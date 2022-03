CAB: Eksport okien i drzwi z Polski zwiększył się w 2021 r. o jedną czwartą

Wartość eksportu okien i drzwi z Polski zwiększyła się w ubiegłym roku o jedną czwartą do niemal 3 mld euro - poinformowało PAP Centrum Analiz Branżowych (CAB).

"Polska branża stolarki otworowej już od kilku lat jest zdecydowanie największym eksporterem w Europie, a produkty +made in Poland+ można kupić już w ponad 100 krajach. W 2021 roku nasza branża umocniła się na pozycji europejskiego lidera eksportu. Wszystko za sprawą wzrostu eksportu o 24,5 proc. do 2,98 mld euro" - podało CAB.

Analityk Centrum Analiz Branżowych Maksymilian Miros zauważa, że wprawdzie są kraje, jak Rumunia, Słowenia czy Holandia, których dynamika wzrostu była jeszcze wyższa, ale są to zdecydowanie mniejsi eksporterzy.

"Warto porównać wynik firm polskich z niemieckimi, które są drugim co do wielkości eksporterem w Europie. Ich eksport zwiększył się zaledwie o 0,6 proc. do 1,76 mld euro. To pokazuje jak świetnie poradziliśmy sobie w tym przecież niełatwym sezonie" - podkreśla Miros.

Przypomina on, że polscy producenci okien i drzwi już blisko 20 lat temu postawili na eksport i świetnie na tym wyszli, bowiem od 2004 roku eksport polskiej stolarki zwiększył się ponad 9-krotnie.

"W 2021 roku aż 29 proc. wartości eksportu wszystkich krajów UE to właśnie sprzedaż polskich firm. Za 17 proc. eksportu odpowiada branża niemiecka, a udział pozostałych krajów nie przekracza kilku proc." - zauważa Miros.

Jak podaje CAB, za 6 proc. europejskiego eksportu odpowiada branża włoska, która w 2021 roku odnotowała 1,5-procentowy wzrost do 620 mln euro. Dużo lepsze wyniki uzyskały firmy z Holandii. Ich sprzedaż zagraniczna wzrosła o 27 proc. do niemal 580 mln euro. Pierwszą piątkę eksporterów w Europie zamyka Austria, a na szóstą pozycję - dzięki ponad 40 proc. wyższej sprzedaży zagranicznej - awansowała branża rumuńska.

"Co warte podkreślenia, Polska zwiększyła sprzedaż na prawie wszystkich największych rynkach zbytu. W Niemczech sprzedaż polskich okien i drzwi zbliżyła się do 940 mln euro i była o ponad 16 proc. większa niż w 2020 roku. We Francji przekroczyła 300 mln euro (wzrost o 23 proc.), a we Włoszech zbliżyła się do 250 mln euro, co było wynikiem o 70 proc. wyższym niż we wcześniejszym sezonie" - informuje Miros.

Według CAB, spośród 30 wiodących rynków zbytu, tylko w dwóch krajach (Dania, Rosja) sprzedaliśmy mniej okien i drzwi niż w 2020 roku.

