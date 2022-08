Cavatina sprzedała nieruchomości za ponad 139 mln euro

Cavatina Holding i Lone Star Funds sfinalizowały umowy w sprawie sprzedaży nieruchomości Carbon Tower we Wrocławiu oraz Ocean Office Park A i Tischnera Office w Krakowie. Transakcje opiewają na ponad 139 mln euro.

Cavatina Holding i Lone Star Funds 24 sierpnia 2022 r., po spełnieniu przez strony warunków uzgodnionych w czerwcu 2022 w umowach przedwstępnych, sfinalizowały umowy dotyczące zmiany właściciela Carbon Tower we Wrocławiu oraz Ocean Office Park A i Tischnera Office w Krakowie.

Cavatina Holding podała, ze cena sprzedaży wyniosła 40,6 mln euro za Carbon Tower, 31,1 mln euro w odniesieniu do Ocean Park A oraz 67,6 mln euro za Tischnera Office.

Transakcja została przygotowana przy wsparciu dla Cavatina Holding ze strony kancelarii Dentons oraz firmy doradczej CBRE.

- Kolejna udana transakcja portfelowa cieszy i motywuje nas do dalszego rozwoju w wybranym modelu, skupiając się na głównych rynkach regionalnych - stwierdził Daniel Draga, wiceprezes Cavatiny.

Carbon Tower to 15-kondygnacyjny budynek biurowy klasy A. Biurowiec oferuje ponad 19 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Ocean Office Park A to pierwszy z budynków kompleksu wielofunkcyjnego powstającego na krakowskim Zabłociu. Biurowiec oddany do użytku w III kw. 2021 r. oferuje ok. 13 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Tischnera Office to biurowiec o łącznej powierzchni najmu niemal 34 tys. mkw. Na terenie obiektu znajdują się zielone kaskadowe tarasy o łącznej powierzchni ponad 1,6 tys. mkw. oraz wewnętrzne patio.

