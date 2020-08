Cementownie hamują mniej gwałtownie niż cała budowlanka

Produkcja cementu w lipcu spadła o 2,1 proc. rok do roku - do 1,839 mln ton - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Cementownie zanotowały zatem niewielki spadek na tle dołka, w który wpadła produkcja budowlano-montażowa w minionym miesiącu.

Z drugiej strony dodał, że prognozy produkcji są nieco bardziej pesymistyczne niż w lipcu, przy utrzymujących się negatywnych przewidywaniach dotyczących portfela zamówień i sytuacji finansowej.- Opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe rosną nieznacznie wolniej niż w ubiegłym miesiącu. Firmy budowlane przewidują ograniczenie zatrudnienia, zbliżone do prognozowanego w lipcu. W najbliższych trzech miesiącach ceny robót budowlano-montażowych mogą spadać - poinformował GUS.O szerszą diagnozę najnowszych branżowych danych statystycznych pokusił się we wtorek Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.W komentarzu do opublikowanej prezentacji, którą zamieszczamy poniżej oraz w pliku do pobrania na końcu artykułu, Kaźmierczak wskazał, że lipcowa dynamika produkcji budowlanej potwierdza przewidywania co do stopniowego spadku aktywności inwestycyjnej w drugiej połowie 2020 r.Ekonomista podkreślił, że gorsze wyniki budownictwa infrastrukturalnego wynikają m.in. z tego, wiele inwestycji znajduje się obecnie w fazie projektowania i dopiero wejdą w fazę robót budowlanych. Ponadto wiele prac zostało zrealizowanych szybciej dzięki łagodnej zimie.- Nie mam wątpliwości, że inwestycje infrastrukturalne będą motorem napędowym budownictwa w kolejnych kwartałach. Gorzej z samorządami - zaznaczył Kaźmierczak.- Mamy pozytywne sygnały z rynku mieszkaniowego, który ma szansę powrócić w dużych aglomeracjach na ścieżkę wzrostu, ale bardziej harmonijnego - bez rekordowych wzrostów z lat ubiegłych - dodał.W jego opinii wiele dużych firm budowlanych będzie w stanie poprawić swoje marże, nawet pomimo spadku przychodów w niektórych segmentach rynku. Dużo gorsze perspektywy czekają natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa.Tworzy go 13 zakładów należących do dziewięciu producentów - Cementownia Kraków-Nowa Huta, Cementownia Odra, Cementownia Warta, Cemex Polska, Dyckerhoff Polska, Górażdże Cement, Górka Cement, Grupa Ożarów i Lafarge Cement.Zakłady zlokalizowane są na terenie siedmiu województw - kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Sektor bezpośrednio zatrudnia ponad 4 tys. osób, a pośrednio tworzy ok. 25 tys. miejsc pracy.Branża podkreśla, że dzięki wartym 10 mld zł inwestycjom w ciągu ostatnich 20 lat przemysł cementowy w Polsce stał się najnowocześniejszym w Europie. Jego zdolności produkcyjne sięgają 22-24 mln ton cementu.