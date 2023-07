Były prezes Rafako zarobił w ciągu roku więcej niż Daniel Obajtek

Były już prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki przekonuje, że spółka upadnie za kilka tygodni. Tłumaczy również powody swojego odwołania. Obecne władze firmy widzą jednak te kwestie inaczej i zwracają uwagę na zarobki byłego prezesa.

Radosław Domagalski-Łabędzki komentując sytuację w Rafako stwierdził, że kwestia upadłości spółki to „kilka tygodni.” Jego zdaniem, jeśli tak się stanie państwowe spółki mogą stracić 400-500 mln złotych.

Obecne władze Rafako uważają, że firma jest w złej, ale nie - beznadziejnej sytuacji, natomiast Łabędzki stracił posadę z innych powodów niż przekonuje.

Przyczyną kiepskiej sytuacji finansowej Rafako jest brak zleceń związanych z przeciągającym się uruchomieniem programu Bloki 200, który miał polegać na modernizacji części bloków węglowych o mocy 200 MW, co miałoby przedłużyć ich pracę.

W dzisiejszym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" były już prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki przekonuje, że spółka upadnie za kilka tygodni. Odnosi się też do przyczyn swojego odwołania. Obecne władze firmy widzą widzą to jednak inaczej.

Przeszkodą stojącą na drodze do ratowania firmy według Domagalskiego-Łabędzkiego mają być nieporozumienia między powiązanymi kapitałowo Bankiem Pekao i Polskim Funduszem Rozwoju. Domagalski, który został odwołany przez radę nadzorczą spółki na początku czerwca 2023 roku (prezesem był od stycznia 2021 roku) stwierdził, że przyczyną jego odwołania miał być brak zgody ze strony walnego zgromadzania na konwersję wierzytelności Rafako w akcje.

Miał wręcz postawić zgromadzeniu walnemu warunek, że jeżeli do konwersji nie dojdzie, to złoży rezygnację. Jednak walne zgromadzenie odwołało go, zanim zdążył ten warunek postawić.

Według przewodniczącego rady nadzorczej Rafako Piotra Zimmermana, sytuacja wyglądała jednak inaczej.

- Odnosząc się do informacji prasowych, oświadczam, że Pan Radosław Domagalski-Łabędzki nie deklarował radzie nadzorczej zamiaru złożenia rezygnacji z funkcji prezesa w przypadku braku podjęcia uchwał dotyczących konwersji wierzytelności na akcje - czytamy w oświadczeniu nadesłanym do redakcji WNP.PL.

Co spowodowało odwołanie byłego prezesa Rafako? Poszło o pieniądze

Zimmerman wskazuje, że przyczyna odwołania Domagalskiego nie miała nic wspólnego z odrzuceniem jego pomysłów na ratowanie spółki. Poszło za to o zarobki byłego już prezesa.

Okazuje się, że były prezes Rafako zarobił w 2022 roku więcej niż prezes Orlenu Daniel Obajtek, który to, według sprawozdania finansowego spółki, otrzymał wynagrodzenie w wysokości około 1,4 miliona złotych. Dodatkowo z tytułu dodatkowych premii "potencjalnie należnych" do wypłaty szefowi Orlenu przysługiwało ponad 1,1 miliona złotych. Daje to łącznie 2,5 miliona złotych.

Ile zarobił Radosław Domagalski-Łabędzki?

- Powodem odwołania była utrata zaufania, wynikająca z faktu wypłacenia sobie w 2022 roku, bez wiedzy i akceptacji rady nadzorczej, niewspółmiernych do sytuacji spółki środków z tytułu zarządzania spółką zależną Rafako. Rada nie zaakceptowała faktu, że łączne zarobki prezesa w grupie w 2022 roku, w sytuacji w której spółka kontynuowała działania restrukturyzacyjne i m.in. ogłaszała zwolnienia grupowe, wyniosły ponad 3,75 miliona złotych, co jest informacją publiczną i zostało ujawnione m.in. w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Spółki za rok 2022 (strona 118). Rok wcześniej było to 1,6 mln zł. Między innymi z tego powodu, jak i z powodu braku nadzoru nad polityką wynagrodzeń w grupie, pan Domagalski-Łabędzki nie uzyskał absolutorium z tytułu sprawowania funkcji prezesa zarządu Rafako w roku 2022 - podał nam Zimmerman.

Domagalski-Łabędzki miał m.in. wypłacić sobie nagrodę z tytułu dokończenia projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Nowe Jaworzno.

Sytuacja Rafako jest trudna, ale nie beznadziejna. Informacje o rychłej upadłości są przesadzone

Obecny prezes Rafako Maciej Stańczuk przekonuje nas, że zapowiedzi jakoby spółka miała upaść za kilka tygodni są przesadzone, podobnie jak informacja o potencjalnych stratach innych spółek ze względu na możliwy upadek Rafako.

- Dziś spółka jest w trudnej ale nie beznadziejnej sytuacji, ale medialne straszenie, że upadnie, a na jej ewentualnej upadłości stracą państwowe spółki, jest nieodpowiedzialną grą, bo stracą przede wszystkim pracownicy i ich rodziny, a państwo straci doświadczonego wykonawcę projektów energetycznych - komentuje Maciej Stańczuk.

Obecny prezes podkreśla również, że obecna trudna sytuacja raciborskiej firmy nie jest do końca winą samego Rafako.

- Spółka jest od lat w trudnej sytuacji i od lat próbuje różnymi drogami wyjść na prostą - brak zamówień wynika między innymi z faktu, że uwierzyliśmy w szybkie uruchomienie programu Bloki 200 plus oraz aktywny udział w zapowiadanym procesie dekarbonizacji. Zarządowi, podobnie jak akcjonariuszom, zależy na wypracowaniu najlepszego rozwiązania, ale nie może ono być kroplówką pozwalającą przetrwać miesiąc lub kilka, tylko zapewnić spółce stabilność - komentuje.

Spółka nie odpowiedziała na pytanie czy Radosław Domagalski-Łabędzki pozostaje jej pracownikiem zasłaniając się tajemnicą, jednak z naszych informacji wynika, że nadal jest w niej zatrudniony mimo odwołania z funkcji prezesa. Obecnie ma przebywać na urlopie.

