej, jak sądzę, z bliskich związków z odchodzącą władzą, by chwilę po podpisaniu ugody zTauronem wypłacić sobie premie, odprawy i ekwiwalenty za „niewykorzystane” urlopy, by pokolejnych 2 tygodniach złożyć wniosek o ochronę przed wierzycielami. Być może wynika to z faktu,że osoby zarządzające Rafako, nie mając żadnego doświadczenia w prywatnym biznesie, a tylko współkach skarbu państwa i instytucjach państwowych, do takich działań przez minione osiem latrządów były przyzwyczajone. Nie mieści się to jednak w żadnym ładzie korporacyjnym, podobnie jak„propaństwowym” podejściu, do jakiego dziś się chętnie przyznaje wiele osób, nie chcąc, bykojarzono je z partią PiS i chroniącymi dotąd te osoby politykami tej partii lub jej sojuszników.Niestety w efekcie końcowym najbardziej tracą na tym, co dzieje się z Rafako indywidualniakcjonariusze, których majątek jest systematycznie uszczuplany wobec niesłychanego brakuposzanowania interesów akcjonariuszy.



Jestem zaskoczony, że dramatyczne spadki kursu akcji Rafako na skutek niefrasobliwego

przekazywania na rynek informacji o planowanym złożeniu wniosku o upadłość, nie powodują

zainteresowania i podjęcia działań przez Komisję Nadzoru Finansowego. Będąc jeszcze prezesem Rafako zgłaszałem do KNF próby manipulacji kursem, poprzez wypowiedzi odwołanego prezesa Domagalskiego – Łabędzkiego i obecnego prezesa Dawida Jaworskiego (wówczas wiceprezesa) w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, w którym głoszono upadłość Rafako. Przypomnę, że wizja „upadłości” była ulubionym „straszakiem” w konflikcie z Turonem, z którym w końcu finalnie to ja – jak zgodnie stwierdzili niedawno publicznie prezesi Tauron Polska Energia i Tauron Wytwarzanie – doprowadziłem do podpisania ugody.

Obecny zarząd Rafako stosuje szantaż biznesowy i nie robi nic by uratować spółkę

Podkreślana w komunikatach „determinacja” zarządu, w mojej opinii jest pozorna i ma ukryte cele,

bo spółka jest w coraz trudniejszej sytuacji. Od tygodni drobni inwestorzy pytają publicznie na wieluforach zarząd Rafako, co robi dla ochrony ich majątku. Tymczasem, poza szantażem biznesowymwobec obligatariuszy PBG, przez ostatnie 4 tygodnie nie zrobiono w zasadzie nic dla zamknięciaprocesu inwestorskiego, nie wiadomo, jak wygląda kwestia uruchomienia pożyczki płynnościowej zPFR dla Rafako, której uzyskanie obiecywał na starcie nowy zarząd. Nie wiadomo, co zrobiono bynie składać wniosku o upadłość, a czasu spółka ma coraz mniej. Czasy rozgrywek i układanekpolitycznych rożnej maści „tłustych kotów” skończyły się 15.X, co dla niektórych oznacza koniecwielkich karier, pewnie stąd „determinacja” w zawieraniu nowych umów.

W moim przekonaniu, jeżeli zarząd Rafako zdecyduje się w najbliższych dniach, na

zapowiadane złożenie wniosku o upadłość, będzie to element politycznej gry przeciwko nowej

władzy, a nie decyzja biznesowa. Spółkę można bowiem uratować, ale nie jest to w smak

przegranym w wyborach. Zwracam opinii publicznej uwagę, że podczas przedwyborczej wizyty

w Raciborzu, premier Mateusz Morawiecki, zapewniał, że „uratowaliśmy Rafako” oraz że

„dopóki my będziemy rządzić, Rafako nie upadnie”.

Potencjalny upadek Rafako jest więc bardzo na rękę zausznikom PiS, bo będzie niejako

„pierwszą upadłością nowej władzy”, z której prawicowe media i politycy uczynią kolejną

„winę Donalda Tuska” i będzie jednym z wielu kukułczych jaj, jakie przedstawiciele i zausznicy

odchodzącej władzy, przygotowali dla swoich następców. Gdzie tu troska o los pracowników ich

rodzin oraz kraju, któremu taka firma jak Rafako jest niezbędna dla przeprowadzenia

dekarbonizacji – odpowiedź na to pytanie jest prosta".