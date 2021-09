Całkowita dekarbonizacja budownictwa jest możliwa?

Całkowita niwelacja śladu węglowego w budownictwie do 2050 r. - tak brzmi cel, jaki stawia Unia Europejska. Czy jest to możliwe, jaką drogą i przy użyciu jakich środków powzięty plan może się udać?

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe warunki techniczne dotyczące nowo projektowanych obiektów. Unia Europejska dąży do zwiększenia efektywności energetycznej budynków oraz popularyzacji odnawialnych źródeł energii. Za cel postawiono sobie, aby w 2050 r. budownictwo było całkowicie zdekarbonizowane. Zgodnie z wymogami dyrektywy europejskiej każdy kraj członkowski może opracować własne standardy budynku zeroenergetycznego z uwzględnieniem warunków klimatycznych. Pytanie na dziś dzień brzmi: czy powstaną obiekty, które spełnią cel na 2050 rok?

- Jest to oczywiście do zrobienia, zwłaszcza w przypadku budynków jednorodzinnych. Prawdziwe wyzwanie przynoszą budynki wysokoenergochłonne, czyli obiekty komercyjne. Kluczowe w tym aspekcie są łańcuchy dostaw, współpraca między segmentem budownictwa nieruchomości i energetyką. W pojedynkę żadna z tych branż nie jest w stanie racjonalnie tego rozwiązać – twierdzi Adam Targowski, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej podczas panelu dyskusyjnego "Zielone nieruchomości, zielone technologie - jak budować bez śladu węglowego" na Property Forum 2021.

Piotr Mechecki, dyrektor zarządzający obszarem inwestycji, Polski Holding Nieruchomości SA podkreślił, że wśród obiektów komercyjnych już można odnaleźć dobre przykłady budownictwa energooszczędnego.

- Inwestycja SkySAWA prowadzona jest w sposób zrównoważony. Co to oznacza? Nie tylko materiały użyte do budowy są składową tej idei, ale również m.in. zarządzanie logistyką - mówi.

Według Emilii Dębowskiej, Sustainablity Senior Manager w Panattoni, dążenie do zeroemisyjności w kontekście budownictwa magazynowego opiera się na zmianach izolacyjności i oświetlenia.

- Są to kluczowe aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę. Obecnie wszelkie zmiany mogą nam umożliwić takie rozwiązania jak fotowoltaika, pompy ciepła, czy też oświetlenie LED. Wszystko w tym aspekcie jest bardzo szybko udoskonalane, mamy przed sobą wachlarz rozwiązań - mówi.

