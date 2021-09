Cementownia Małogoszcz do modernizacji - ruszyły prace warte 100 mln euro

Rozpoczęła się budowa pieca obrotowego do wypału klinkieru w Cementowni Małogoszcz (Świętokrzyskie). W czwartek odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, które symbolicznie rozpoczyna inwestycję.

Budowa nowego pieca jest częścią modernizacji Cementowni Małogoszcz, która ma kosztować ponad 100 mln euro.

Inwestycja ma umożliwić wzrost efektywności technicznej zakładu i redukcję emisji CO2 o ok. 20 proc. rocznie - poinformowali w czwartek przedstawiciele spółki LafargeHolcim, właściciela zakładu.

Redukcja emisji CO2 będzie możliwa, dzięki budowie jednego, nowoczesnego pieca obrotowego do wypału klinkieru zastępującego trzy obecne.

"Do 2030 jako Lafarge w Polsce zadeklarowaliśmy redukcję emisji CO2 o 55 proc. w porównaniu do 1990 roku. Kamieniem milowym w realizacji tych ambicji jest właśnie modernizacja Cementowni Małogoszcz, co mnie bardzo cieszy"- podkreślił Stanisław Sobczyk, wiceprezes zarządu Lafarge w Polsce.

Zaznaczył, że warta ponad 100 mln euro inwestycja łączy wymiar ekonomiczny z realizacją celów środowiskowych. Celem projektu jest obniżenie emisyjności poprzez zwiększenie efektywności energetycznej zakładu. Modernizacja umożliwi redukcję emisji CO2 o ok. 20 proc., dzięki budowie jednego, nowoczesnego pieca obrotowego do wypału klinkieru zastępującego trzy obecne. Dzięki mniej energochłonnym urządzeniom i produkcji energii własnej zużycie energii zmniejszy się o ponad 30 proc.

Powstanie również nowa instalacja paliw alternatywnych, która umożliwi większe zastosowanie paliw ze źródeł odnawialnych, co pozwoli na zminimalizowanie udziału paliw kopalnych. Dzięki zastosowaniu nowej, bardziej przyjaznej dla środowiska technologii, w Małogoszczu będzie produkowany jeden z najbardziej ekologicznych cementów na polskim i europejskim rynku.

Krzysztof Byczyński, Dyrektor Projektu Modernizacji Cementowni Małogoszcz poinformował, że prace przygotowawcze już się rozpoczęły. Zburzony został jeden z trzech pieców, na którego miejscu powstanie nowy piec wraz z potrzebnymi instalacjami.

"Aktualnie trwają prace przygotowawcze do budowy nowego pieca. Inwestycja realizowana jest przez firmę Nanjing Kisen International Engineering, która jest częścią grupy budowlanej CNBM i specjalizuje się w projektach linii produkcyjnych cementu oraz inwestycjach obejmujących wdrażanie systemów przetwarzających energię cieplną w elektryczną. Nowa Cementownia Małogoszcz uruchomiona zostanie na wiosnę 2023 roku" - dodał.

Inwestycja będzie realizowana przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

"Misją Krakowskiego Parku Technologicznego jest pomoc firmom w ich szybszym rozwoju. Rok temu inaugurowaliśmy tę inwestycję, dzisiaj modernizacja Cementowni Małogoszcz wkracza w kolejny ważny etap. Nas szczególnie cieszy połączenie nowoczesnej technologii z dbałością o środowisko. Jestem przekonany, że rozwój ekonomiczny nie jest możliwy bez uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju. Firma Lafarge jest doskonałym tego przykładem - mówił Wojciech Przybylski, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego.

Do tej pory w województwie świętokrzyskim cztery firmy skorzystały z ulgi podatkowej w ramach specjalnej strefy ekonomicznej - Polskiej Strefy Inwestycji o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych w wysokości ponad 500 milionów złotych.

